PETRONAS Team De Rooy IVECO przygotowuje się do rajdu Dakar 2022

PETRONAS Team De Rooy IVECO będzie rywalizować w nowej edycji Rajdu Dakar dwoma

samochodami ciężarowymi IVECO Powerstar z Janusem van Kasterenem jr i Hansem

Staceyem oraz IVECO Trakker z Mitchelem van den Brinkiem za kierownicą.



Edycja 2022 to już dziesiąty wspólny Rajd Dakar dla IVECO, PETRONAS i Team De Rooy.



PETRONAS Lubricants International będzie sponsorem tytularnym i partnerem technicznym

dostarczającym oleje opracowane we współpracy z IVECO i FPT Industrial.

505 Van Kasteren Janus (nld), Rodewald Darek (pol), Snijders Marcel (nld), Iveco, Petronas Team de Rooy Iveco, Truck, Camion, action during Stage 11 of the Dakar 2020 between Shubaytah and Haradh, 744 km – SS 379 km, in Saudi Arabia, on January 16, 2020 – Photo Florent Gooden / DPPI

505 Van Kasteren Janus (nld), Rodewald Darek (pol), Snijders Marcel (nld), Iveco, Petronas Team de Rooy Iveco, Truck, Camion, action during Stage 5 of the Dakar 2020 between Al Ula and Ha’il, 563 km – SS 353 km, in Saudi Arabia, on January 9, 2020 – Photo Eric Vargiolu / DPPI

PETRONAS Team De Rooy IVECO przygotowuje się do Rajdu Dakar — najbardziej ekstremalnej

imprezy tego typu na świecie, która w 2022 r. po raz trzeci odbędzie się w Arabii Saudyjskiej.

Historia przygody IVECO z Rajdem Dakar sięga pierwszej edycji w 1979 r., kiedy to firma zaczęła

dostarczać samochody ciężarowe zapewniające wsparcie na trasie. W latach 80. były to modele

PAC 260 i 190.

Współpraca pomiędzy IVECO, Petronas i De Rooy Team zaczęła się na Rajdzie Maroka w 2011 r.,

który marka IVECO wygrała samochodem Trakker. Kontynuacją tej podróży były dwa zwycięstwa

w latach 2012 i 2016 w Rajdzie Dakar.

W 2022 roku zespół będzie przemierzał ekstremalne trasy rajdu na pokładzie dwóch pojazdów

IVECO Powerstar i jednego Trakkera. Już dziesiąty rok z rzędu IVECO będzie oficjalnym dostawcą

pojazdów, silników i części zamiennych dla zespołu. Ciężarówki IVECO są wyposażone w silniki

IVECO Cursor 13 o mocy do 1000 KM, specjalnie zaprojektowane przez FPT Industrial. W nowej

edycji Rajd Dakar wraca do Arabii Saudyjskiej, na nowe trasy wytyczone wśród niesamowitych

krajobrazów i bezmiaru piasków. Zawodnicy będą musieli zmierzyć się ze wszelkimi rodzajami

piaszczystego terenu, pasmami wydm i wąwozami, a także wykazać się najlepszymi umiejętnościami

nawigacyjnymi, aby nie zgubić się na tych niezwykle wymagających szlakach. Łączna trasa rajdu

liczy 8000 km, z czego 4300 km przypada na odcinki specjalne.

Alessandro Massimino, Head of Marketing and Product Management IVECO Truck Business

Unit, powiedział: „Zespół IVECO z ochotą wraca na piaszczyste trasy w Arabii Saudyjskiej, gdzie

znów będzie miał okazję zademonstrować wyjątkowe osiągi i niezawodność samochodów

ciężarowych IVECO w najbardziej ekstremalnym terenie. Reprezentuje nas zespół, który podziela

zapał do walki IVECO. W jego składzie są dwaj bardzo doświadczeni kierowcy, Janus van

Kasteren jr i Hans Stacey, oraz młody, utalentowany i pełen entuzjazmu Mitchel van den Brink. Ta

edycja rajdu zapowiada się bardzo obiecująco dla naszego zespołu. Nie możemy się już doczekać

chwili, kiedy będziemy mieli okazję pokazać, na co stać kierowców mających do dyspozycji nasze

sprawdzone samochody ciężarowe.”

Domenico Ciaglia, PETRONAS Lubricants International Regional Managing Director EMEA,

dodał:” Dla PETRONAS Lubricants International (PLI) będzie to kolejny rok, w którym produkowane

przez tę firmę płyny eksploatacyjne zostaną poddane ciężkiej próbie w Rajdzie Dakar. Wysokiej

klasy olej silnikowy PETRONAS Urania, opracowany we współpracy z IVECO i FPT Industrial, ma

specjalną formułę dostosowaną do morderczych rajdowych warunków, która zapewnia niezrównane

osiągi, a jednocześnie ochronę i niezawodność silnika. Ten rok jest wyjątkowy, ponieważ przypada

w nim dziesiąta rocznica zaangażowania PLI w sport rajdowy jako sponsor tytularny i partner

techniczny. Jesteśmy dumni z produkowanych przez nas olejów silnikowych wysokiej jakości, na

które PETRONAS Team De Rooy IVECO może za każdym razem liczyć.”

Janus van Kasteren jr jest kierowcą rajdowym. W rajdzie Dakar już po raz trzeci wystartuje

samochodem IVECO Powerstar Evo (pojazd nr 504), z pilotem Marcelem Snijdersem

i mechanikiem Darkiem Rodewaldem. Będzie się starał wykorzystywać doświadczenia zdobyte

w poprzednich edycjach, w których kilkukrotnie był klasyfikowany w pierwszej dziesiątce.

Hans Stacey po raz pierwszy uczestniczył w rajdzie Dakar w 2004 r. Teraz usiądzie za kierownicą

samochodu IVECO Powerstar (nr 515), a towarzyszyć mu będą pilot Anton van Limpt i mechanik

Randy Smits.

Mitchel van den Brink zaliczył swój wyścigowy debiut już jako 16-latek, kiedy dołączył do swojego

ojca, Martina, który brał udział w Dakarze 2019 jako mechanik i pilot. Mitchel był wówczas

najmłodszym uczestnikiem tej imprezy. Do Dakaru wrócił jako kierowca rajdowy w edycji 2021.

W tym roku po raz pierwszy pojedzie IVECO Trakkerem (nr 524), z pilotem Rijkiem Mouwem

i mechanikiem Bertem Donkelaarem.