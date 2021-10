MAN biegnie w szczytnym celu.

Wrzesień to miesiąc aktywności sportowych i zaangażowania firmy w projekty CSR. Społeczna odpowiedzialność biznesu to dla MAN jedna z wartości, którą koncern realizuje w różnych obszarach swojej działalności.

Spółka MAN Bus objęła patronatem 9-ty bieg miejski MANIA BIEGANIA, który odbył się w dniu 19.09 w Starachowicach, gdzie znajduje się fabryka autobusów miejskich marki MAN. Uroczystego otwarcia biegu dokonał Prezydent Starachowic Marek Materek wraz z kierownikiem zakładu MAN Bus, Mehmetem Sermetem.

W biegu udział wzięło ponad 300 osób, także pracownicy fabryki MAN Bus. Poza wsparciem w organizacji biegu firma MAN zaprezentowała autobus miejski MAN Lion’s City CNG, wyprodukowany dla Starachowic. . Już niedługo 20 takich autobusów pojawi się na ulicach tego miasta. Firma zapewniła zaplecze medyczne w postaci ambulansu MAN TGE i podstawiła mobilną klinikę Fundacji Ronalda McDonalda, w której pracownicy fabryki mogli wykonać badania przesiewowe u swoich dzieci w ramach programu „NIE NOWOTWOROM U DZIECI”.

Firma MAN Truck & Bus Polska od 3 lat zaangażowana jest w pomoc Fundacji, wspierając budowę domu Ronalda McDonalda w Warszawie. Wspólnie udało nam się także zbudować mobilną klinikę, która przemierza całą Polskę, realizując program badań profilaktycznych wśród dzieci. Mając na uwadze trasy przejazdu ambulansu na podwoziu MAN TGM zapewniamy obsługę serwisową pojazdu oraz wszelkie niezbędne naprawy, tak aby pojazd był zawsze w gotowości. Propagując ideę zdrowego trybu życia oraz profilaktyki przeciwnowotworowej prezes zarządu MAN Truck & Bus Polska, Marc Martinez zainicjował ideę biegu charytatywnego, którego celem jest zebranie środków na zakup paliwa dla mobilnej kliniki na cały rok 2022. Już 26.09 prezes Martinez, dyrektor ds. sprzedaży pojazdów ciężarowych Bernard Wieruszewski oraz przedstawiciele działu sprzedaży i serwisu wezmą udział w Maratonie Warszawskim. W związku z tym firma MAN Truck & Bus Polska zorganizowała zbiórkę pieniędzy na pomoc Fundacji, przekazując dodatkowo 1 PLN za każdą wpłaconą przez ofiarodawców złotówkę.

Zbiórka dostępna jest na stronie https://zrzutka.pl/j98dpa

Wszystkich serdecznie zachęcamy do wsparcia naszej akcji!.