Nowe Mitsubishi Outlander PHEV już w grudniu na pokazach przedpremierowych w polskich salonach

Astara Poland przygotowuje się do polskiej premiery rynkowej nowego Outlandera PHEV, SUV-a segmentu D, opracowanego specjalnie dla kierowców z Europy. W kolejnym etapie ofensywy produktowej Mitsubishi Motors, rozpoczęcie sprzedaży modelu flagowego poprzedzi akcja „Nowy Outlander na wyciągnięcie ręki” zaplanowana w salonach marki w całej Polsce.

Firma Astara Poland, generalny dystrybutor Mitsubishi Motors w Polsce, przygotowała ogólnopolski cykl wydarzeń, podnoszących temperaturę emocji przed rozpoczęciem sprzedaży czwartej generacji Mitsubishi Outlandera PHEV. Akcja „Nowy Outlander na wyciągnięcie ręki”, która odbędzie się w grudniu w 10 salonach Mitsubishi w Polsce, jest statyczną, przedpremierową prezentacją najważniejszego modelu japońskiej marki. Akcja ndedykowana jest klientom, którzy będą mieli możliwość bliższego zapoznania się z modernistyczną, subtelną koncepcją stylistyczną, innowacjami bazującymi na dopracowanych technologiach, nowymi systemami oraz z bogatym wyposażeniem tego modelu.

Od 3 do 23 grudnia w 10 salonach Mitsubishi w miastach Polski – Warszawie, Bielsku-Białej, Sosnowcu, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Toruniu, Poznaniu i Kielcach – potencjalni klienci będą mogli obejrzeć nowy model, dowiedzieć się więcej na temat nowego SUV-a segmentu D i jego wyposażenia, przymierzyć się do obszernego wnętrza, poznać funkcje systemów wspomagających kierowcę.

Aby wziąć udział w pokazie przedpremierowym wystarczy wejść na stronę https://www.mitsubishi.pl/outlander-phev-2024 , znaleźć wybraną przez siebie placówkę Mitsubishi Motors i wypełnić formularz.

150 lat historii marki i rajdowe genyMitsubishi Outlander jest pojazdem wyjątkowym, za którym stoi doskonała reputacja i sympatia klientów, zbudowana przez kilka niezawodnych generacji modelu i bazująca na 150-letniej historii marki i jej zwycięstwach w najwyższej rangi rajdach i wyścigach. Zaufanie wzbudza także zwieńczona sukcesem długa historia prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnym, pierwszym na świecie napędem hybrydowym PHEV, zasilanym akumulatorem trakcyjnym ładowanym z zewnętrznego źródła. Outlander PHEV sprawdził się jako połączenie koncepcji projektowej SUV-a z nowoczesną technologią PHEV oraz inteligentnym przeniesieniem napędu na wszystkie koła. Walory, które w tym segmencie są cenione bardzo wysoko – duży zasięg oraz oszczędność i komfort podróżowania – sprawiły, że nowa generacja wzbudzała uzasadnione zainteresowanie i była wyczekiwana przez dotychczasowych i potencjalnych klientów. Pionierski poprzednik nowego Outlandera PHEV – pierwszy SUV PHEV z napędem 4×4 na świecie – trafił do ponad 200 tys. europejskich klientów od momentu wprowadzenia na rynek w 2013 roku, zyskując uznanie za doskonałą jakość. Dlatego najnowsza generacja prezentuje wszystko, co najlepsze w japońskiej motoryzacji i marce Mitsubishi. Siła nowego Outlandera PHEV to typowa dla japońskiej kultury dbałość o detal, dopracowanie i trwałość. Projektanci zdecydowali się na geometryczne kształty i nawiązującą do offroadowej tradycji surowość estetyczną, odzwierciedlającą równowagę formy i funkcjonalności.

Projekt – gdzie mniej oznacza więcej

Nadwozie nowego Mitsubishi Outlandera PHEV, zostało zaprojektowane z myślą o klientach z Europy, którzy z pełną świadomością wykorzystują modele SUV jako wygodne pojazdy rodzinne, towarzyszy weekendowych wypraw w plener i wakacyjnych dłuższych wojaży, a także jako prestiżowe samochody firmowe. Dlatego koncepcja stylistyczna Outlandera PHEV łączy śmiałość, ducha przygody ze zrównoważeniem i stabilnością – bryła zwraca uwagę pewnością siebie i nowatorskim designem, w którym można dopatrzyć się jednak ukłonu w stronę tradycyjnego wzornictwa Mitsubishi i nawiązania do klasycznego SUV-a, jakim był Pajero. Przód auta z wyraziście zarysowaną maską daje do zrozumienia, że jest to samochód gwarantujący wysokie osiągi i dynamikę, jak i bezpieczeństwo podróżowania. Obok nowego Outlandera PHEV nie da się przejść obojętnie – mocna sylwetka, światła przednie z zaawansowanymi adaptacyjnymi reflektorami diodowymi, drapieżne kształty modułów oświetlenia przedniego i tylnego, podnoszą rozpoznawalność modelu na ulicy. Mitsubishi Outlander PHEV oglądany z boku wydaje się dynamiczny, a zarazem muskularny, co podkreślają szerokie nadkola i wyraźna linia okien. Nowy Outlander PHEV jest dostępny w 12 wariantach barwnych – pięciu dwukolorowych i siedmiu jednokolorowych. Nowym lakierem jest metaliczny Moonstone Grey, w którym uzyskano atrakcyjne refleksy światła, podobne do lśnienia diamentu. Wnętrze jest emanacją japońskiej estetyki i podejścia do aranżacji przestrzeni – dbałość o szczegóły i oszczędność formy, przełożyły się na doskonałą ergonomię, funkcjonalność, widoczność i wygodę. Kierownica, dźwignia zmiany biegów, pokrętła, przełączniki i sterowniki szyb zostały dopracowane pod względem uzyskania jak najprzyjemniejszych wrażeń dotykowych. Cyfrowe elementy wnętrza, w tym zestaw instrumentów, wyświetlacz przezierny HUD i system informacyjno-rozrywkowy, stworzono tak, aby były atrakcyjne wizualnie i działały intuicyjnie. W luksusowym wnętrzu wykorzystano nową konstrukcję foteli, podnoszącą ich wygodę i funkcjonalność. Na komfort podróżowania kierowcy i pasażera mają wpływ: ogrzewanie i wentylacja, funkcja masażu i lepsze podparcie boczne. Przestrzeń pasażerska, jak i bagażowa są większe i lepiej rozplanowane, niż w modelu poprzedniej generacji. Uzyskano znacznie więcej miejsca na niezbędny ekwipunek w bagażniku mieszczącym 495 litrów, a złożenie tylnych siedzeń zwiększa objętość do 1422 litrów.

