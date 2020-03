Nowy MAN eTGE- gotowy do każdej misji, ale bez emisji

W Centrum Nowej Mobilności na warszawskim Powiślu firma No Limit zaprezentowała nowe samochody dostawcze MAN TGE z napędem elektrycznym, które właśnie dołączają do floty tego przewoźnika.

Dostawa objęła 3 samochody MAN TGE 3.140E w wersji furgon, przeznaczone do dystrybucji miejskiej. Są to jedne z pierwszych w Polsce samochodów dostawczych z napędem elektrycznym. Będą wykorzystywane w dostawach realizowanych w Warszawie i aglomeracji śląskiej. Auta mają charakterystyczny ekologiczny branding. Inwestycja ta, to kolejny krok naprzód w realizacji ekologicznej strategii firmy, której motto brzmi „Logistyka Przyjazna Środowisku”.

MAN eTGE to niezawodny partner w transporcie miejskim, dzięki któremu firmy logistyczne i transportowe, takie jak No Limit mogą stawić czoła wyzwaniom ruchu miejskiego w sposób bezemisyjny, niezależny i ekonomiczny.

Całkowicie elektryczny napęd umożliwia efektywność energetyczną i cichą pracę. Podczas każdego przejazdu, w dzień i w nocy — zarówno w centrum miasta, jak i w okolicy. Mocny i wytrzymały silnik elektryczny dowodzi swojej ekonomiczności i wysokiej opłacalności szczególnie podczas tras wymagających wielu postojów lub w gęstym ruchu miejskim. Podczas gdy w czasie jazdy z częstym zatrzymywaniem się silnik wysokoprężny przyczynia się do podwyższenia zużycia paliwa i obciążenia silnika, skrzyni biegów i hamulców, pojazd MAN eTGE może w pełni zaprezentować swoje mocne strony: dzięki rekuperacji podczas każdej fazy hamowania silnikiem można czerpać korzyści z nowej energii elektrycznej, która jest doprowadzana do akumulatora wysokonapięciowego.

Dzięki umiejscowieniu baterii pod płytą podłogową, MAN eTGE, z przestrzenią ładunkową 10,7m3, oferuje porównywalnie taką samą zdolność transportową co standardowy furgon.

Samochody dostawcze MAN TGE zarówno z napędem elektrycznym, jak i konwencjonalnym powstają w fabryce w Białężycach koło wrześni.