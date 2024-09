Szeroki wybór produktów, wielofunkcyjności i indywidualnych niestandardowych rozwiązań.

CARAVAN SALON od 30 sierpnia do 8 września 2024 r. jest najistotniejszą platformą do prezentacji nowych modeli i innowacji w branży karawaningu. „Dusseldorf stanie się centrum świata karawaningu przez dziesięć dni! Ponad 750 wystawców zaprezentuje ogromną różnorodność asortymentów w 16 halach oraz na zewnątrz. CARAVAN SALON jest najważniejszą datą wprowadzenia na rynek nowej generacji pojazdów, a także innowacji w przemyśle dostaw i akcesoriów. Targi przyciągają odwiedzających i ekspertów z całego świata i w pełni oddają sprawiedliwość swojej roli jako wskaźnika trendu i pozytywnego bodźca dla sektora – cieszy się dyrektor Stefan Koschke.

Prawie żadna inna forma świąt daje tyle swobody i indywidualności, co karawaning. Odzwierciedla się to nie tylko dzięki elastycznemu planowaniu wycieczek, ale także dużemu wyborowi układów i mebli. Branża oferuje stale rozwijającej się społeczności caravaningowej imponującej gamy produktów i licznych opcji personalizacji. Daniel Onggowinarso, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Przemysłu Caravaningingowego (CIVD), podkreśla: „Możliwości adaptacji kamperów lub przyczep kempingowych do tych życzeń i potrzeb są ogromne. Niemal każdy aspekt pojazdu można zaprojektować indywidualnie, a kompleksowa gama mebli i akcesoriów spełnia nawet najwyższe wymagania stawiane funkcjonalności i komfortowi. Ta niezwykła elastyczność i szerokie portfolio produktów są znakami rozpoznawczymi w branży karawaningu i dlatego są szczególnie bliskie sercu wczasowiczów.

Kompletny przegląd rynku i obecnie popularne tematy

Wybór układów pojazdów dla kamperów i przyczep kempingowych znacznie się poszerzył w ciągu ostatnich lat i obecnie oferuje większą różnorodność niż kiedykolwiek wcześniej. Ta obszerna oferta pozwala użytkownikom wybierać spośród szerokiej palety modeli, które są dostosowane do różnych potrzeb i przypadków użycia:

Karawice tworzą przestronne życie i oferują wysoki stopień elastyczności w miejscu wypoczynku. Dzięki oddzielonym odsprzężonym samochodom osobowym użytkownicy mogą wygodnie robić zakupy lub wybrać się na jednodniowe wycieczki, podczas gdy ich domowanie na wakacjach czeka na nich na preferowanym boisku. Rosnący wybór modeli przyczep kempingowych otworzył rynek dla nowych grup docelowych – w tym modeli z dużą przestrzenią do przechowywania i specyficznymi funkcjami wyposażenia, które są szczególnie atrakcyjne dla aktywnych sportowców i innych specjalistycznych grup użytkowników. To świadczy o tym, że rynek ma daleko przerośnięte klasyczne rodzinne wakacje.

Gama kamperów jest również tak szeroka jak zawsze: oprócz klasycznych modeli, takich jak alcove, półintegrowane i w pełni zintegrowane kampery, kompaktowe kampery również zyskują na popularności. Campervans są najszybciej rozwijającym się segmentem i często stanowiły ponad połowę nowych rejestracji w ciągu ostatnich kilku lat. Te kompaktowe pojazdy są doceniane przede wszystkim za łatwą obsługę i przydatność do codziennego użytku. Zdecydowana większość kamperów ma jedną wspólną cechę: dzięki najnowocześniejszej technologii doświadczenie jazdy w prawie wszystkich typach kamperów jest prawie identyczne z normalnym samochodem, co ułatwia przybyszom.

Projektowanie wnętrz: elastyczne wykorzystanie przestrzeni

Wymagania klientów dotyczące projektowania wnętrz przyczep i kamperów w ciągu ostatnich kilku dekad były stale rozwijane. Nowoczesne, wysokiej jakości projekty są bardzo poszukiwane, szczególnie w dzisiejszych częściach mieszkalnych. Wnętrza są zdominowane przez jasne, naturalne kolory i odcienie drewna. Różnorodność opcji projektowych odzwierciedla chęć klientów do projektowania przestrzeni mieszkalnych w przyczepach kempingowych lub kampotach zgodnie z ich indywidualnymi życzeniami i stylowo. W przypadku urządzeń technicznych podejścia wielofunkcyjne znajdują się na pierwszym planie: składane i wysokowytrzymujące łóżka, a także zmienne przestrzenie robocze zapewniają elastyczne użytkowanie w pomieszczeniu i pomagają optymalnie wykorzystać ograniczoną przestrzeń. Dzięki zaledwie kilku prostym obszarom siedzenia można przekształcić w hojne zaplecze do spania, a w wielu modelach łazienka można powiększyć za pomocą elementów składanych lub obrotowych. Kontrolowanie systemów pokładowych przez tablet lub smartfon jest już standardem. Pozwala to wczasowiczom wygodnie kontrolować ważne funkcje, takie jak poziom wody i gazu lub zdalnie klimatyzacja i ogrzewanie.

Samowystarczalność w karawanie: tendencja do niezależności

Samowystarczalność w sektorze karawaningu jest tematem coraz większym nabieraniu znaczenia. Coraz więcej osób przyciąga parki RV i kempingi w przyrodzie z dala od turystycznych hotspotów, aby spędzić wakacje jak najbliżej natury. To pragnienie niezależności sprawia, że bardziej entuzjaści karawaningu chcą być samowystarczalny. Znaczy, co oznacza, że rośnie zapotrzebowanie na takie funkcje wyposażenia, ponieważ dodatkowe pakiety baterii i panele słoneczne. Jednocześnie motocykle z napędem na cztery koła cieszą się rosnącą popularnością, ponieważ umożliwiają również dotarcie do boisk lub kempingów w odległych regionach wakacyjnych, a nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych. Trendy te wskazują, że wymagania dotyczące kamperów i przyczep kempingowych stale rosną. Dlatego branża konsekwentnie dostosowuje się zarówno do znanych potrzeb, jak i nowych trendów żądnych przygód, kochających naturę fanów kempingu