Cyfrowe środowisko kierowcyNowy Outlander PHEV został wyposażony w ośmio- lub dwunastogłośnikowy system audio Dynamic Sound, opracowany we współpracy z prestiżowym producentem nagłośnienia Yamaha. System, który został specjalnie dostrojony do charakterystyki akustycznej wnętrza, przekształca kabinę w prywatną salę odsłuchową wypełnioną realistycznym selektywnym dźwiękiem. Kolorowy ekran kierowcy TFT o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 12,3 cala można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb. Wybór prezentowanych danych sterowany jest intuicyjnie za pomocą przycisków na kierownicy. Dodatkowy 12,3-calowy wyświetlacz Smartphone-link Display (SDA) o wysokiej rozdzielczości z panelem dotykowym i zaawansowanym interaktywnym interfejsem graficznym zapewnia szybki dostęp do najistotniejszych informacji, pozwala na korzystanie z nawigacji, informuje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym. Środowiska Apple CarPlay i Android Auto, komunikujące pojazd ze smartfonem, dają dostęp do kompatybilnych aplikacji w telefonie, z których można korzystać w trasie.

BezpieczeństwoNowy Mitsubishi Outlander PHEV to najlepiej wyposażony model w historii marki. Zestaw zaawansowanych systemów wspomagających kierowcę i systemów bezpieczeństwa pobiera dane z czujników pokładowych rozmieszczonych wokół SUV-a i przekazujących widok otoczenia w promieniu 360°. Ich zadaniem jest zapobieganie kolizjom i łagodzenie ich skutków. Już w wersji podstawowej na liście systemów, dbających o bezpieczeństwo i komfort prowadzenia znalazły się: system zapobiegania kolizjom czołowym, system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, system zapobiegający zjeżdżaniu z pasa, system monitorowania martwego pola w lusterkach, system monitorowania ruchu poprzecznego podczas jazdy do tyłu, system rozpoznawania znaków drogowych połączony z ostrzeganiem o przekroczeniu dozwolonej prędkości, a także asystent awaryjnego utrzymania na pasie ruchu. Osiem poduszek powietrznych w kabinie, zapewnia skuteczną ochronę pasażerów.

Napęd dopracowany do granic perfekcji Pod maską najnowszego modelu Mitsubishi Outlander PHEV znajdzie się odmieniony układ napędowy PHEV, dysponujący większym zasięgiem i dynamiką, jakiej oczekuje się od pojazdów elektrycznych. Łączy czterocylindrowy silnik benzynowy, dwa silniki elektryczne o dużej mocy, zasilane przez akumulator litowo-jonowy o pojemności 22,7 kWh, pozwalający na pokonanie w trybie w pełni elektrycznym do 86 km według oficjalnych danych procedury testowej WLTP. Przeniesienie mocy na koła odbywa się za pośrednictwem dwóch silników elektrycznych i dołączanego napędu silnika spalinowego, dzięki czemu udało się o około 40% podnieść moc w porównaniu z modelem poprzedniej generacji. Przedni silnik elektryczny napędzający przednią oś dostarcza 116 KM mocy i 255 Nm momentu obrotowego. Elektryczny silnik tylny osiąga moc 136 KM i moment obrotowy 195 Nm. Większy, skuteczniej chłodzony akumulator może dostarczać o 108% wyższą ciągłą moc wyjściową, niż poprzednia generacja. Jednostka spalinowa to znany, 16-zaworowy silnik DOHC o pojemności 2360 cm3, który dysponuje mocą 136 KM i generuje 203 Nm momentu obrotowego. Sumaryczna moc całego układu napędowego wynosi 302 KM, co gwarantuje płynność przyspieszania w każdych warunkach, z kompletem pasażerów i bagażu, a także niespotykaną satysfakcję z pokonywania kilometrów w tak dynamicznym pojeździe.

Zobowiązanie serwisowe Mitsubishi Podobnie jak wszystkie pojazdy tej japońskiej marki sprzedawane w Europie, Outlander PHEV nowej generacji jest objęty zobowiązaniem serwisowym Mitsubishi, które zawiera: * 5 lat/100 000 km gwarancji producenta.* 12 lat gwarancji antykorozyjnej.* 8 lat/160 000 km gwarancji na akumulator trakcyjny.* 5 lat wsparcia Mitsubishi Assistance bez limitu przebiegu.