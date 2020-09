Życzenia od NEOPLAN: „Wszystkiego najlepszego dla Pana Konrada Auwärtera!”

W dniu24 sierpnia Konrad Auwärter obchodził 80. urodziny. Urodził się w 1940 r. w Stuttgarcie jako drugi syn Gottloba Auwärtera, który pięć lat wcześniej założył spółkę Gottlob Auwärter GmbH & Co. KG., tworząc podwaliny tego, co do dziś uważa się za ducha NEOPLAN – stałego postępu dzięki ogromnemu zaangażowaniu i innowacyjnym rozwiązaniom. W 1955 r. Konrad Auwärter rozpoczął w przedsiębiorstwie rodziców naukę zawodu mechanika samochodowego. Później studiował w szkole inżynierskiej konstrukcji karoserii i pojazdów w Hamburgu. Jego praca dyplomowa na temat liniowych autobusów dwupokładowych stała się impulsem do powstania cieszących się dużym zainteresowaniem autokarów dwupokładowych. Od 1965 r. kierował w rodzinnym przedsiębiorstwie działem napraw, a w 1973 r. przejął zarządzanie drugimi zakładami NEOPLAN. „Konrad Auwärter do dziś jest nierozłącznie związany z marką NEOPLAN”, mówi Rudi Kuchta, Head of Business Unit Bus w spółce MAN Truck & Bus, dodając: „W imieniu całej rodziny MAN i NEOPLAN życzymy mu z okazji 80. urodzin wszystkiego najlepszego! Jest on wyjątkową osobowością branży autokarowej, która tworzyła jej historię”.

Historię tę opowiada Hans-Joachim Pilz w swojej książce „Auwärter NEOPLAN Omnibusse”, która ukazała się w tym roku nakładem wydawnictwa Podszun-Verlag z okazji okrągłego jubileuszu Konrada Auwärtera. Autor na 340 stronach opisuje rozwój firmy od małego warsztatu aż do dzisiejszej, obecnej na międzynarodowym rynku grupy firm. Swój sukces firma zawdzięcza licznym pionierskim rozwiązaniom technologicznym i pomysłom: od koncepcji autokaru dwupokładowego, poprzez zastosowanie przyjaznej dla pasażerów technologii niskopodłogowej aż po zaprojektowanie klasy 15 metrów lub konstrukcji wysokopokładowej. „Impulsy wysyłane przez NEOPLAN były wykorzystywane przez całą branżę autobusów”, powiedział Kuchta, dodając: „Nie przez przypadek marka ta stała się synonimem innowacji, ekskluzywności i wzornictwa”.

Od pierwszego autokaru NEOPLAN do dziś

Kluczowym rokiem w historii marki NEOPLAN był rok 1953. Wtedy to na drogach pojawił się pierwszy autokar NEOPLAN. Gottlob Auwärter skonstruował całkowicie nowy typ autobusu o samonośnej karoserii i rozpoczął jego produkcję oraz sprzedaż pod nazwą NEOPLAN – „Nowy pojazd do przewozu osób lub Nowy Plan”. Wśród kolejnych ważnych wydarzeń w historii przedsiębiorstwa należy wymienić datę 20 czerwca 2001 roku – tego dnia spółka Gottlob Auwärter GmbH & Co. KG została przejęta przez MAN Nutzfahrzeuge AG w Monachium, co otworzyło przed nią nowe perspektywy – pojazdy NEOPLAN dawniej i dziś wyznaczają nowe standardy. Aktualne portfolio autobusów marki NEOPLAN to Tourliner, Cityliner i Skyliner, zachwyca ekskluzywnymi pojazdami z innowacyjnym wyposażeniem, których doskonały design przyciąga wzrok na trasie. „Nasze autokary klasy premium przekonują przedsiębiorców, kierowców i pasażerów w równym stopniu co ekspertów. Świadczą o tym liczne wyróżnienia i nagrody przyznawane dawniej i dziś posiadającej długą tradycję marce NEOPLAN, w tym także nagrody dla naszych aktualnych modeli Tourliner, Cityliner i Skyliner“, mówi Kuchta.