Elektryzujący dzień w łódzkim EC1.

Dzięki rozwojowi elektromobilności Polska stoi przed historyczną szansą nie tylko na ograniczenie emisji z sektora transportu, ale również wzrost innowacyjności krajowej gospodarki, znaczne podniesienie wartości eksportu oraz utworzenie tysięcy nowych miejsc pracy. Podsumowujemy pierwszy dzień Kongresu Nowej Mobilności 2021 – największego wydarzenia poświęconego e-mobility w tej części Europy.

Kongres Nowej Mobilności 2021 odbył się w łódzkim EC1. Organizatorami wydarzenia, które zgromadziło rekordową liczbę 1000 uczestników, w tym kilkuset przedstawicieli administracji centralnej, samorządów, ekspertów i praktyków rynku e-mobility oraz kilkudziesięciu wystawców są: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Miasto Łódź. Konferencję zainaugurował panel pn. „Pakiet Fit for 55 – jak wyzwanie może stać się szansą?” z udziałem Michała Kurtyki – Ministra Klimatu i Środowiska Hanny Zdanowskiej – Prezydent Miasta Łodzi, Adama Wieczorka – Wiceprezydenta miasta, Anny Clunes – Ambasador Wielkiej Brytanii, Juha Ottmana – Ambasadora Finlandii oraz Svena Steina – członka zarządu Volkswagen Group Polska.

– Prędkość zmian w sektorze polskiej elektromobilności jest imponująca. Symbolem tego trendu są autobusy elektryczne. W roku 2017 udział Polski w europejskim e-busów wynosił 17%, w roku ubiegłym – już 46%. Staliśmy się też europejskim liderem dostaw paliwa XXI w. którym są baterie litowo-jonowe. Elektromobilność nie wiąże się już z pytaniem, „czy” ale „kiedy zeroemisyjna rewolucja w transporcie nadejdzie i jak możemy ten proces przyspieszyć”. Na to i inne pytania odpowiemy na Kongresie Nowej Mobilności 2021. Miałem okazję być gościem poprzedniej edycji KNM i jestem pewien, że edycja obecna jeszcze ją przebije – powiedział Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska. – Polska jest największym beneficjentem funduszu modernizacyjnego, który pomoże nie tylko tworzyć nowe miejsca pracy, ale utrzymać również obecne. Co ważne, niebawem zostanie przeznaczonych 800 mln zł na rozwój infrastruktury ładowania, co jeszcze bardziej przyspieszy rozwój elektromobilności w Polsce – dodał Minister Michał Kurtyka.

Uczestnicy Kongresu Nowej Mobilności wielokrotnie podkreślali kluczową rolę samorządów dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Dekarbonizacja transportu to proces, którego przyspieszenie wymaga podjęcia zdecydowanych działań również na poziomie lokalnym.

– Łódź chce być miastem nie tylko z kulturą i klimatem, ale również miastem zrównoważonego życia i rozwoju. Chcemy, aby Łódź była przykładem faktycznych zmian – proklimatycznych i prokologicznych, stanowiąc wzór zeroemisyjnego transportu, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. Cieszy mnie liczna obecność samorządów na Kongresie Nowej Mobilności, ponieważ zmiany zaczynają się od dołu. My pożyczamy tę planetę od przyszłych pokoleń, więc przekażmy im ją w lepszej kondycji niż obecnie – powiedziała Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łodzi.

Kongres Nowej Mobilności stanowi niepowtarzalną okazję do wymiany najlepszych, międzynarodowych praktyk. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii oraz Finlandii wskazali, że oprócz ustanowienia systemu wsparcia rynku samochodów elektrycznych, ograniczenie emisji z transportu wymaga decydowanego ograniczenia liczby pojazdów spalinowych.

– Wielka Brytania wyznaczyła jeden z najbardziej ambitnych celów osiągnięcia neutralności klimatycznej na świecie. Aby wspierać transformację zamierzamy podjąć szereg konkretnych działań. Przeznaczyliśmy na ten cel 12 mld funtów. Jesteśmy świadomi kluczowej roli w sektorze transportu. Już za 10 lat zamierzamy zakończyć sprzedaż samochodów spalinowych, docelowo wszystkie pojazdy w Zjednoczonym Królestwie będą zeroemisyjne. Rząd inwestuje również 1,3 mld w punkty ładowania. Ambicje, odpowiednie prawo i inwestycje to klucz do sukcesu w tym zakresie – powiedziała Anna Clunes, Ambasador Wielkiej Brytanii.

