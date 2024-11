Nissan Formula E Team prezentuje barwy zespołu na sezon 11.

Oliver Rowland i Norman Nato rozpoczynają erę GEN3 Evo w nowym ośrodku wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt.

Nissan Formula E Team zaprezentował zmienione malowanie bolidu na sezon 2024/25 Mistrzostw Świata ABB FIA Formuły E. Ekipa jest już przygotowana do startów zgodnie z nowym regulaminem GEN3 Evo.

W najbliższym sezonie Nissan Formula E Team postanowił zachować motyw kwitnącej wiśni, który tak spodobał się fanom po debiucie na początku sezonu 9. Motyw nawiązuje symbolicznie zarówno do japońskiego DNA zespołu, jak i nowego początku, a teraz staje się także elementem identyfikującym Nissana w Formule E.

Japoński zespół będzie starał się kontynuować dynamikę zbudowaną w sezonie 10., który zakończył na czwartym miejscu w klasyfikacji zespołów i kierowców oraz jako trzeci w nowej kategorii, czyli mistrzostwach producentów.

Aby skuteczniej poprawiać wyniki, Nissan Formula E Team postanowił odświeżyć ekipę kierowców, do której po sezonie przerwy powraca doświadczony Norman Nato. Wraz z Oliverem Rowlandem – który w znakomitym sezonie 10. odniósł dwa zwycięstwa i dodatkowo pięć razy stawał na podium – w składzie jest teraz dwóch zwycięzców wyścigów Formuły E. Obaj kierowcy wiedzą, jak wydobyć maksymalny potencjał z maszyn i pomagali już zespołom w dopracowywaniu bolidów. Nissan e‑4ORCE 05 z Nato za kierownicą będzie ponownie oznaczony numerem 17, a Rowland „przesiądzie się” do bolidu z tradycyjnym dla Nissana numerem 23.

Przed sezonem 2024/25 oddano też w pełni do użytku nową siedzibę zespołu. Obiekt przeznaczony w całości dla Nissan Formula E Team ma powierzchnię ponad 2600 metrów kwadratowych. Jest tam strefa warsztatowa, symulator, biura inżynierów i kadry kierowniczej, a także część ekspozycyjna, konferencyjna i wielofunkcyjna. Lokalizacja na południe od Paryża oznacza, że blisko jest stamtąd do innych placówek Nissana i jego partnerów w Aliansie, co zapewnia synergie związane z dostępem do wspólnych kadr, sprzętu i innych ośrodków Nissana oraz całej grupy.

Rowland i Nato wyruszą na tor po raz pierwszy oficjalnie jako koledzy z zespołu w czasie poprzedzających sezon testów 4-7 listopada w Walencji. Sam sezon 11. rozpocznie się natomiast 7 grudnia od E-Prix São Paulo.

Tommaso Volpe, dyrektor zarządzający i szef zespołu Nissan Formula E Team: „Z niecierpliwością czekamy na nowy sezon i intensywnie pracujemy, oswajając się z samochodem GEN3 Evo. Jak dotąd wszystko przebiega sprawnie i szykujemy się do wyjazdu na tor w Walencji. Nasz nowy ośrodek jest już w pełni uruchomiony, co ma ogromne znaczenie – możemy korzystać z całego wyposażenia, co pozwala zmaksymalizować potencjał zespołu. Jeżeli chodzi o kierowców, Norman zaaklimatyzował się bardzo szybko. Znał już większość ekipy, więc wszystko poszło bardzo łatwo. Jesteśmy przekonani, że razem z Olim mamy silną obsadę, gotową do walki o zwycięstwa i miejsca na podium przez cały zbliżający się sezon. Poza tym wspierają nas świetne firmy. Electromin rozszerza i intensyfikuje współpracę z zespołem jako główny partner. Kontynuujemy także partnerstwa z Coral i Coral Eyewear, z którymi praca to czysta przyjemność. Jesteśmy w pełni skoncentrowani na doskonaleniu się na każdym etapie i kontynuacji od punktu, w którym znaleźliśmy się kilka miesięcy temu. Naszym celem jest miejsce w czołówce klasyfikacji w sezonie 11.”.

Oliver Rowland: „Dobrze było podładować akumulatory po intensywnym roku, ale już przygotowuję się do sezonu 11., dbając o formę zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Świetnie, że nasz nowy ośrodek działa już pełną parą. Jestem pod wrażeniem tego obiektu. Lokalizacja jest idealna i ustawia nam poprzeczkę bardzo wysoko, co odpowiada naszej ambicji dalszego doskonalenia i walki. Jest parę elementów, które trzeba jeszcze opanować w GEN3 Evo, takich jak technologia napędu na wszystkie koła, ale zamierzamy dopiąć wszystko na ostatni guzik i przygotować się do podjęcia walki już od pierwszego wyścigu”.

Norman Nato: „Cieszę się z powrotu do zespołu. Od razu złapałem dobry kontakt zarówno z samochodem i symulatorem, jak i całą ekipą. Największą zmianą jest nowy ośrodek, w którym możemy przygotowywać się do wyścigów i spotykać na ich podsumowanie w znakomitych warunkach. Miejsce to jest też wyposażone w najlepszy sprzęt. Nowe malowanie bolidu jest naprawdę świetne. Nawiązuje do naszego japońskiego rodowodu, fani je uwielbiają, oraz sprawia, że jesteśmy bardzo rozpoznawalni na torze. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia serii GEN3 Evo na testach w Walencji, które poprzedzą nasz wyjazd do Brazylii na otwarcie sezonu!”.

