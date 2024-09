Nowa wersja wywrotki do transportu złomu od Wielton

Okres wytężonej pracy nad udoskonaleniem wywrotki Scrap Master konstruktorzy firmy Wielton zakończyli sukcesem. W ofercie spółki już jest dostępna nowa wersja pojazdu do transportu złomu.

Wykonana w całości ze stali HARDOX 500 TUF skrzynia ładunkowa, obrzeże górne i ściana boczna, która została wygięta z jednego arkusza blachy, a także przebudowana ściana przednia i portal tylny doskonale sprawdzą się w najtrudniejszych warunkach użytkowania. Zauważalną na pierwszy rzut oka modyfikacją w modelu Scrap Master jest zmiana kształtu skrzyni z typu square na half-pipe. Usunięto podłużnice i poprzeczki podłogi, a przebudowaniu uległy m.in. ściany boczne, ściana przednia oraz drzwi. Pojazd cechuje zwiększona sztywność skrzyni dzięki zastosowaniu stali HARDOX 500 TUF oraz obrzeża górnego wykonanego z jednego arkusza blachy ściany bocznej. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego rozwiązania w ramie naczepy możliwe było obniżenie środka ciężkości skrzyni ładunkowej o 75 mm, co zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz zapewnia wyższą stabilność pojazdu podczas jazdy i rozładunku. W ofercie firmy Wielton dostępne są 3 wersje skrzyń o objętości 51 m3, 55 m3 oraz 62 m3, przy czym wewnętrzna długość podłogi dla skrzyni o największej kubaturze to 12,07 m. Umożliwia to transport złomu o różnych gabarytach i kształtach, w tym przewóz m.in. prętów hutniczych lub innych elementów stalowych o długości do 12 m z zamkniętymi drzwiami naczepy.

– Gruntowna zmiana kształtu oraz liczne modyfikacje wprowadzone w wywrotce Scrap Master znacznie wpłynęły na wydłużenie żywotności pojazdu, poprawę jego stabilności i przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowania. Ponadto, dzięki zastosowaniu 850 mm szerokości płaskiej podłogi, wywrotką Scrap Master można przewozić europalety o wymiarach 1200 × 800 mm. W transporcie złomu szczególnie istotna jest wysoka odporność pojazdu na uszkodzenia i ścieranie. Trwałość i wysoką wytrzymałość ulepszonej konstrukcji potwierdzają obliczenia MES jak i przeprowadzone testy. Więcej na temat procesu testowania nowej wersji modelu Scrap Master, w którym zastosowano stal HARDOX 500 TUF można dowiedzieć się w jednym z ostatnich odcinków Anatomii Wieltonu w serwisie YouTube, do którego obejrzenia serdecznie zachęcam.

– mówił Łukasz Trzeciakiewicz, Product Manager Wielton S.A. W zależności od potrzeb klienta produkt może zostać skonfigurowany w taki sposób, aby w pełni spełniał jego potrzeby oraz wymagania. Standardowe, symetryczne, dwuskrzydłowe drzwi portalu tylnego można zamienić na klapę hydrauliczną, dzięki której kierowca nie musi wysiadać z kabiny podczas rozładunku. W ofercie wieluńskiego producenta znajduje się gama siłowników hydraulicznych kilku dostawców, w tym także z mocowaniem typu shortcover. Dostępne są różne wersje dachu w postaci m.in. plandeki standardowej, plandeki celnej lub naciąganej pasami oraz dach automatyczny, a także wachlarz wyposażenia dodatkowego.

Rozwiązania zastosowane w Scrap Master zostały oparte na funkcjonalności, niezawodności i najwyższych standardach bezpieczeństwa podczas codziennego użytkowania.