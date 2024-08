Ariya NISMO Coming to Europe The final specs for the European market may slightly differ from those shown in this image

WIELKI POWRÓT! NISMO powraca do Europy za sprawą w pełni elektrycznego Nissana ARIYA NISMO powraca do Europy z wprowadzeniem Nissana ARIYA NISMO, pierwszego elektrycznego modelu tej marki dostępnego na Starym Kontynencie Powrót marki zbiega się z 40. rocznicą powstania NISMO Aerodynamiczna sylwetka, znakomita zwrotność i dynamiczne zawieszenie sprawiają, że ARIYA NISMO zapewnia emocje i precyzję na drodze. Model będzie dostępny na wszystkich europejskich rynkach, gdzie można już kupić elektrycznego crossovera ARIYA W 2024 roku, z okazji 40. rocznicy istnienia marki NISMO oraz po 30 latach działalności w regionie, marka ta z wielkim rozmachem wraca do Europy. Już wkrótce klienci na Starym Kontynencie będą mogli nabyć eleganckiego, stylowego, a zarazem sportowego Nissana ARIYA NISMO – pierwszy w pełni elektryczny model NISMO dostępny w tym regionie. Dynamiczna, zwinna i śmiała ARIYA NISMO jest synonimem najlepszych osiągów Nissana. Łączy w sobie bogate dziedzictwo NISMO (NISsan MOtorsport) oraz japońskie inspiracje stylistyczne. Rezultat? Jeszcze większa przyjemność z jazdy przy i tak już imponujących osiągach modelu ARIYA e-4ORCE 87 kWh. ARIYA NISMO wyróżnia się wyrazistymi, sportowymi akcentami nadwozia oraz rozwiązaniami technicznymi, które oferują płynność jazdy znaną użytkownikom aut elektrycznych, z dodatkowym impetem rodem z torów wyścigowych. Ten całkowicie elektryczny crossover, inspirowany japońskim designem, zmniejsza opór powietrza i generuje większą siłę docisku przy wyższych prędkościach, co gwarantuje niesamowite osiągi. „NISMO wraca do Europy! Wprowadzamy tę ekscytującą markę z powrotem na nasz rynek w nowej wersji naszego flagowego elektrycznego crossovera. Z postępującą elektryfikacją naszej oferty musimy zapewnić klientom i fanom NISMO unikalne, atrakcyjne modele” – powiedziała Mayra González, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w Nissan Europe. „ARIYA NISMO oferuje idealną równowagę między natychmiastową reakcją i przyspieszeniem w pełni elektrycznego pojazdu a sportowym zestrojeniem mechanicznym, co tworzy wyjątkowy samochód do codziennego użytku. Jej imponujący wygląd sprawi, że wyróżnisz się z tłumu!” – dodała Mayra González. Elektryczny crossover ARIYA NISMO został wyposażony w szereg specjalnie zaprojektowanych elementów i poddany tuningowi NISMO, który zapewnia dynamiczne, a zarazem płynne i łatwe do kontrolowania przyspieszenie. ARIYA NISMO, dzięki dostrojonemu systemowi VDC i oponom o wysokiej przyczepności, zapewnia lepsze osiągi. Wyposażona w precyzyjnie dostrojony układ napędowy e-4ORCE, oferuje doskonałą dystrybucję mocy i momentu obrotowego na każde z kół. Dodatkowo, pojazd zapewnia charakterystyczne dla aut sportowych odczucie przeciążenia oraz liniowe przyspieszenie, nawet przy dużych prędkościach. ARIYA NISMO oferuje właściwości jezdne i zdolność pokonywania zakrętów na poziomie znanym z motorsportu. Napęd e-4ORCE, dostosowany do wymagań NISMO, maksymalnie wykorzystuje możliwości przedniego i tylnego zawieszenia, zapewniając doskonałą trakcję w każdych warunkach pogodowych, zachowując jednocześnie sportową precyzję. Dodatkową precyzję jazdy zapewniają odpowiednio dobrane klocki hamulcowe, gwarantujące niezawodną siłę hamowania, niezależnie od warunków pogodowych. Wnętrze pojazdu zachwyca starannym wykończeniem, oferując luksusowe doznania niezależnie od celu podróży. Elegancka, czarna kabina jest ozdobiona intensywnie czerwonymi akcentami, które dodają stylu i wyrafinowania. Efekt ten potęgują specjalne fotele NISMO, nawiązujące do bolidów Formuły E, zapewniające doskonałe podparcie i wygodę wszystkim pasażerom. Nissan ARIYA NISMO został po raz pierwszy zaprezentowany w Europie w ubiegły weekend podczas londyńskiego E-Prix. Formuła E promuje najlepsze innowacje w technologii elektrycznej, a ARIYA NISMO przenosi emocje z toru wyścigowego na zwykłe drogi, oferując niezrównane wrażenia z jazdy.