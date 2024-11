Światowa premiera MAN eTGL na targach IAA

MAN eTGL będzie świętować swoją światową premierę na targach IAA 2024, rozpoczęcie sprzedaży w kwietniu 2025 r.

MAN oferuje teraz pełną gamę samochodów ciężarowych elektrycznych o masie od dwunastu do 42 ton

Nowy 12-tonowy samochód ciężarowy MAN eTGL o ładowności do 6,6 ton, zasięgu 235 kilometrów i czasie ładowania wynoszącym zaledwie około 30 minut

MAN eTGL rozszerza niezliczoną już liczbę wariantów konfiguracji eTruck o lekki transport dystrybucyjny

MAN Truck & Bus prezentuje nowy MAN eTGL na targach IAA 2024. Elektrycznie napędzany 12-tonowy samochód ciężarowy uzupełnia ofertę elektrycznych samochodów ciężarowych MAN do lekkiego transportu dystrybucyjnego. Dzięki zasięgowi do 235 kilometrów, szybkiemu ładowaniu w ciągu około 30 minut i ładowności do 6600 kilogramów, w zależności od nadwozia, oferuje idealne połączenie do cichego i lokalnego transportu bez emisji CO2 w miejskiej logistyce towarów dla sieci spożywczych, sprzedawców detalicznych lub branży gastronomicznej. Wraz z eTGS i eTGX, MAN oferuje teraz całe portfolio całkowitej masy od dwunastu do 42 ton w pełni elektrycznie z nowym eTGL. Porównywalnie niskie wymagania dotyczące zasięgu, możliwość ładowania w magazynach w lokalizacjach logistycznych oraz rosnące ograniczenia hałasu i emisji dla samochodów ciężarowych z napędem spalinowym w centrach miast sprawiają, że miejski transport dystrybucyjny jest ważnym segmentem początkowym dla przejścia na elektromobilność.

„Dzięki nowemu eTGL firma MAN staje się prawdziwym dostawcą pełnego zakresu w dziedzinie elektromobilności. Od nocnych dostaw do supermarketów po ciężki transport dalekobieżny, MAN oferuje firmom transportowym napędy bezemisyjne z jednego źródła. Około 2000 zamówień i zapytań o zamówienia na nasze eTGX i eTGS pokazuje już, że nasza modułowa koncepcja baterii do indywidualnego wdrożenia, nadwozia i wymagań dotyczących zasięgu spełnia potrzeby naszych klientów. Dzięki dużej ładowności, krótkim czasom ładowania i optymalnemu zasięgowi dla logistyki miejskiej eTGL doskonale uzupełnia nasze portfolio eTruck”, powiedział Alexander Vlaskamp, ​​CEO MAN Truck & Bus, podczas prezentacji nowego lekkiego elektrycznego samochodu ciężarowego do dystrybucji.

Nowy MAN eTGL bazuje na sprawdzonym 12-tonowym modelu z oferty silników wysokoprężnych i wykorzystuje te same komponenty techniczne, co jego „ciężcy” bracia eTGS i eTGX: dwa pakiety akumulatorów opracowane przez MAN specjalnie do użytku w pojazdach użytkowych i produkowane w fabryce w Norymberdze są zamontowane po lewej i prawej stronie ramy i oferują użyteczną pojemność 160 kWh. Ładowanie odbywa się za pośrednictwem połączenia CCS o mocy do 250 kW w ciągu około 30 minut (10% – 80% SoC, 250 kW, 335 A) i dlatego jest wydajne podczas przerw w jeździe.

Jednostka napędowa, składająca się z silnika elektrycznego i dwubiegowej skrzyni biegów, jest umieszczona centralnie w ramie i przekazuje moc napędową 285 KM lub 210 kW na oś tylną za pośrednictwem wału Cardana. Rozstaw osi 4500 mm, zaprojektowany z myślą o wyjątkowej zwrotności w mieście, można łączyć z długościami nadwozia od 6200 do 7300 mm, które są typowe dla lekkich nadwozi plandekowych i przyczep do transportu suchych ładunków. Przestronna kabina dzienna zapewnia taki sam komfort jazdy, jak jej odpowiednik z silnikiem wysokoprężnym: szczególnie niskie wejście jest ergonomicznie zaprojektowane, aby umożliwić częste wchodzenie i wychodzenie, a liczne łatwo dostępne schowki wokół kierowcy umożliwiają szybką organizację dokumentów przewozowych, notesu, tabletu lub telefonu komórkowego i oferują odpowiednie złącza ładowania. Centralny, w pełni cyfrowy wyświetlacz o przekątnej 12,3 cala dostarcza kompleksowych informacji o stanie naładowania akumulatora, zasięgu, aktualnym zapotrzebowaniu na energię i rekuperacji, oprócz zwykłych danych dotyczących jazdy.

Kompleksowe doradztwo i usługi w zakresie eMobilności

Podobnie jak w przypadku pojazdów MAN eTGX i TGS, klienci MAN eTGL mogą również skorzystać z kompleksowego doradztwa w zakresie e-mobilności: doradztwo w zakresie przejścia na elektromobilność obejmuje analizy dotyczące wykorzystania pojazdów i wymagań dotyczących infrastruktury ładowania dostosowane do potrzeb danego klienta.