Wybór akumulatora to klucz do optymalizacji całkowitego kosztu posiadania floty pojazdów.

Wybór odpowiedniego akumulatora może mieć duży wpływ na wydajność Twojej firmy. Awaria ciężarówki z powodu rozładowania akumulatora lub innego problemu z nim związanego może prowadzić do nadszarpnięcia reputacji, obniżenia rentowności czy kar finansowych. Mając to na uwadze firma Exide zaprojektowała ofertę akumulatorów do pojazdów użytkowych klasy premium, kładąc największy nacisk na niezawodność i wydajność. Każdy produkt z gamy produktów Exide został zaprojektowany tak, aby wyróżniać się w określonym zastosowaniu.

Samochody użytkowe stają się coraz bardziej złożone, spełniają aktualne europejskie standardy i posiadają nowe wyposażenie elektryczne. Jednocześnie wymagania dotyczące niezawodności i dyspozycyjności floty są większe niż kiedykolwiek. Niezależnie od tego, czy dostawy wymagają częstego zatrzymywania się w warunkach miejskich, czy są to dostawy długodystansowe, ciężarówki wymagają niezawodnych, trwałych akumulatorów, dostosowanych do danego zadania. Gama akumulatorów Exide do pojazdów użytkowych została zaprojektowana z myślą o wymaganiach nowoczesnego parku pojazdów i jest specjalnie zoptymalizowana – tak, aby umożliwić firmom zwiększenie wydajności operacyjnej i zmniejszenie kosztów ogólnych.

Kluczowe fakty dotyczące całkowitego kosztu posiadania floty pojazdów

Właściciele flot ciężarowych chcą kontrolować koszty, poprawiać niezawodność i maksymalizować efektywność swojego biznesu.

Każda awaria pojazdu ciężarowego (np. usterka akumulatora) poważnie wpływa na rentowność firmy

i satysfakcję klienta.

Głównym powodem awarii akumulatorów do pojazdów użytkowych (CV) jest głębokie rozładowanie ze stratą energii prowadzącej do rozwarstwienia się kwasu. Firma Exide rozwiązała ten problem za pomocą technologii Carbon Boost.

Wstrząsy są głównym powodem awarii akumulatorów w nowoczesnych pojazdach ciężarowych (Euro 5

i Euro 6). Firma Exide rozwiązała ten problem za pomocą technologii HVR (High Vibration Resistance), przez co wydłużyła się żywotność akumulatora i zmniejszyło się ryzyko jego awarii.

Firma Exide zaprojektowała specjalną gamę akumulatorów – w pełni uwzględniającą złożoność pojazdów użytkowych i różnorodność ich zastosowań. Właścicielom flot ciężarowych pozwala to na wybranie najlepszej technologii akumulatorowej, zmniejszając całkowity koszt posiadania floty.

Firma Exide oferuje zaawansowane wsparcie przy montażu, pomagając firmom w każdorazowym wyborze odpowiedniego akumulatora.

Akumulatory, które pracują dla Twojej firmy

Akumulatory do pojazdów użytkowych Exide zostały zaprojektowane tak, aby obniżyć całkowity koszt posiadania floty pojazdów. Każdy z nich zapewnia maksymalną wydajność dla konkretnego zastosowania, umożliwiając firmom kontrolowanie kosztów operacyjnych i osiąganie lepszych wyników od konkurencji. Kształtowanie całkowitych kosztów posiadania floty jest czynnikiem decydującym o tym, jak Exide projektuje swoje produkty. Firma uwzględnia koszty początkowe, koszty utrzymania, żywotność akumulatora i prawdopodobieństwo awarii, zapewniając w przypadku każdego produktu najlepsze rezultaty biznesowe. Nawet w porównaniu z akumulatorami o niższych nakładach początkowych, akumulatory Exide do pojazdów użytkowych klasy premium pomagają obniżyć koszty – często bardzo znacząco.

Exide zapewnia również wiodące na rynku wsparcie w zakresie montażu. Każdorazowo umożliwia to firmom wybór odpowiedniego akumulatora – na podstawie zaawansowanych możliwości modelowania i analizy firmy Exide. Zapewnienie optymalnego wyboru akumulatora może mieć znaczący wpływ na wyniki finansowe, szczególnie dla firm prowadzących szeroko zakrojoną działalność logistyczną i zaopatrzeniową.

– Nowoczesne ciężarówki stają się coraz bardziej wyszukane i stawiają nowe wymagania w kontekście zastosowania odpowiedniego akumulatora. Jednocześnie firmy chcą obniżyć koszty, poprawić niezawodność i wydłużyć czas pracy pojazdów – powiedział Michael Geiger, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w regionie EMEA w Exide Technologies. – Wybór odpowiedniego akumulatora może mieć duże znaczenie dla każdej firmy, szczególnie na dzisiejszym rynku. W niektórych przypadkach firmy mogą zaoszczędzić nawet do 70% na całkowitym koszcie posiadania, np. przechodząc na nowy akumulator StrongPRO EFB + – dodaje.

Na długi dystans

Żywotność baterii ma kluczowe znaczenie dla całkowitego kosztu posiadania floty. Im dłużej akumulator jest „w drodze”, tym dłuższy okres jego amortyzacji. Exide zaprojektował akumulatory w taki sposób, aby zapewnić im doskonałą żywotność – dzięki technologiom, takim jak Carbon Boost i HVR (High Vibration Resistance). Technologie te zmniejszają również ryzyko awarii, jednocześnie zwiększając niezawodność i wydajność.

