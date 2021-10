Zakład produkcyjny elektrycznych samochodów ciężarowych IVECO i Nikola został oficjalnie otwarty w Ulm w Niemczech.

Partnerstwo między ogólnoświatowym producentem samochodów dostawczych, a amerykańską grupą specjalizującą się w bezemisyjnych samochodach ciężarowych i związanych z nimi rozwiązaniach energetycznych, rozpoczyna swoją działalność produkcyjną w Ulm w Niemczech.

Ekscytujący nowy rozdział w stojącej pod znakiem zrównoważonego transportu historii IVECO i Nikola Corporation rozpoczął się 15 września w Ulm w Niemczech, gdzie opinii publicznej pokazano zakład produkcyjny dedykowany elektrycznym samochodom ciężarowym Nikola Tre. To kamień milowy osiągnięty z rekordową prędkością i dostarczony zgodnie z harmonogramem przekazanym wcześniej przez IVECO, markę pojazdów użytkowych CNH Industrial (NYSE: CNHI/MI: CNHI) oraz Nikola Corporation (NASDAQ: NKLA). Pierwsze wyprodukowane tutaj modele marki Nikola Tre zostaną dostarczone wybranym klientom w Stanach Zjednoczonych w 2022 r. Oprócz modelu produkcyjnego pojazdu z zasilaniem akumulatorowym (BEV), publicznie zaprezentowano najnowszą ewolucję tej modułowej platformy ciężarowej w postaci prototypu pojazdu elektrycznego zasilanego ogniwami paliwowymi (FCEV) marki Nikola Tre. Ten kolejny model wejdzie do produkcji w Ulm do końca 2023 r.

Wydarzenie inauguracyjne odbyło się zgodnie z aktualnymi standardami COVID-19 i ograniczało się do wybranego zgromadzenia około 100 międzynarodowych i krajowych interesariuszy i mediów. Wśród uczestników byli: Gerrit Marx – President Commercial & Specialty Vehicles at CNH Industrial i pełniący obowiązki CEO of the IVECO Group, Mark Russell – Chief Executive Officer and President of Nikola, Winfried Herrmann – State Minister of Transport in Baden-Württemberg, Martin Bendel – First Mayor of the city of Ulm, Massimiliano Lagi – Consul General of Italy in Stuttgart, Niemcy.

„Pomimo wszystkich wyzwań związanych z przemysłem i pandemią na świecie, przed którymi stoimy od czasu ogłoszenia tego partnerstwa we wrześniu 2019 r., niezwykle satysfakcjonujące jest to, że byliśmy tu dzisiaj jako zespół i mogliśmy widzieć, jak efekty naszej ciężkiej pracy są dostarczane na czas i zgodnie z naszymi pierwotnymi planami” – powiedział Gerrit Marx podczas przemówienia otwierającego. „Dzięki sprawdzonej wiedzy fachowej i ugruntowanej pozycji IVECO stworzyliśmy platformę, na której może rozwijać się technologia Nikoli. Obecnie skupiamy się na zapewnieniu powodzenia tej operacji i wspólnym przejęciu wiodącej roli w neutralnym dla klimatu transporcie długodystansowym i krótkodystansowym”.

Obejmujący 50 000 metrów kwadratowych (z czego 25 000 jest już zajęte) zakład produkcyjny w Ulm prowadzi proces montażu końcowego, który został zaprojektowany dla pojazdów elektrycznych. Teren ten, a także pierwsza faza industrializacji, stanowią wspólne inwestycje IVECO i Nikoli. Obecnie oczekuje się, że linia produkcyjna będzie w stanie produkować około 1000 jednostek na zmianę rocznie i że ta liczba będzie stopniowo wzrastać w kolejnych latach. Oczekuje się, że obiekt będzie działał zgodnie z zasadami programu World Class Manufacturing w celu osiągnięcia zero odpadów, zero wypadków, zero awarii i zero zapasów, potwierdzonych jego kluczowymi cechami, które obejmują w pełni cyfrowe zarządzanie zakupami, mające na celu zagwarantowanie stuprocentowej identyfikowalności i pracy bez prowadzenia papierowej dokumentacji.

„Ten nowy obiekt jest piękny i jesteśmy wdzięczni zespołom IVECO i Nikoli za ich współpracę i odwagę w urzeczywistnieniu go” – powiedział Mark Russell – Nikola CEO. „Jest to kolejny ważny kamień milowy dla Nikoli, ponieważ realizujemy naszą strategię i wizję jako światowego lidera rozwiązań w zakresie transportu bezemisyjnego”.

Zaprojektowany i widziany jako bezpieczne, niezawodne i wysokosprawne, bezemisyjne rozwiązanie transportowe, Nikola Tre napędza zmiany w tym sektorze. Cechuje się zaawansowaną technologią ogniw elektrycznych i paliwowych Nikoli wraz z kluczowymi komponentami dostarczonymi przez Bosch. Zespoły razem zaprojektowały modułową platformę zdolną do zasilania ogniw paliwowych oraz technologii napędu akumulatorów. Wprowadzenie na rynek w pierwszej kolejności technologii akumulatorowej przyczyni się do osiągnięcia dojrzałości platformy bazowej, zanim ogniwa paliwowe zostaną wprowadzone jako technologia zwiększająca zasięg.