Volvo Trucks zwiększa wykorzystanie stali o niskiej emisji CO2

Volvo zwiększa wykorzystanie stali o niskiej emisji CO2* w swoich produktach. Stal ta jest produkowana z materiałów pochodzących z recyklingu i energii wolnej od paliw kopalnych i będzie wykorzystywana w dziesiątkach tysięcy pojazdów Volvo od przyszłego roku.

Volvo zwiększa obecnie wykorzystanie stali niskoemisyjnej CO2 w swoich ciężarówkach. Volvo było pierwszym na świecie producentem, który wprowadził ten rodzaj stali do swoich elektrycznych pojazdów ciężarowych w 2022 roku. Teraz firma rozszerza wykorzystanie tego rodzaju stali na wszystkie układy napędowe.

Nowa stal jest produkowana przez szwedzką firmę stalową SSAB i nazywa się SSAB Zero. Jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu i produkowana przy użyciu energii elektrycznej i biogazu wolnych od paliw kopalnych. W rezultacie emisja CO2 jest zmniejszona o około 80% w porównaniu do produkcji konwencjonalnej stali przy użyciu energii kopalnej.

W przyszłym roku ramy w około 12 000 ciężarówek Volvo FH i FM zostaną wykonane ze stali o niskiej emisji CO2. To działanie doprowadzi do oszczędności 6600 ton ekwiwalentu CO2**. Wraz ze wzrostem dostępności stali o niskiej emisji CO2, będzie ona wprowadzana do większej liczby modeli ciężarówek, jak również do innych części.

Volvo planuje również zastąpić inne materiały w swoich pojazdach ciężarowych alternatywnymi materiałami o niższej emisji.

„To kolejny krok w kierunku naszej wizji zerowej emisji. Stal jest jednym z głównych materiałów w naszych ciężarówkach. Chcemy również wymienić inne materiały, takie jak aluminium i plastik, na alternatywy o niskiej emisji. Jesteśmy dumni, że jesteśmy liderami w branży, jeśli chodzi o wykorzystanie zrównoważonych materiałów w naszych produktach”, mówi Jan Hjelmgren, starszy wiceprezes ds. zarządzania produktami i jakości, Volvo Trucks.

Połowa pojazdu składa się ze stali

Potencjał obniżenia emisji CO2 jest wysoki, ponieważ prawie połowa ciężarówki składa się ze stali (47% modelu Volvo FH z silnikiem Diesla) i stanowi około 44% emisji CO2 z produkcji (od powstania do dostawy) z 21 ton ekwiwalentu CO2 dla Volvo FH z silnikiem Diesla.

Grupa Volvo współpracuje z kilkoma dostawcami stali o niskiej emisji CO2. Stal o niskiej emisji CO2 będzie ważnym uzupełnieniem tradycyjnej i pochodzącej z recyklingu stali stosowanej w pojazdach ciężarowych Volvo.

Volvo Trucks zobowiązuje się do przestrzegania porozumienia paryskiego i osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto w łańcuchu dostaw najpóźniej do 2040 r.

„Nieustannie dążymy do dalszego minimalizowania naszego śladu klimatycznego. Zmierzamy także do większej cyrkulacji zarówno w naszej działalności, jak i w naszych pojazdach. Wiele naszych fabryk, pojazdów transportowych i dealerów wykorzystuje obecnie energię odnawialną,” — mówi Jan Hjelmgren.

Fakty:

Głównymi materiałami w modelu Volvo FH z silnikiem Diesla są stal (47%), żeliwo (26%), polimery (11%) i aluminium (8%). Stanowią one około 44%, 26%, 14% i 8% emisji CO2 z produkcji (od powstania do dostawy) z całkowitej ilości 21 ton ekwiwalentu CO2 dla Volvo FH z silnikiem Diesla.

Stal o niskiej emisji CO2 to stal o znacznej redukcji CO2 (80% lub więcej) od kołyski do bramy

Ekwiwalenty CO2 obejmują wszystkie emisje gazów cieplarnianych, w tym np. metan