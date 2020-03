Nowe naczepy Wielton w Logistyce Centralnej Kolportera.

Do warszawskiego Oddziału Logistyki Centralnej Kolportera trafiło 9 nowych naczep Wielton, którymi rozwożone są czasopisma do oddziałów terenowych Kolportera w całej Polsce.

„Zaufaliśmy polskiemu producentowi, firmie Wielton z Wielunia, która należy do grona trzech największych producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz znajduje się wśród dziesięciu największych producentów w branży” – mówi Piotr Kiljan, kierownik Działu Transportu Kolpolter S.A. „To naczepy typu burto-firanka, posiadają rozsuwane ściany boczne oraz dach. Takie rozwiązanie pozwala na podejmowanie szerokiej gamy ładunków, które mogą być ładowane od tyłu, z boku oraz z góry.”

Nowe naczepy, dołączone do ciągników siodłowych Mercedes Actros, wyposażone są w nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, które usztywniają dach oraz pozwalają na łatwe i bezsiłowe jego rozsuwanie. To znacznie ułatwia pracę kierowcom. Zainstalowano w nich również nowoczesny system oświetlenia typu LED.

„Dopasowywanie produktów do wymagań naszych klientów jest dla nas priorytetem. Zgodnie z naszą misją dokładamy wszelkich starań, aby dostarczać klientom najlepsze rozwiązania transportowe. Aby to osiągnąć wykorzystujemy nasze zaplecze badawczo-rozwojowe oraz doświadczony zespół konstruktorów. Tym bardziej cieszymy się, że największy w Polsce dystrybutor prasy zaufał właśnie naszym rozwiązaniom” – powiedział Ireneusz Golec, dyrektor regionalny Wielton S.A. – „Naczepy Wielton, dostarczone w ramach tego kontraktu, należą do rodziny Curtain Master, charakteryzującej się wytrzymałością, szczelnością i funkcjonalnością użytkowania. Są to cechy szczególnie istotne przy dystrybucji materiałów podatnych na wilgoć i pod presją czasu” – dodał Ireneusz Golec.

„Nowe naczepy zastąpią już dosyć wysłużone, ponad ośmioletnie naczepy Schmitz. Każda z nich przejechała w naszej firmie 2 miliony kilometrów” – dodaje Piotr Kiljan.