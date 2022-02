UPS po raz 15 wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Pomaganie mamy w swoim DNA

Na co dzień pomagamy społecznościom na całym świecie napędzać nasz świat doręczając to, co ważne. To ludzie są fundamentem strategii naszej firmy, dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do wspierania tych działań, które realnie przekładają się na polepszenie ich sytuacji. Największą radość czerpiemy z inicjatyw, w które włączamy się osobiście, poświęcając wolny czas, bezpośrednio angażując się w realną pomoc. Dlatego już po raz 15. UPS wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Unikatowy zestaw 3 kultowych modeli samochodów będących częścią limitowanej, ekskluzywnej kolekcji wyprodukowanej na specjalne zamówienie firmy UPS.

Pomaganie jest ważne dla Polaków. Z badania przeprowadzonego przez agencję Biostat dla Fundacji DKMS wynika, że niemal 4/5 ankietowanych włączyło się w działania pomocowe w ubiegłym roku[1]. Pracownicy UPS nie byli zatem wyjątkiem, kiedy w grudniu 2021, by wesprzeć działania WOŚP poświęcili swój wolny czas i razem z przedstawicielami Fundacji przygotowali wysyłkę materiałów niezbędnych dla organizacji Wielkiego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze, łącznie przygotowali ponad 3 000 paczek, które następnie zostały rozesłane do sztabów Fundacji na całym świecie. Wszystkie działania odbywały się z zachowaniem standardów bezpieczeństwa i z poszanowaniem restrykcji epidemicznych. Firma UPS, która w Polsce rozpoczęła działalność okrągłe 30 lat temu, podejmuje wiele inicjatyw skupionych wokół lokalnych społeczności na całym świecie. Mając świadomość tego, jak nieocenioną wartość ma czas i praca na rzecz potrzebujących, firma postawiła sobie cel jakim jest przepracowanie 30 milionów godzin wolontariatu do 2030 r., od roku bazowego 2015.

„Nasi pracownicy od lat angażują się w pomaganie innym i we wspieranie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Coroczne przygotowania wysyłki puszek, naklejek, plakatów w naszej sortowni stały się tradycją, którą z pasją i radością pielęgnujemy. Dzięki temu mamy poczucie, że możemy bezpośrednio przyczyniać się do zmian, które pozytywnie wpływają na naszą rzeczywistość. Tegoroczny Finał WOŚP ma dla nas szczególne, symboliczne znaczenie. W tym roku orkiestra zagra w Polsce 30-ty raz, a UPS świętuje dokładnie 30-tą rocznicę działalności w naszym kraju” – mówi Piotr Sitarek, Dyrektor Generalny UPS w Polsce.

„Pracownicy UPS pomaganie mają we krwi, dlatego wspierają nas cały rok, nie tylko podczas Finału. Dziękujemy za zaangażowanie, które wynika z naturalnej potrzeby niesienia pomocy innym. Nawet małe działania mogą przynieść duże zmiany, które zbudują lepszy świat” – powiedział Jurek Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku 30. Finał fundacji WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 r., a zebrane środki zostaną przekazane na działania zapewniające najwyższe standardy diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Na tegoroczną aukcję wspierająca Wielki Finał firma UPS przekazała Fundacji zestaw 3 kultowych modeli samochodów będących częścią unikatowej i limitowanej kolekcji wyprodukowanej na specjalne zamówienie firmy UPS. Historyczne pojazdy z oryginalnym grawerem firmy UPS (Model T Package Car z 1914 r., Ford Model a Delivery Van z 1934 r. oraz Panel Van z 1954 r.) można wylicytować tutaj:

https://allegro.pl/oferta/3-kultowe-modele-samochodow-z-kolekcji-firmy-ups-11727597661.

Dodatkowo, w 2021 r. Fundacja UPS udzieliła Fundacji WOŚP wsparcia finansowego w formie grantu w wysokości 20 000$.

[1] Badanie Biostat na zlecenie DKMS, przeprowadzono techniką CAWI na próbie 1 000 Polaków w wieku od 18 do 55 lat. Próba była reprezentatywna ze względu na płeć oraz wiek.