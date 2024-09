RENAULT MASTER WYBRANE VAN OF THE YEAR 2025

• Nowy Master zdobył tytuł vana roku 2025, przyznawany przez jury międzynarodowego konkursu International Van of the Year.

• Dzięki konstrukcji nadwozia „Aerovan” i nowej platformie podłogowej przystosowanej do różnych rodzajów napędu nowy model Renault wyznacza nowy standard na rynku i może poszczycić się najlepszą wydajnością energetyczną w tej kategorii zarówno w wersji termicznej, elektrycznej, jak i z napędem wodorowym.

• Master jest piątym samochodem Renault, który zdobył tę nagrodę. To już drugi tytuł przyznany marce – w lutym Scenic E-Tech 100% electric otrzymał tytuł Car of the Year.

Nowy Master został wybrany vanem roku 2025 podczas uroczystej gali International Van of the Year (IVOTY) na IAA Transportation w Hanowerze 16 września 2024 r.

Była to jednomyślna decyzja jury, składającego się z ekspertów reprezentujących 25 europejskich krajów.

Jarlath Sweeney, przewodniczący jury International Van of the Year Award:

Jurorzy byli pod wrażeniem nowej stylistyki oraz poziomu innowacyjności i technologii nowej gamy Mastera. Model wyróżnia się zaawansowaną aerodynamiką, wyjątkową łatwością obsługi, a także wysoką wydajnością, pojemnością, bezpieczeństwem i komfortem. Co więcej, nowa platforma podłogowa pozwala na montaż różnych rodzajów napędu: silników wysokoprężnych, elektrycznych i ogniw wodorowych. Te atrybuty nowego modelu idealnie wpisują się w kryteria nagrody. To samochód na miarę przyszłości. Gratuluję Renault tego zasłużonego sukcesu.

Heinz-Jürgen Löw, dyrektor ds. samochodów dostawczych marki Renault:

to piękna nagroda i wyraz uznania dla wszystkich, którzy pracowali nad tym projektem. Nowy Master to doskonały przykład tego, co jest mocną stroną samochodów dostawczych Renault od ponad 120 lat: są to innowacyjne, przełomowe modele, przystosowane do różnych napędów, które można niemal w nieskończoność personalizować, by spełniały zróżnicowane potrzeby naszych klientów biznesowych.

Nowe Renault Master jest już piątym samochodem marki, który otrzymał ten prestiżowy tytuł po modelach Renault Master II (IVOTY 1998), Renault Trafic II (IVOTY2002), Kangoo Z.E. (IVOTY2012) czy Kangoo Van III (IVOTY2022).

W lutym tego roku Scenic E-Tech 100% electric został wybrany Car of the Year. Tym samym Renault stało się zdobywcą dwóch tegorocznych tytułów: samochodu roku oraz samochodu dostawczego roku. Po raz ostatni marce udało się zdobyć oba tytuły jednocześnie 27 lat temu dzięki modelom Scenic I i Master II. Nie zmienia się zwycięskiej ekipy!