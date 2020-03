Volvo Trucks wprowadza na rynek nową generację samochodów ciężarowych o wysokiej ładowności zaprojektowanych z myślą o kierowcy.

Volvo Trucks prezentuje cztery nowe samochody ciężarowe, przy których projektowaniu nacisk położono na otoczenie kierowcy, bezpieczeństwo i osiągi. „Jesteśmy naprawdę dumni z tej wielkiej, przyszłościowej inwestycji. Chcemy być najlepszym partnerem biznesowym naszych Klientów dzięki umożliwieniu im zwiększenia konkurencyjności oraz pozyskania najlepszych kierowców na coraz trudniejszym rynku” — mówi Roger Alm, prezes Volvo Trucks. Cztery samochody ciężarowe o wysokiej ładowności: Volvo FH, FH16, FM i FMX stanowią około dwóch trzecich dostaw Volvo Trucks.



Spodziewany wzrost zapotrzebowania na transport wywiera presję na dostępność wykwalifikowanych kierowców na całym świecie. Jak wskazują szacunki, około 20 procent wszystkich miejsc pracy dla kierowców pozostaje nieobsadzonych. Aby pomóc Klientom w rekrutacji i utrzymaniu najlepszych kierowców, firma Volvo Trucks skoncentrowała się na opracowaniu nowych samochodów ciężarowych, które będą bezpieczniejszymi, wydajniejszymi i atrakcyjniejszymi narzędziami pracy.

„Kierowcy, którzy bezpiecznie i efektywnie obsługują samochody ciężarowe, są nieocenionym atutem dla każdej firmy transportowej. Odpowiedzialne zachowanie kierowcy umożliwia ograniczenie emisji CO2 i kosztów paliwa, a także zmniejsza ryzyko wypadków, obrażeń i nieplanowanych przestojów. Nasze nowe samochody ciężarowe pomogą kierowcom pracować jeszcze bezpieczniej i wydajniej, a naszym Klientom dostarczą silniejszych argumentów w walce o pozyskanie najlepszych profesjonalistów” — kontynuuje Roger Alm.

Samochody ciężarowe z oferty Volvo Trucks są dostępne z wieloma różnymi modelami kabin, a ponadto można je optymalizować pod kątem wielu zastosowań. W samochodach ciężarowych do transportu długodystansowego kabina jest drugim domem kierowcy. W transporcie regionalnym samochód ciężarowy często pełni funkcję mobilnego biura, natomiast konstrukcja tych pojazdów sprawia, że to solidne i praktyczne narzędzia robocze. Dlatego widoczność, komfort, ergonomia, poziom hałasu, zwrotność i bezpieczeństwo były głównymi punktami, na których koncentrowaliśmy się, opracowując nowe modele samochodów ciężarowych. Także wygląd zewnętrzny samochodów ciężarowych został zmodernizowany, aby odzwierciedlić ich nowe właściwości i stworzyć ogólnie atrakcyjne pojazdy.

Nowa kabina, bardziej przestronna i o lepszej widoczności — Volvo FM i Volvo FMX

Nowe Volvo FM i Volvo FMX mają nową kabinę, a także wiele takich samych funkcji wyświetlacza zestawu wskaźników jak ich większe odpowiedniki Volvo. Objętość wnętrza zwiększono w nich nawet o jeden metr sześcienny, zapewniając dzięki temu większy komfort i więcej miejsca do pracy. Widoczność jest teraz jeszcze lepsza dzięki większym oknom, obniżonej linii drzwi i nowym lusterkom.

Kierownica została wyposażona w funkcję pochylania, co pozwala lepiej dostosować indywidualną pozycję kierowcy podczas jazdy. Dolna leżanka w kabinie sypialnej jest umieszczona wyżej niż poprzednio, co zapewnia większy komfort i pozwala uzyskać dodatkowe miejsce do przechowywania pod spodem. Kabina dzienna ma na tylnej ścianie nowy 40-litrowy schowek z wewnętrznym oświetleniem. Komfort kabiny zwiększa lepsza izolacja chroniąca przed zimnem, gorącem i hałasem, a sterowana czujnikiem klimatyzacja z filtrem węglowym zapewnia dobrą jakość powietrza w każdych warunkach.

Wszystkie modele wyposażono w nowy interfejs kierowcy

Na stanowisku kierowcy znajduje się obecnie całkowicie nowy interfejs do obsługi informacji i komunikacji. Dzięki temu kierowca może łatwiej przeglądać i nadzorować różne funkcje, a wykonywane przy tym czynności są mniej stresujące i rozpraszające. Wyświetlacz zestawu wskaźników jest całkowicie cyfrowy, z 12-calowym ekranem, który znacznie ułatwia kierowcy wybranie aktualnie potrzebnych informacji. W miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy znajduje się 9-calowy wyświetlacz dodatkowy obsługujący system Infotainment, nawigację, informacje na temat transportu oraz obraz z kamer monitorujących. Tymi funkcjami można sterować przyciskami na kierownicy, głosowo lub bezpośrednio za pośrednictwem ekranu dotykowego i panelu sterowania.

Udoskonalone systemy bezpieczeństwa pozwalające unikać wypadków

Bezpieczeństwo zostało jeszcze bardziej zwiększone dzięki takim funkcjom jak reflektory z aktywnymi światłami mijania w Volvo FH i Volvo FH16. Ten system poprawia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, ponieważ automatycznie wyłącza wybrane segmenty świateł drogowych LED, kiedy samochód ciężarowy zbliża się do innych pojazdów.

Jazdę ułatwia tempomat adaptacyjny (ACC) działający przy wszystkich prędkościach aż do 0 km/h oraz tempomat sterujący prędkością przy zjeździe ze wzniesienia (tempomat zjazdowy), który załącza hamulce kół, jeśli do utrzymania stałej prędkości przy zjeździe potrzebna jest dodatkowa siła hamowania. Standardowe wyposażenie nowych samochodów ciężarowych stanowi obecnie Elektronicznie Sterowany Układ Hamulcowy (EBS) konieczny do działania takich funkcji jak Układ Ostrzegający o Niebezpieczeństwie Kolizji z funkcją Hamowanie Awaryjne oraz Układ Stabilizacji Toru Jazdy. Jako opcja jest dostępny Aktywny Układ Kierowniczy Volvo z takimi systemami bezpieczeństwa jak Układ Monitorowania Pasa Ruchu i wspomaganie stabilności. Układ rozpoznawania znaków drogowych wykrywa takie znaki, jak ograniczenie wyprzedzania, rodzaj drogi i ograniczenie prędkości, i wyświetla je na wyświetlaczu zestawu wskaźników.

Istnieje także możliwość uzyskania lepszej widoczności — w tym celu należy zamontować kamerę narożną po stronie pasażera przesyłającą widok z boku pojazdu na wyświetlacz dodatkowy.

Efektywne silniki i alternatywne układy napędowe

Dla firm transportowych ważna jest zarówno ochrona środowiska, jak i ekonomika. Ponieważ nie pojawi się jedno źródło energii, które rozwiąże wszelkie problemy dotyczące zmiany klimatu, i ponieważ różne segmenty branży transportowej wymagają różnych rozwiązań, w przewidywalnej przyszłości nadal będzie istnieć równolegle kilka rodzajów układów napędowych.