– Do 2030 r. rząd Finlandii chce ograniczyć o połowę emisje z sektora transportu. Udział samochodów elektrycznych w naszym kraju stale się zwiększa, szczególnie w miastach. Stawiamy na rozwój i subsydia do infrastruktury ładowania. Elektromobilność rozwija się przede wszystkim dlatego, że wdrożyliśmy odpowiedni system podatkowy, obejmujący wysokie obciążenia podatkowe dla najbardziej emisyjnych pojazdów – powiedział Juha Ottman, Ambasador Finlandii.

Kongres Nowej Mobilności zgromadził również licznych przedstawicieli branży motoryzacyjnej, dla której wdrożenie propozycji ujętych w „Fit for 55” z planowanym zakończeniem sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 r., stanowi prawdziwą rewolucję.

– Z naszej perspektywy, jako koncernu motoryzacyjnego, założenia „Fit for 55” są bardzo ambitne i stanowią pewne wyzwanie. Aby dekarbonizacja transportu stała się faktem, konieczne jest podjęcie niezbędnych działań: rozwoju sieci ładowarek, zapewnieniu dostaw energii ze źródeł odnawialnych i zapewnienie szerokiej oferty samochodów elektrycznych. Volkswagen jest już na to gotowy. Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej nie tylko wprowadzając na rynek kolejne modelu elektryczne, ale również poprzez dekarbonizację procesu produkcyjnego. Inwestujemy też we własną sieć ładowania w całej Europie, również w Polsce – Sven Stein, Członek Zarządu Volkswagen Group Polska.

Pierwszy dzień KNM 2021 poświęcono w znacznej części obecnym i planowanym instrumentom wsparcia elektromobilności, zarówno w obszarze pojazdów, jak i infrastruktury ładowania.

– Program „Mój elektryk” rozpoczął się kilka tygodni temu, ale już teraz otrzymaliśmy 800 wniosków na łączną kwotę 16 mln. Średnia wysokość dotacji to 20 tys. zł. Niebawem rozpoczną się także dopłaty do leasingu dla pojazdów firmowych. Kolejnym krokiem będzie wsparcie w postaci dotacji dla infrastruktury ładowania – powiedział Artur Lorkowski, Wiceprezes NFOŚiGW. Dodał ponadto, że budżet projektu zostanie dodatkowo zasilony kwotą 200 mln zł, a nabór dla beneficjentów instytucjonalnych, w tym przedsiębiorców, rozpocznie się jeszcze w październiku.

Z kolei PSPA przedstawiło raport merytoryczny zawierający kompleksową propozycję wsparcia rynku używanych samochodów elektrycznych.

– Polski park samochodów jest jednym z najstarszych i największych w Unii Europejskiej – liczy prawie 19 mln szt. Zdecydowana większość z nich pochodzi i będzie pochodzić z eksportu – wielu Polaków po prostu nie stać na zakup nowego pojazdu. Dlatego chcemy zainicjować dyskusję nad wdrożeniem instrumentów zachęcających do nabycia zeroemisyjnych pojazdów używanych. W pierwszej kolejności powinien być to system dotacji ze środków NFOŚiGW, zaś w kolejnych etapach – regulacje pozwalające ograniczyć import najstarszych, najbardziej emisyjnych samochodów spalinowych. Wszystko po to, abyśmy przestali być złomowiskiem Europy – wyjaśnił Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

W programie pierwszego dnia Kongresu Nowej Mobilności znalazły się także m.in. międzynarodowe panele: „Zielona energia dla gospodarki i biznesu" oraz „Europa dwóch prędkości w elektromobilności – czy jesteśmy skazani na wolniejsze tempo rozwoju zeroemisyjnego transportu w regionie CEE?", premiera raportu „Jak elektromobilność zmieni rynek pracy w Polsce?" opracowanego przz Boston Consulting Group i PSPA oraz premiery samochodów elektrycznych: Vosco EV II, czyli polskiego pojazdu zeroemisyjnego VOSCO Automotive z Kutna, nowej, flagowej limuzyny Mercedes-Benz – modelu EQS oraz innowacyjnego crossovra Nissana Ariya. KNM 2021, najważniejszy w Polsce kongres w całości poświęcony elektromobilności, to miejsce wymiany idei i wiedzy eksperckiej na najwyższym poziomie merytorycznym. W dniach 6-8 października br. w Łodzi spotkali się kluczowi interesariusze całego łańcucha wartości zeroemisyjnego transportu, osoby zawodowo związane z rynkiem e-mobility w Polsce i Europie. Producenci pojazdów, firmy technologiczne i infrastrukturalne, koncerny energetyczne i paliwowe, operatorzy transportowi, rozwijające się startupy i decydenci omawiali wprowadzane na rynek technologie, a także identyfikowali modele biznesowe oraz partnerstwa, gwarantujące realizację nowych projektów mobilnościowych. Wszystko po to, aby zmniejszyć emisje z sektora transportu w Polsce oraz umożliwić bezpieczny i zrównoważony przepływ ludzi, towarów i usług.