Partnerzy Nissan Formula E Team

Nissan Formula E Team może liczyć na cenne wsparcie swoich partnerów w sezonie 11., którzy przez cały rok będą pomagać zespołowi w realizacji jego celów na torze i poza nim.

Współpracę z zespołem zacieśnia Electromin jako partner w dziedzinie innowacyjności. Electromin jest czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie mobilności na Bliskim Wschodzie i podmiotem zależnym Petromin Corporation, jednego z oficjalnych importerów Nissana w Arabii Saudyjskiej. Kalyana Sivagnanam, dyrektor generalny Grupy Petromin Corporation, powiedział: „Jesteśmy ogromnie dumni z nawiązania strategicznego partnerstwa z Nissan Formula E Team jako oficjalny globalny sponsor na najbliższe cztery lata. Jako pionierzy elektrycznej mobilności w Arabii Saudyjskiej, wdrażanej tam przez Electromin, uważamy, że współpraca z zespołem Nissana jest istotnym krokiem w kierunku popularyzacji samochodów elektrycznych w całym regionie”.

Partnerem zespołu w obszarze zrównoważonego rozwoju, specjalizującym się w kompensowaniu emisji CO 2 , pozostaje Coral. Pomaga on zespołowi Nissana w szacowaniu, monitorowaniu i redukowaniu jego śladu węglowego. Daniele Sileri, założyciel i dyrektor ds. strategii w firmie Coral, powiedział: „Nissan Formula E Team to idealny partner na start dla firmy Coral. Cieszymy się, że już za kilka tygodni będziemy mogli pokazać wymierne rezultaty naszej współpracy, dzięki której pomożemy zespołowi zrównoważyć jego ślad węglowy”.

Coral Eyewear kontynuuje współpracę z zespołem już drugi sezon. Start-up działający w branży zrównoważonej mody dostarcza ekipie Nissana wyjątkową odzież wytwarzaną z tworzyw sztucznych z recyklingu oraz materiałów pochodzenia roślinnego. George Bailey, współzałożyciel Coral Eyewear, powiedział: „Jesteśmy niezmiernie dumni ze współpracy z Nissan Formula E Team. Wspaniale jest widzieć, jak rozwój technologii elektrycznej przenosi się z pojazdów wyścigowych na drogowe, a zespół wyraźnie stawia na zrównoważone rozwiązania”.

Nissan w Formule E

Nissan zadebiutował w wyścigach samochodów elektrycznych w piątym sezonie (2018/19) Mistrzostw ABB FIA Formuły E jako pierwszy i jedyny japoński producent w tej serii.

W sezonie siódmym (2020/21) Nissan zapowiedział długofalowe zaangażowanie w Formułę E i poinformował o planach dotyczących ery trzeciej generacji bolidów, która potrwa od sezonu dziewiątego (2022/23) do końca sezonu dwunastego (2025/26).

W kwietniu 2022 r. Nissan ogłosił przejęcie zespołu wyścigowego e.dams i stał się wyłącznym właścicielem stajni w Mistrzostwach Świata ABB FIA Formuły E.

W czerwcu 2022 r. Nissan poinformował, że będzie dostarczał zespołowi McLaren Racing technologię elektrycznych zespołów napędowych przez cały okres eksploatacji pojazdów Formuły E GEN3.

W jedenastym sezonie Mistrzostw Świata Formuły E ABB FIA kierowcami Nissana będą Oliver Rowland i Norman Nato.

Przed pierwszym w historii Tokyo E-Prix, 28 marca 2024 r., Nissan ogłosił zamiar długofalowego zaangażowania w Formułę E. Firma jest tym samym pierwszym producentem, który zadeklarował rywalizację samochodami Gen4 zaplanowaną do 2030 roku, czym potwierdza swoje cele elektryfikacyjne zapisane w strategii Ambition 2030.

Nissan uczestniczy w mistrzostwach świata samochodów elektrycznych, aby pokazać globalnej publiczności emocje i radość płynące z użytkowania samochodów o zerowej emisji. W ramach dążenia do neutralności węglowej w całej działalności firmy oraz w cyklu życia produktów do 2050 r. Nissan zamierza zelektryfikować wszystkie nowe samochody na kluczowych rynkach do początku lat 30. Japoński producent chce wykorzystywać technologię doskonaloną na torach wyścigowych, aby projektować coraz lepsze samochody elektryczne przeznaczone dla klientów poruszających się po zwykłych drogach.

Formuła E

Mistrzostwa Świata ABB FIA Formuły E to pierwsza międzynarodowa dyscyplina sportu, która otrzymała certyfikat neutralności węglowej netto jeszcze przed organizacją pierwszego wyścigu w 2020 r. Było to możliwe dzięki inwestycjom w projekty związane z ochroną klimatu na wszystkich rynkach, na których odbywają się wyścigi, aby zrównoważyć emisje z kolejnych sezonów wyścigów elektrycznych bolidów.

Wszystkie samochody walczące o mistrzowski tytuł są wyposażone w napęd elektryczny, a seria wyścigów umożliwia testowanie i opracowywanie najnowszych technologii układów elektrycznych.

Najwięksi producenci samochodów na świecie rywalizują na miejskich torach, a Formuła E wspiera wprowadzanie zasad zrównoważonej mobilności w centrach miast, aby walczyć z zanieczyszczeniem powietrza i zmniejszać skutki zmian klimatu.