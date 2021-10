Nowa aplikacja Pasażera iTaxi w wersji 5.0

Rok 2021 to dla iTaxi okres dynamicznego rozwoju w wielu obszarach. Firma nie tylko stawia na rozbudowę floty swoich samochodów w całej Polsce, ale także na bardziej przyjazne rozwiązania technologiczne dla użytkowników. Tym razem rewolucyjne zmiany przeszła Aplikacja Pasażera. Właśnie uruchomiona została wersja 5.0 z uproszczoną i skróconą ścieżką zamówienia przejazdu oraz nowoczesnymi grafikami, które widoczne są już na ekranie głównym.

Przystępując do realizacji projektu zmiany aplikacji, firma iTaxi przeanalizowała opinie swoich klientów, zarówno biznesowych, jaki i prywatnych, a także zachowania użytkowników w systemie. Dzięki temu wprowadzone usprawnienia odpowiadają na realne potrzeby pasażerów.

– Głównym celem projektu przebudowy Aplikacji Pasażera było uproszczenie i skrócenie ścieżki zamówienia przejazdu. W pierwszej kolejności zrezygnowaliśmy z niepotrzebnych przycisków oraz dodatkowych opcji, które były widoczne na ekranie głównym. Zamiast tego wyświetlają się na nim ulubione lokalizacje, takie jak dom czy miejsce pracy. Dzięki temu użytkownicy mogą zamówić taksówkę, wykonując jedynie dwa kliknięcia. To niezwykle wygodne rozwiązanie – podkreśla Karolina Złotkowska, Product Owner w iTaxi.pl S.A.

Z głównego ekranu z mapą, który wyświetla się zaraz po zalogowaniu, zniknęły piny symbolizujące dostępne samochody. Zamiast nich pojawiły się bardziej estetyczne grafiki aut. Klient może od razu wskazać docelowy adres i widzi tylko jeden baner informacyjny. Dostępne taryfy i rodzaje aut, w tym także busy, wyświetlają się na rozwijanej liście. Rzadziej używane opcje trafiły do oddzielnej sekcji, dostępnej w prawym górnym rogu ekranu. Nowe ekrany są widoczne na całej ścieżce – od momentu rejestracji/logowania do zamówienia przejazdu. Dodatkowo wersja 5.0 została wzbogacona ciekawymi animacjami. Na prośbę użytkowników dodany został też element personalizacji – aplikacja wita się teraz z pasażerem po imieniu.

– Tworząc nową wersję aplikacji, położyliśmy także duży nacisk na kompatybilność z różnymi rozmiarami telefonów i wersjami Androida. Każdy widok przetestowaliśmy na kilkudziesięciu rodzajach ekranów. Sprawdziliśmy, jak prezentują się poszczególne wersje językowe oraz jak działa ekran przy różnych opcjach nawigacji systemowej. Nasze rozwiązania dopasowaliśmy również do innych ustawień systemowych Androida, które mogły mieć wpływ na wygląd aplikacji. Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu. Nowa wersja aplikacji iTaxi jest jeszcze bardziej nowoczesna, intuicyjna i przyjazna dla użytkowników. Jestem przekonana, że pasażerowie docenią kolejne usprawnienia, jakie dla nich wprowadziliśmy – mówi Anna Orłowska, Senior Android Developer w iTaxi.pl S.A.

Aplikacja Pasażera w wersji 5.0 to jeszcze nie koniec zmian, jakie planuje wprowadzić w tym roku iTaxi. Obecnie firma pracuje nad nową aplikacją na iOS. Już wkrótce odświeżona zostanie także strona internetowa.

– Przebudowa naszej aplikacji świetnie wpisuje się w strategię rozwoju spółki, która zakłada stałe podnoszenie jakości usług dla klientów iTaxi. Realizujemy to poprzez wchodzenie na nowe lokalne rynki, rozbudowę floty, zwłaszcza o nowoczesne modele aut oraz wprowadzenie rozwiązań technologicznych, ułatwiających pasażerom korzystanie z naszej oferty. Jestem przekonany, że wszyscy użytkownicy wersji 5.0 aplikacji iTaxi odczują znaczącą jakościową zmianę – mówi Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.pl S.A. – Dla iTaxi nadchodzące miesiące to czas dalszego dynamicznego rozwoju, który umocni nas na pozycji lidera na rynku przejazdów taxi skierowanych do biznesu, a także zwiększy nasz udział w sektorze usług dla klientów indywidualnych. Już wkrótce ogłosimy kolejne zmiany – dodaje Jarosław Grabowski.

O iTaxi

iTaxi to polska platforma technologiczna, łącząca taksówkarzy i pasażerów poprzez nowoczesną aplikację mobilną. W ciągu 9 lat działalności firma swoim zasięgiem objęła największe miasta w Polsce, kierując ofertę przede wszystkim do klientów biznesowych. Długofalową strategią iTaxi są konsolidacja rynku i oferowanie usług przejazdów taksówkowych w oparciu o jak największą flotę pojazdów, prowadzonych przez licencjonowanych kierowców, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi do zamawiania i raportowania przejazdów oraz inwestycje w ekologię. Spółka ma na swoim koncie liczne nagrody, w tym m.in. Marketer Roku, Laur Konsumenta czy Dobry Wzór. W 2020 roku znalazła się na liście „Top Polish startups to follow in 2020”, przygotowanym przez portal Sifted, należący do Financial Times.