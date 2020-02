Zmniejszenie zużycia paliwa o 15% dzięki niemal nowemu pojazdowi ciężarowemu DAF.

Zakup używanego pojazdu ciężarowego DAF umożliwia ograniczenie zużycia paliwa o 15%, a nawet więcej. Pierwsze używane, niezwykle wydajne pojazdy DAF nowej generacji są teraz dostępne u dealerów DAF i w czterech centrach DAF Used Trucks, z gwarancją fabryczną, najnowszymi rozwiązaniami pokładowymi i przebiegiem wynoszącym maksymalnie 400 000 km. Istnieje również możliwość kupienia niemal nowego pojazdu w leasingu na korzystnych warunkach.

„Doświadczenie wskazuje, że wielu nabywców niemal nowych ciężarówek z rocznika modelowego 2017 posiadało wcześniej pojazd w wersji Euro 5” — mówi Marty van den Dungen, dyrektor ds. sprzedaży używanych pojazdów firmy DAF. „Są oni w stanie z łatwością uzyskać oszczędności paliwa na poziomie do 15%, nie wspominając o korzyściach płynących z użytkowania pojazdów Euro 6 również w kontekście wyłączenia starszych pojazdów z ruchu niektórych obszarów miast, stref przemysłowych i portów”.

Bardziej wydajne, wygodne, ciche

Wyniki testów przeprowadzonych przez dziennikarzy w całej Europie wykazały, że właściciele pojazdów Euro 6 pierwszej generacji mogą ograniczyć zużycie paliwa nawet o 7%. „Warto również wspomnieć o okresach międzyobsługowych wynoszących 200 000 kilometrów, ładowności zwiększonej nawet o 250 kilogramów i niezwykłej wygodzie jaką oferują najnowsze pojazdy” — mówi Van den Dungen. „Są cichsze niż kiedykolwiek wcześniej, umożliwiają niemal niezauważalną zmianę biegów i są standardowo wyposażone w nowy, fantastyczny układ klimatyzacji. Łatwość obsługi tempomatu i funkcji EcoRoll jest nieziemska!”

„Zużycie paliwa mniejsze o 15%”

„Inwestycja we flotę używanych pojazdów DAF Euro 6 jest warta każdego eurocenta” — mówi Carlos Liste, właściciel firmy Maquisaba Logistics z siedzibą w Santa Comba w Hiszpanii. „Są one niezwykle niezawodne i umożliwiają zmniejszenie zużycia paliwa w codziennej eksploatacji nawet o 15% w porównaniu z samochodami ciężarowymi Euro 5. Najnowsza generacja pojazdów Euro 6 znacznie podniosła – po części dzięki większej ładowności i dłuższym okresom międzyobsługowym – wydajność mojej floty. A to nie wszystko: kierowcy w mojej firmie są pod dużym wrażeniem wysokiego poziomu komfortu i doskonałych właściwości jezdnych. Naprawdę uwielbiają swoje nowe ciężarówki”.

Pojazdy DAF First Choice

Wszystkie używane ciężarówki najnowszej generacji Euro 6 są opatrzone znakiem „DAF First Choice” u dealera DAF.

Pojazdy ze znakiem „DAF First Choice” wyglądają jak nowe, przechodzą proces 200-punktowej kontroli i są w doskonałym stanie technicznym, gwarantującym maksymalną niezawodność i optymalny czas pracy bez przestojów. Pojazdy ze znakiem „DAF First Choice” mające do 4 lat są objęte 12-miesięczną pełną gwarancją fabryczną dotyczącą także wszystkich opcji fabrycznych. Zapoznaj się z całą gamą używanych pojazdów DAF na stronie www.dafusedtrucks.com.