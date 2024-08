Renault-sporty samochodowe tworzą część naszego dziedzictwa.

W każdej chwili jesteśmy gotowi stawiać czoła nowym wyzwaniom, ponieważ nasze serca są pełne pasji sportowej. Od Louisa Renault do dziś, rywalizacja wywierała olbrzymi wpływ na naszą historię i kulturę.

Początki 1898-1925.

Louis Renault bardzo wcześnie uświadomił sobie jak ważna jest rywalizacja sportowa dla rozwoju wizerunku marki. 24 grudnia 1898 r. udowodnił cechy swojego pierwszego wielkiego wynalazku – napędu bezpośredniego. To jego pojazdowi Type A po raz pierwszy udało się pokonać ulicę Lepic na paryskim Montmartrze.

Po tym sukcesie firma Renault poświęciła się rywalizacji sportowej, wynikiem czego były liczne zwycięstwa. Samochód Renault Type K wyposażony w pierwszy silnik opracowany przez Renault sprawdził się wyjątkowo dobrze w rajdzie z Paryża do Wiednia w 1902 r. Wybuch pierwszej Wojny Światowej położył kres sportom samochodowym w Europie, ale dla Renault nie była to długa przerwa. Marka symbolizowana przez diamentowe logo wróciła w pełni sił już w latach 20 ze swoim wyjątkowym modelem Renault 40CV. Samochód ten zdobył szereg laurów, w swojej wersji specjalnej, za pobite rekordy prędkości tras oraz zwyciężył w rajdzie Monte Carlo w 1925 r.

Początki Gordini 1958-1971

USUNĄĆ W 1958 r. szefem ekipy sportów samochodowych Renault został konstruktor włoskiego pochodzenia Amédée Gordini. USUNĄĆ Wtedy narodziło się mityczne Renault 8 Gordini. USUNĄĆ To auto stanie się synonimem sukcesu dla całego pokolenia kierowców wyścigowych. USUNĄĆ Jego ogromna popularność doprowadziła do powstania modelu Renault 8 Gordini Coupe. Rok 1966 r. zatem był rokiem narodzin mistrza samochodów spod jednej marki.

USUNĄĆ W lipcu 1970 r. wprowadzenie Renault 12 Gordini było okazją do zorganizowania dnia Gordini (G-Day) na torze Paul Ricard. USUNĄĆ Duch tego wydarzenia do dzisiaj krzewiony jest przez ligę World Series by Renault. W tym samym okresie pojawiły się pierwsze samochody Formuły Renault wykorzystujące silniki Renault 12 Gordini. Pierwsze mistrzostwa Formuły Renault odbyły się we Francji w 1971 r.



Renault przejmuje Alpine.

W roku 1973 Renault stało się udziałowcem większościowym spółki Alpine utworzonej przez Jeana Rédélé’a, małej firmy projektowej, z którą marka Renault była związana od wielu lat. Rok 1973 okazał się znakomitym rokiem dla marki, zainaugurowanym zdobyciem przez model Alpine A110 tytułu Rajdowego Mistrza Świata.