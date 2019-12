Ford Polska z ambitnymi planami elektryfikacji gamy modelowej w 2020 roku.

Ford Polska konsekwentnie realizuje ambitną strategię elektryfikacji gamy modelowej.

Ofensywa hybrydowych modeli Forda w Polsce w 2020 roku.

Puma, Kuga i Explorer – trzy nowe modele Forda jednym z fundamentów zelektryfikowanej gamy modelowej.

Hybrydowe odmiany Transita i Tourneo zapowiedzią rewolucji w samochodach użytkowych.

Ford Polska stoi u progu wielkich zmian i rozpoczyna rewolucję w rynkowej ofercie. Dzięki niej już w 2020 roku zelektryfikowane napędy w większości modeli Forda staną się realnym i osiągalnym wyborem dla polskich kierowców.

Ford przechodzi największe zmiany w swojej ponad 100-letniej historii. W kwietniu 2019 roku na konwencie „Go Electric” marka Ford przedstawiła szeroko zakrojony plan elektryfikacji i od razu przystąpiła do jego realizacji. Przewiduje on wprowadzenie 16 zelektryfikowanych pojazdów na rynek europejski do 2022 roku – od najmniejszych samochodów osobowych po największe samochody dostawcze. Część z nich jest już dostępna w Polsce.

Od Mustanga Mach-E po Transita – trzy filary elektryfikacji

„Przed nami niezwykle emocjonujący czas. Debiutujące na rynku modele Puma, Explorer oraz niebawem Kuga stanowią początek realizacji naszych ambitnych planów zdobycia pozycji lidera w dostarczaniu szerokiego wyboru zelektryfikowanych pojazdów w Polsce. Trzy warianty napędu hybrydowego w zupełnie nowych modelach, napęd hybrydowy w dostępnych obecnie rynkowych bestsellerach oraz napęd elektryczny w samochodach osobowych i użytkowych jasno pokazują nasze ukierunkowanie na bieżące trendy i oczekiwania klientów” – powiedział Bogusław Głód, dyrektor zarządzający Ford Polska.

Symbolem nabierających tempa zmian jest zaprezentowany pod koniec listopada Ford Mustang Mach-E. Stworzony od podstaw, całkowicie elektryczny SUV Forda o zasięgu do 600 km, jest początkiem nowej ery elektryfikacji – samochodem, który na nowo definiuje możliwości pojazdów elektrycznych. Jednocześnie Mustang Mach-E GT, osiągając 100 km/h w mniej niż 5 s, nadal pozostaje wierny ideałom „tradycyjnego” Forda Mustanga – najpopularniejszego sportowego coupé na świecie.

Mustang Mach-E to jednak zaledwie wierzchołek elektrycznej i hybrydowej oferty Forda. Jej fundamenty to przede wszystkim nowe Puma, Kuga oraz Explorer, wzbogacenie oferty Fiesty i Focusa o odmiany hybrydowe oraz budowa szerokiej gamy pojazdów użytkowych z napędem hybrydowym i elektrycznym.

Puma, Kuga i Explorer – elektryzujące nowości w Polsce.

Puma, Kuga oraz Explorer prezentowane pod wspólnym emblematem „Ford Hybrid”, są napędzane przez zaawansowane, hybrydowe układy zwiększające oszczędność paliwa i przekładające się na lepsze wrażenia z jazdy.

Ford Puma to kompaktowy, nowocześnie zaprojektowany crossover z wydajnym napędem „miękkiej” hybrydy – EcoBoost Hybrid. Puma łączy radość z prowadzenia z aspektami praktycznymi oraz inteligentnymi technologiami wspierającymi kierowcę.

Flagowym przedstawicielem idei „Go Electric” jest nowy Ford Kuga. Najnowsza generacja najlepiej sprzedającego się SUV-a Forda w Europie będzie oferowana z trzema wariantami napędu hybrydowego – jako „miękka” hybryda EcoBlue Hybrid, hybryda typu plug-in z zasięgiem elektrycznym powyżej 50 km oraz tradycyjna, „pełna” hybryda z 2,5-litrowym silnikiem benzynowym.

Nowością jest również Ford Explorer – model, którego dawno nie było na polskim rynku. To największy i najbardziej prestiżowy, 7-miejscowy SUV Forda. Explorer jest hybrydą typu plug-in opartą na 3-litrowym silniku benzynowym V6 i jednocześnie najmocniejszym SUV-em w swojej klasie. Układ hybrydowy Explorera generuje moc 457 KM, 825 Nm maksymalnego momentu obrotowego oraz pozwala przejechać 48 km wyłączne na energii elektrycznej.

Fiesta i Focus – bestsellery w wersji hybrydowej.

Drugim filarem elektrycznej rewolucji będą hybrydowe wersje oferowanych obecnie bestsellerowych modeli – Fiesty oraz Focusa. Wyposażone będą w „miękki” napęd hybrydowy, bazujący na wielokrotnie nagradzanym, 1-litrowym silniku EcoBoost i 48-voltowej instalacji elektrycznej. Dzięki temu rozwiązaniu Fiesta oraz Focus pozwolą na uzyskanie znacznie niższego zużycia paliwa, a także zapewnią lepsze wrażenia z jazdy przez elektryczne wspomaganie momentu obrotowego.

Rewolucja w samochodach użytkowych.

Pojazdy użytkowe z Transitem na czele stanowią ważny element oferty Forda na polskim rynku. Dlatego Ford Polska zaoferuje szeroki wybór zelektryfikowanych wersji napędu we wszystkich odmianach Transita oraz Tourneo.

Dostępne w Polsce hybrydowe odmiany Transita Custom – Plug-In Hybrid oraz EcoBlue Hybrid – dowiodły swojego potencjału, zwyciężając pod koniec listopada w konkursie International Van of the Year. 25 dziennikarzy i ekspertów z 25 krajów Europy doceniło pionierskie rozwiązania hybrydowe w samochodach tej klasy. Drugie wyróżnienie zdobył Transit EcoBlue Hybrid.

„Wprowadzamy zmiany na niespotykaną skalę nie tylko w elektryfikacji, ale również w infrastrukturze i technologii. Na rzecz czystszej, cichszej i bardziej przystępnej przyszłości. Mówimy o największym postępie od czasu, kiedy Henry Ford zrewolucjonizował przemysł motoryzacyjny cztery pokolenia temu. Efekty tego postępu już na początku przyszłego roku z pewnością przyniosą wymierne korzyści naszym klientom w Polsce” – podsumowuje Bogusław Głód.