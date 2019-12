Volvo Trucks prezentuje koncepcyjne elektryczne samochody ciężarowe o dużej ładowności przeznaczone dla branży budowlanej i transportu regionalnego.

Jak można zmniejszyć wpływ transportu ciężkich towarów na klimat i środowisko, skoro zapotrzebowanie na przewozy stale rośnie? Firma Volvo Trucks, która ostatnio rozpoczęła sprzedaż elektrycznych samochodów ciężarowych do transportu miejskiego, jest przekonana, że elektryfikacja może stanowić konkurencyjną alternatywę także dla ciężkich pojazdów. Aby zbadać i zademonstrować możliwości w tym obszarze, firma Volvo Trucks opracowała dwa europejskie koncepcyjne elektryczne samochody ciężarowe przeznaczone do transportu budowlanego i dystrybucji regionalnej.

„W dłuższej perspektywie dostrzegamy znaczny potencjał elektrycznych samochodów ciężarowych o dużej ładowności przeznaczonych dla branży budowlanej i transportu regionalnego. Za pomocą koncepcyjnych samochodów ciężarowych chcemy badać i prezentować różne przyszłościowe rozwiązania, analizując jednocześnie poziom zainteresowania na rynku i w społeczeństwie. Aby zwiększyć zapotrzebowanie na elektryczne samochody ciężarowe, należy intensywnie rozbudowywać infrastrukturę ładowania, a także stworzyć silniejsze zachęty finansowe dla przewoźników, którzy jako pierwsi wprowadzają nowe pojazdy o niższym oddziaływaniu na środowisko i klimat” — stwierdza Roger Alm, prezes Volvo Trucks.

Elektryczne samochody ciężarowe o dużej ładowności mogą zapewnić lepsze środowisko pracy kierowcom i pracownikom budowlanym, ponieważ generują mniej hałasu i nie emitują spalin. Zerowa emisja spalin będzie mieć istotny wpływ na jakość powietrza w dynamicznie rozbudowujących się miastach. Ze względu na niski poziom hałasu, te samochody ciężarowe mogą pracować przez więcej godzin w ciągu doby, co pozwoli usprawnić operacje na przykład w dużych projektach budowlanych oraz transporcie w miastach i ich okolicach.

Wykorzystanie ciężkich pojazdów elektrycznych w dystrybucji regionalnej pozwoli ograniczyć całościowy wpływ sektora transportowego na klimat. Dystrybucja towarów w Unii Europejskiej ma w większości wypadków charakter regionalny.

„W Europie regionalny transport towarów realizuje ogromna liczba samochodów ciężarowych o średnim przebiegu rocznym 80 000 km. Oznacza to, że szersze wykorzystanie pojazdów elektrycznych do dystrybucji regionalnej będzie niezwykle korzystne dla klimatu, biorąc pod uwagę, że takie pojazdy nie korzystają z paliw kopalnych” — mówi Lars Mårtensson, dyrektor ds. środowiska i innowacji w Volvo Trucks.

Wprowadzanie samochodów ciężarowych o dużej ładowności przeznaczonych dla branży budowlanej i dystrybucji regionalnej Volvo Trucks zamierza rozpocząć od realizacji europejskiego projektu pilotażowego, w którym wezmą udział wybrani Klienci i niewielka liczba pojazdów elektrycznych. Później nastąpi intensyfikacja komercjalizacji.

„Szybkość elektryfikacji będzie zależeć od wielu czynników. Z jednej strony konieczna jest poważna rozbudowa infrastruktury ładowania, a z drugiej gwarancja, że regionalne sieci elektroenergetyczne mogą zapewniać długoterminowo wystarczającą przepustowość. Aby skłonić więcej przewoźników do inwestowania w pojazdy elektryczne, konieczne są zachęty finansowe. Mogą je także tworzyć nabywcy transportu, oferując długoterminowe kontrakty i preferując zakup zrównoważonych rozwiązań transportowych. Wielu przewoźników ma bardzo małe marże, więc każda nowa inwestycja musi być opłacalna” — wyjaśnia Mårtensson.

Równolegle z rosnącą elektryfikacją sektora transportu, jeszcze przez wiele lat kluczową rolę w transporcie długodystansowym będzie odgrywać ciągłe doskonalenie efektywności silników spalinowych.

„Obecne silniki samochodów ciężarowych są efektywnymi konwerterami energii napędzanymi olejem napędowym lub różnymi paliwami odnawialnymi, takimi jak skroplony biogaz lub HVO, przy czym nadal istnieją możliwości rozwoju tej technologii” — stwierdza Mårtensson.

Samochody ciężarowe Volvo korzystające z alternatywnych paliw/układów napędowych

Volvo FL Electric i Volvo FE Electric. Oba te samochody ciężarowe są całkowicie elektryczne i przeznaczone są na przykład do lokalnej dystrybucji i wywozu odpadów w miastach.

Volvo FH LNG i Volvo FM LNG. Volvo FH do długodystansowych przewozów ciężkich ładunków i Volvo FM do transportu regionalnego ciężkich ładunków są napędzane skroplonym gazem ziemnym lub biogazem.

Volvo FE CNG. Volvo FE napędzane sprężonym gazem ziemnym lub biogazem jest przeznaczone do dystrybucji lokalnej i wywozu odpadów.