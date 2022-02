Shell rozszerza gamę rozwiązań w zakresie elektromobilności dla klientów flotowych.

Kolejnymi krokami podjętymi na drodze transformacji energetycznej jest oddanie w ręce menedżerów flot oraz kierowców oferty, na którą składają się hybrydowa karta Shell Card (do ładowania pojazdów elektrycznych oraz do tankowania paliw tradycyjnych) oraz aplikacja Shell Recharge. Umożliwi ona między innymi sprawdzenie lokalizacji ładowarek, ich mocy, dostępności punktów ładowania a także aktualnych cen.. Rozwiązanie dołącza do już funkcjonujących propozycji w sferze elektromobilności, np. szybkich ładowarek Shell-IONITY.

Jak szacuje Międzynarodowa Agencja Energetyczna, do 2050 roku liczba samochodów na drogach całego świata podwoi się. Dostępne badania wskazują, że transport odpowiada obecnie za ponad 1/4 całkowitego zużycia energii na świecie i 1/5 emisji CO2 związanych z energią. 2050 rok może zapisać się w historii motoryzacji również z innego powodu. Właśnie do tego czasu Komisja Europejska planuje niemal całkowicie zastąpić samochody z napędem tradycyjnym pojazdami zeroemisyjnymi. W te działania wpisuje się również Shell, stopniowo poszerzając portfolio swoich rozwiązań w dziedzinie elektromobilności, rozbudowując już istniejącą sieć ładowarek czy oddając w ręce użytkowników narzędzia do zarządzania flotą samochodów elektrycznych.

– W Shell chcemy być jak najlepiej przygotowani do wyzwań, z którymi w perspektywie najbliższych lat i dziesięcioleci będziemy się wszyscy mierzyć. Wyraźnie widzimy, że pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej istotną alternatywą dla tych napędzanych paliwami tradycyjnymi. Chcemy być dla firm i flot partnerem w procesie przechodzenia na elektromobilność oraz niskoemisyjność – mówi Katarzyna Warzywoda, dyrektor ds. sprzedaży kart paliwowych na Europę Środkową Wschodnią i Południową w Shell Polska.

Czym jest Shell Card?

Hybrydowa karta flotowa Shell Card jest kierowana do flot elektrycznych i mieszanych, niosąc ze sobą szereg korzyści. Dzięki wykorzystaniu Shell Card kierowcy mają dostęp do pełnej gamy produktów oferowanych przez Shell, m.in. ładowania samochodów elektrycznych, tankowania paliw tradycyjnych, możliwości uiszczania opłat drogowych, myjni samochodowych oraz bogatej oferty pozapaliwowej dostępnej na stacjach Shell. Przede wszystkim jednak Shell Card jest innowacyjnym produktem, pierwszym tego typu dostępnym na rynku polskim, wychodzącym naprzeciw potrzebom flot elektrycznych i mieszanych. Karta wykorzystuje technologię komunikacji bliskiego zasięgu za pośrednictwem chipa RFID, który zapewnia dostęp do rozwiązań ładowania pojazdów elektrycznych, autoryzacji i rozliczeń transakcji.

W parze z Shell Card idzie aplikacja Shell Recharge, która jest uzupełnieniem karty EV, umożliwiając m.in.:

wyszukanie najbliższych punktów ładowania, sprawdzenie ich dostępności a także nawigowania do nich

uzyskanie aktualnych informacji o taryfach, prędkościach ładowania i dostępnych złączach

podgląd szacowanego czasu ładowania, wzrostu zasięgu i kosztu sesji ładowania

uruchamianie i zamykanie sesji w punktach ładowania

podgląd historii ładowań oraz wiele dodatkowych funkcji.

W aplikacji Shell Recharge Klienci mogą zapłacić za ładowanie jedynie kartą flotową Shell Card do ładowania samochodów elektrycznych.

Sama karta będzie widoczna w Shell Fleet Hub, czyli w narzędziu umożliwiającym zdalne zarządzanie flotą.

Menedżerowie flot korzystający z tego rozwiązania będą mogli z kolei:

monitorować sesje ładowania i inne wydatki,

pobierać raporty/faktury/rozliczenia.



Wszystkie transakcje za ładowania, a także za paliwo i inne usługi widoczne będą na jednej zbiorczej fakturze od Shell.

Szeroka gama rozwiązań z zakresu elektromobilności

Zielona transformacja jest jednym z ważniejszych celów, które na najbliższe lata wyznaczyły sobie społeczeństwa, rządy i firmy z całego świata. Przykładem działania w tym zakresie jest rozwój elektromobilności. Ten proces w Polsce przebiega coraz sprawniej. Shell chce być partnerem dla flot w tej transformacji. Z najnowszych danych Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA, w grudniu 2021 w Polsce było 38 0001 samochodów elektrycznych oraz 1932 stacje ładowania. W ubiegłym roku ich liczba samochodów elektrycznych zwiększyła się o 20 253 sztuki, tj. o 93% więcej niż w analogicznym okresie 2020 r.

Obecnie kierowcy flotowi w Polsce, posiadający kartę Shell Card, mogą korzystać z ponad 800 punktów ładowania pojazdów elektrycznych, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Operatorami tych punktów są GreenWay, EV+ oraz IONITY. Na całym kontynencie Shell dysponuje ponad 260 tysiącami punktów ładowania dostępnymi w 35 krajach europejskich. Celem firmy jest rozbudowa sieci do 500 tysięcy punktów w Europie do 2025 roku.