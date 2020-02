RENAULT TRUCKS D/D WIDE MODEL 2020: NOWE OBLICZE POJAZDÓW STWORZONYCH DO DYSTRYBUCJI.

Renault Trucks wprowadza wersję 2020 modeli przeznaczonych do dystrybucji na średnio długim dystansie. Modele Renault Trucks D/D Wide są wyposażone w ergonomiczne i komfortowe wnętrze, liczne rozwiązania podwyższające bezpieczeństwo oraz ulepszające aerodynamikę pojazdu. Nowe wersje Renault Trucks D są w 100% „on-line” dzięki usłudze Optifleet.

Ulepszone wnętrze poprawia warunki pracy kierowcy

Renault Trucks przeprojektowało wnętrze pojazdów Renault D oraz D Wide. Wersja 2020 ma zmienioną tablicę rozdzielczą: inną kierownicę oraz biały panel wskaźników.

Dzięki wprowadzonym zmianom praca kierowcy stała się jeszcze bardziej komfortowa. We wnętrzu znajdziemy standardowo montowany uchwyt na tablet lub smartfon oraz dodatkowe dwa wejścia USB typu C. Pojazd został wyposażony w nowe radio cyfrowe, kompatybilne z systemem DAB+.

Dla dalszego podniesienia komfortu kierowcy opcjonalnie oferujemy pakiet „Comfort”, w którego skład wchodzą: skórzana kierownica, fotel kierowcy z podłokietnikiem, dodatkowe schowki i uchwyt na smartfona oraz szyberdach (dostępny tylko w Renault Trucks D Wide).

Nowe wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo

Renault D oraz D WIDE są wyposażone w tempomat adaptacyjny (ACC) w standardzie. ACC pozwala zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu poprzez automatyczne dostosowanie prędkości pojazdu. Tempomat zwiększy płynność i bezpieczeństwo jazdy.

Z myślą o jeszcze lepszej widoczności, Renault Trucks D oraz D Wide dostępne są z tylnymi lampami LED.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowcy, w ofercie Renault Trucks znajduje się pakiet Protect (dostępny opcjonalnie) zawierający: tylne lampy LED, system wspomagania ruszania na wzniesieniu, drzwi typu „vision”, alarm ostrzegający o cofaniu dla pozostałych użytkowników dróg.

Pojazdy połączone z systemem Optifleet zwiększającym rentowność

Pojazdy Renault Trucks napędzane silnikiem diesla spełniającym normy EURO 6 STEP D są zarówno oszczędne, jak i przyjazne dla środowiska.

Aby zwiększyć ich wydajność, pojazdy Renault Trucks wyposażono standardowo w bramkę TGW 4G. Dzięki temu są one kompatybilne z systemem Optifleet – rozwiązaniem służącym do zarządzania flotą. Tym samym wszelkie dane o pojeździe mogą być na bieżąco monitorowane w czasie rzeczywistym, co pozwala właścicielowi kontrolować koszty operacyjne. Zarządzający flotą mogą obserwować poziom paliwa pojazdu dzięki modułowi Optifleet Check i lokalizować go w czasie rzeczywistym poprzez Optifleet Map.

Renault Trucks oferuje w opcji pakiet „Fuel Eco”, w którym znajdują się: regulowany deflektor dachowy, zablokowany tryb POWER, automatyczne wyłączenie silnika po 3 minutach, mechanizm wolnego koła „Optiroll” (dostępne w Renault D WIDE), zoptymalizowane oprogramowanie skrzyni biegów (dostępne w Renault Trucks D WIDE), rozłączalna sprężarka powietrza (dostępna tylko w silnikach DTI 11).

Silniki pojazdów mogą być zasilane XTL (syntetyczny diesel) i biodieslem. Modele 2020 są dostępne w wersjach zasilanych gazem naturalnym (D WIDE CNG) oraz w 100% napędzane elektrycznie (D oraz D WIDE Z.E).