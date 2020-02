W trasę i delegację służbową – karta hybrydowa Shell Card Plus.

Skupiamy się na tym, aby wszystkie nasze rozwiązania były bezpieczne, efektywne oraz umożliwiały dopasowanie ich funkcji do bieżących wymagań każdej firmy. W ramach jednego konta przedsiębiorca zyskuje nieograniczony dostęp do zestawu usług, które ułatwiają zarządzanie flotą, zwiększają efektywność oraz obniżają koszty transportu. Shell Card Plus to pierwsze tak uniwersalne rozwiązanie, które działa w podobny sposób jak karty płatnicze. Można jej używać nie tylko na stacji, ale też w innych miejscach oznaczonych logiem VISA

– powiedział Robert Karolczak, Marketing Manager Poland, Baltics & Ukraine Commercial Fleet w Shell Polska.