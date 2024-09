Pamiętajmy o sprawdzaniu ciśnienia w oponach naszych samochodów

Podczas podróży samochodowych jednym z najważniejszych aspektów wpływających na bezpieczeństwo i komfort jazdy jest odpowiednie ciśnienie w oponach. Właściwy parametr, zwłaszcza w samochodzie załadowanym bagażami i rodziną to nie tylko kwestia oszczędności paliwa, ale przede wszystkim gwarancja bezpiecznej jazdy i ochrony przed nieprzyjemnymi niespodziankami na drodze. Oto dlaczego jest to tak istotne. Nawet jak w samochodzie są czujniki ciśnienia – zwłaszcza, że mogą być uszkodzone, a my nie będziemy o tym wiedzieć.

Właściwe ciśnienie w oponach ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy. Niedopompowane opony w czasie jazdy – to duże prawdopodobieństwo wystrzału opony wskutek osłabienia jej konstrukcji wysoką temperaturą uginających się nadmiernie ścian bocznych. Zbyt mało lub zbyt dużo powietrza w oponie – to także zmniejszona powierzchnia styku z drogą. A to równa się wydłużona droga hamowania, zmniejszona przyczepność i odporność na poślizgi oraz zwiększone ryzyko uszkodzenia felgi. Przy prędkościach autostradowych, gdzie koło obraca się ponad 1000 razy na minutę, takie niedociągnięcia mogą mieć tragiczne konsekwencje.

W ekstremalnych przypadkach zbyt niskie ciśnienie może prowadzić do przegrzewania się wewnętrznych warstw opony i jej rozerwania – co stwarza ogromne zagrożenie dla kierowcy i pasażerów. Niestety, wciąż wielu kierowców zapomina o tej kwestii – badania Moto Data pokazują, że 58% kierowców zbyt rzadko sprawdza ciśnienie w ogumieniu

Wizyta na stacji i sprawdzenie ciśnienia w oponach zajmuje niewiele czasu – nawet mniej niż tankowanie. To prosta czynność, którą powinniśmy wykonywać co miesiąc. Nie wystarczy sprawdzać ciśnienia tylko podczas sezonowej wymiany opon. Zaniedbanie tej kwestii może skutkować poważnym wypadkiem zwłaszcza, kiedy latem czy zimą jeździmy w dłuższe trasy z rodzinami i bagażami. Cięższe auto wymaga większego ciśnienie niż na co dzień – podkreśla Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego

Korzyści i ryzyka

Odpowiednie ciśnienie w oponach ma również znaczący wpływ na zużycie paliwa lub prądu w samochodach elektrycznych, co jest niekorzystne zarówno dla naszego portfela, jak i dla środowiska. Jego prawidłowa wartość wpływa również na komfort jazdy i trwałość opon. Co więcej, ubogie w powietrze opony generują większy hałas, pogarszają komfort prowadzenia pojazdu i przyspieszają zużycie elementów zawieszenia. Zbyt niskie ciśnienie powoduje również, że opona styka się z nawierzchnią większą powierzchnią, co prowadzi do jej szybszego zużycia. Z kolei zbyt wysokie ciśnienie zmniejsza przyczepność, ponieważ opona styka się z drogą tylko środkową częścią bieżnika. W obu przypadkach żywotność opony jest znacznie skrócona.

Zmiany ciśnienia w oponach to zjawisko naturalne, zależne od szczelności konstrukcji, obciążenia oraz zmian temperatury otoczenia. Warto pamiętać, że zmiana ciśnienia spowodowana różnicą zewnętrznych temperatur może wynosić nawet 40 kPa, czyli 0,4 Bara. Zbyt niskie ciśnienie zwiększa opory toczenia, co wpływa na dynamikę jazdy i zużycie paliwa.

Niskie ciśnienie w oponach zwiększa również ryzyko utraty szczelności w kontakcie z obręczą koła. Ryzyko to znacząco wzrasta przy spadku ciśnienia o 50 kPa, czyli 0,5 bara poniżej optymalnego poziomu. Podczas eksploatacji opon z zaniżonym ciśnieniem może wystąpić także:

• Zmniejszenie stabilności pojazdu: spadek ciśnienia o 100 kPa (1 bar) wymusza obniżenie prędkości podczas pokonywania zakrętów o około 10 km/h.

• Wzrost ryzyka aquaplaningu: obniżenie ciśnienia o 30% znacząco podwyższa ryzyko aquaplaningu.

• Wydłużenie drogi hamowania: zmniejszenie ciśnienia o 100 kPa (1 bar) wydłuża drogę hamowania aż o 5 metrów, to jest ponad 1 długość średniej klasy samochodu.

Sprawdzony serwis

Zaleca się regularne sprawdzanie ciśnienia w kołach, zwłaszcza przed dłuższymi podróżami. Ciśnienie powinno być mierzone na zimno, czyli przed rozpoczęciem jazdy i po załadowaniu bagażami. Każdy samochód w procesie homologacji ma określone przez jego producenta właściwe wartości ciśnienia, które można znaleźć w instrukcji pojazdu lub na naklejce na słupku przy drzwiach kierowcy. W przypadku wątpliwości lub braku możliwości samodzielnego sprawdzenia ciśnienia, warto skorzystać z usług specjalisty.

Kontrola to dobry nawyk

Mimo, że właściciele samochodów wiedzą o konieczności okresowych przeglądów, często zaniedbują kontrolę ciśnienia oraz zużycia opon. Wielu kierowców dowiaduje się o problemach z oponami dopiero w serwisie, podczas policyjnej kontroli lub po wypadku.

Właściwe ciśnienie w oponach to kluczowy element bezpiecznej, komfortowej i ekonomicznej jazdy. Niedopompowane lub przepompowane opony mogą prowadzić do poważnych problemów, takich jak zwiększone ryzyko wypadku, wyższe koszty paliwa, szybsze zużycie opon oraz pogorszenie komfortu jazdy. Regularne kontrolowanie i utrzymywanie właściwego ciśnienia pozwalają uniknąć tych problemów i cieszyć się spokojną oraz bezpieczną podróżą – zwraca uwagę Piotr Sarnecki z PZPO.