Wprowadzenie selektywnej, katalitycznej redukcji emisji tlenków azotu do pojazdów (zgodnych z Euro 5 i Euro 6) stanowiło nowe wyzwanie dla producentów ciężarówek. Wymagało montażu zbiorników AdBlue® i (w większości przypadków) przeniesienia akumulatorów na tylną oś pojazdu. Zwiększyło to znacznie poziom wibracji, jaki musiał wytrzymać akumulator, co prowadziło do zwiększonego ryzyka awarii (jeśli w przypadku akumulatora nie została wybrana odpowiednia technologia). Pojazdy poruszające się po drogach o złej nawierzchni lub w trudnym terenie napotykają podobne niedogodności. Wiodąca na rynku technologia HVR firmy Exide została zaprojektowana w celu ochrony akumulatora w tych warunkach, zarówno poprzez pochłanianie wibracji, jak i blokowanie elementów jego budowy – zapobiega to ich przemieszczeniu, a w konsekwencji chroni akumulator przed uszkodzeniem. W rezultacie powstał akumulator, który jest bardziej żywotny i opłacalny.

Unikanie ryzyka awarii

Wydajność akumulatora może być znacznie obniżona, gdy zostanie on głęboko rozładowany bez odpowiedniego doładowania, co jest główną przyczyną awarii. Stanowi to problem w przypadku pojazdów wykorzystywanych do intensywnych dostaw miejskich – z powodu ograniczonych możliwości ładowania akumulatora. Oznacza to również niedogodność w przypadku długodystansowych ciężarówek z wyposażeniem wspierającym komfort kierowcy (ogrzewanie, oświetlenie, rozrywka) – stan głębokiego rozładowania akumulatora może trwać całą noc i stanowi ryzyko, że silnik nie uruchomi się następnego dnia. Opatentowana technologia Exide Carbon Boost przeciwdziała ryzyku głębokich rozładowań, zapewniając jednocześnie szereg innych korzyści, które zwiększają wydajność akumulatora.

Technologia Carbon Boost polega na zastosowaniu opatentowanych dodatków węglowych na płycie ujemnej. Cząsteczki siarczanu – powstające w wyniku rozładowywania – rozpuszczają się szybciej, co prowadzi do poprawy wydajności elektrycznej. Dzięki rozwiązaniu problemów powstających w wyniku zasiarczenia i dzięki pokonaniu problemu związanego z rozwarstwianiem się elektrolitu, akumulatory z formułą Carbon Boost mają zwiększoną zdolność przyjmowania ładunku – ładują się szybciej i są bardziej wytrzymałe w pracy cyklicznej. W przypadku samochodów ciężarowych, pracujących z niższym napięciem ładowania, właściwym rozwiązaniem są akumulatory hybrydowe z dodatnim stopem ołowiu antymonowego – zmniejsza poziom rozwarstwienia elektrolitu i poprawia zachowanie akumulatora w pracy cyklicznej.

Technologia GEL (żelowa) firmy Exide, niedawno po raz pierwszy wprowadzona na rynek pojazdów użytkowych, jest całkowicie bezobsługowa i zapewnia do 3 razy dłuższą żywotność niż tradycyjne akumulatory. Oferuje ona wyjątkową wydajność elektryczną, ochronę przed głębokim rozładowaniem i sprawdza się w najbardziej wymagających zastosowaniach.

Gama akumulatorów Exide do pojazdów użytkowych: StrongPRO EFB+, Endurance+PRO GEL i EndurancePRO EFB. Każda z nich ma swoje szczególne zalety, zapewniając równowagę między wydajnością elektryczną, niezawodnością, wytrzymałością w pracy cyklicznej, żywotnością i opłacalnością. Exide zapewnia najlepsze wsparcie na rynku w zakresie montażu – aby wybrać odpowiedni akumulator do konkretnego zastosowania.

Wybór odpowiedniego akumulatora

StrongPRO EFB+ to oryginalny, bezobsługowy akumulator wyposażony w technologię HVR i Carbon Boost. Świetnie sprawdza się w trudnych warunkach i w pojazdach ciężarowych Euro 5 i 6, w których wymagany jest montaż akumulatora na tylnej osi.

Endurance+PRO GEL to nowy akumulator VRLA GEL o wyjątkowej wydajności w pracy cyklicznej. Zapewnia imponującą przepustowość energii przez cały okres użytkowania; sprawdzi się w najważniejszych i najbardziej wymagających zastosowaniach.

EndurancePRO EFB to akumulator wymagający niewielkiej obsługi, zaprojektowany z myślą o największej wytrzymałości w pracy cyklicznej. Zapewnia doskonałą odporność na wstrząsy i moc rozruchu, a także zdolność przyjmowania ładunku odpowiednią do zaspokojenia potrzeb dużych pojazdów.

Najważniejsze czynniki przy wyborze akumulatora

Odporność na wstrząsy: podstawowe kryterium w przypadku pojazdów ciężarowych z akumulatorami montowanymi na tylnej osi; ważne również w pojazdach ciężarowych poruszających się po złej nawierzchni drogowej lub w trudnym terenie.

Wytrzymałość w pracy cyklicznej: ma zasadnicze znaczenie w przypadku pojazdów użytkowych z dużym zapotrzebowaniem energetycznym, w tym dalekobieżnych pojazdów ciężarowych z wyposażeniem wspierającym komfort kierowcy (ogrzewanie, oświetlenie, rozrywka). To kryterium, które muszą spełniać akumulatory do pojazdów często zatrzymujących się, mających zbyt mało czasu pomiędzy kolejnymi uruchomieniami silnika, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

Moc rozruchu: wysoka moc rozruchu zapewnia niezawodne uruchamianie silnika w zimnym klimacie; pomocna w zastosowaniach wymagających dużego zużycia energii w krótkim czasie (trudny rozruch), np. w pojazdach używanych w rolnictwie i w budownictwie.