Oto trzy najpopularniejsze modele Lexusa w Europie.

Ogromną popularność SUV-ów i crossoverów doskonale widać w segmencie premium. Dobrym przykładem jest Lexus, którego trzy najpopularniejsze modele – kolejno NX, UX i RX – to właśnie auta o podwyższonym prześwicie i bardziej muskularnym nadwoziu. Przyglądamy się im dokładniej.

1. Lexus NX

NX od kilku lat niezmiennie pozostaje najchętniej kupowanym samochodem Lexusa na europejskim rynku. W 2019 roku z salonów na Starym Kontynencie wyjechały 24 309 egzemplarze tego 4,6-metrowego SUV-a, a ponad 70% z nich stanowiły auta wyposażone w napęd hybrydowy.

Lexus NX jest dostępny na rynku od 2014 roku. W Polsce auto można kupić z turbodoładowanym silnikiem 2.0 o mocy 238 KM i maksymalnym momencie obrotowym sięgającym 350 Nm lub 197-konnym układem hybrydowym z silnikiem benzynowym o pojemności 2,5 l. Obie wersje silnikowe są dostępne z napędem na przód lub na cztery koła. W odmianie hybrydowej za napęd tylnej osi służy dodatkowy silnik elektryczny.

Lexus oferuje model NX z pakietem systemów bezpieczeństwa czynnego (w tym układem ochrony przedzderzeniowej z wykrywaniem pieszych i asystentem utrzymywania pasa ruchu), wyświetlaczem HUD, przednimi reflektorami full LED, adaptacyjnym zawieszeniem czy czujnikami parkowania z funkcją samoczynnego hamowania. Takie elementy jak dwustrefowa klimatyzacja, sterowanie głosowe czy system multimedialny Apple CarPlay i Android Auto wchodzą w skład wyposażenia podstawowego.

NX jest bardzo ważnym modelem w ofercie Lexusa i to właśnie on może stać się pierwszą hybrydą plug-in marki. Japoński producent oficjalnie ogłosił, że planuje wprowadzić na rynek samochód z takim układem. A siostrzana Toyota zaprezentowała już model RAV4 Plug-in Hybrid. Podobne rozmiary obu modeli sprawiają, że przeszczepienie takiej jednostki do kolejnej odsłony Lexusa NX byłby naturalnym posunięciem.

2. Lexus UX

Drugim najchętniej wybieranym przez Europejczyków samochodem Lexusa jest najnowszy i najmniejszy crossover marki, model UX. Samochód zanotował świetny start i w pierwszym pełnym roku obecności na rynku osiągnął sprzedaż 20 943 egzemplarzy.

Podobnie jak NX, Lexus UX również jest oferowany z dwiema jednostkami napędowymi do wyboru – 171-konnym benzyniakiem 2.0 lub 184-konnym napędem hybrydowym. Ten drugi jest dostępny z napędem na przednie koła lub obie osie, w którym również zastosowano dodatkowy silnik elektryczny. Średnie spalanie hybrydowego UX-a 250h wynosi od 5,3 l/100 km w wariancie przednionapędowym. W takiej wersji auto przyspiesza do 100 km/h nawet w 8,5 s.

Lexus oferuje swojego nowego crossovera z pokaźnym wyposażeniem standardowym. W bazowej cenie nabywca otrzymuje system ochrony przedzderzeniowej z wykrywaniem pieszych (również̇ w nocy) i rowerzystów, asystentów utrzymywania i podążania pasem ruchu czy system rozpoznawania znaków drogowych. Do tego warto dodać dwustrefową automatyczną klimatyzację z czujnikiem wilgotności, kamerę cofania czy system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto.

W wyższych wersjach wyposażenie jest naturalnie jeszcze lepsze – znajdziemy w nim wyświetlacz HUD, układ audio Mark Levinson z 13 głośnikami czy system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją samodzielnego zatrzymania.

Rodzina modelu UX wkrótce się powiększy. Jeszcze w tym roku do salonów w wybranych europejskich krajach trafi pierwszy elektryczny samochód Lexusa, model UX 300e. Crossover będzie dysponował zasięgiem ponad 300 km (wg WLTP) i przyspieszeniem do setki w 7,5 s.

3. Lexus RX

Na trzecim miejscu najpopularniejszych modeli Lexusa w Europie znalazł się RX. To z kolei auto z dużo dłuższą historią, bowiem zadebiutowało w Europie już 20 lat temu. W ubiegłym roku z europejskich salonów Lexusa wyjechało 18 657 sztuk tego modelu. Samochód doczekał się ostatnio istotnego faceliftingu.

Nowego Lexusa RX napędza dwulitrowy silnik o mocy 238 KM z turbosprężarką lub 313-konny napęd hybrydowy z silnikiem V6 3.5. W każdym wariancie nowy RX jest w standardzie wyposażony w napęd na cztery koła. W przypadku odmian hybrydowych jest on realizowany przez dodatkowy silnik elektryczny przy tylnej osi.

Model RX również wyjeżdża z salonów z długą listą wyposażenia podstawowego. Znajdziemy na niej pakiety systemów bezpieczeństwa czynnego z systemami automatycznych świateł drogowych, asystentem utrzymania pasa ruchu, aktywnym tempomatem, asystentem znaków drogowych i układem ochrony przedzderzeniowej z systemem wykrywania pieszych (również w nocy) i rowerzystów. Standardem w nowym RX-ie jest również kamera cofania,

9-głośnikowy system audio firmy Pioneer, podgrzewanie przednich foteli oraz system multimedialny z Apple CarPlay i Android Auto.

W wyższych wersjach wyposażenia auto dysponuje także wyświetlaczem HUD, czujnikami parkowania z funkcją samodzielnego zatrzymania oraz nowym systemem adaptacyjnych świateł drogowych Blade Scan AHS. To udoskonalony układ, który łączy dynamiczne włączanie i wyłączanie poszczególnych diod z pracą ruchomych luster. Dzięki takiemu rozwiązaniu inżynierom Lexusa udało się uzyskać reflektory, które lepiej doświetlają pobocze, jednocześnie nie oślepiając kierowców jadących z naprzeciwka.