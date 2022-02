Najbardziej wydajny pojazd ciężarowy staje się jeszcze bardziej oszczędny.

Scania wprowadza nowy układ napędowy i inne istotne udoskonalenia:

Nowy układ napędowy Scania powstał z myślą o zrównoważonym rozwoju – oszczędności w zużyciu paliwa sięgają 8%

Inwestycja o wartości ponad 2 mld euro ma na celu umocnienie wiodącej pozycji Scania

Istotne modernizacje podwozia, ramy, osi i zbiorników paliwa zwiększają zakres modularyzacji

Scania ProCare oferuje maksimum dyspozycyjności dla pojazdów o kluczowym znaczeniu dla biznesu

Cyfrowe lusterka wsteczne dla wyższego bezpieczeństwa

Cele klimatyczne oparte na naukowych podstawach (Science Based Targets) Scania wyznaczają kierunek rozwoju firmy – zostaną osiągnięte w wyniku synergii efektywności energetycznej, paliw odnawialnych i elektryfikacji



– Przedstawiamy nie tylko platformę silnikową, lecz także ważną inicjatywę mającą na celu umocnienie wiodącej pozycji Scania w dziedzinie zrównoważonego transportu na resztę tej dekady. Nasza silna koncentracja na wydajności transportu wyznacza kierunek w procesie transformacji do świata bezemisyjnego. Transformacji, na którą znacząco wpłynie konstrukcja nowego układu napędowego – podkreśla Alexander Vlaskamp, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Scania.

W swojej największej premierze rynkowej od czasu wprowadzenia pojazdów nowej generacji w roku 2016, Scania prezentuje nie tylko nową platformę silnikową, ale także usługi i modernizacje, których celem jest umocnienie firmy na pozycji wiodącego producenta pojazdów ciężarowych klasy premium.

– Widzimy, jak szybko zmienia się świat transportu, w którym wymagania klientów odnośnie jak najwyższej całkowitej ekonomiki eksploatacji idą w parze z wymaganiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. W Scania wyznaczyliśmy sobie cel ambitniejszy niż jakikolwiek inny producent. Nie dlatego, że taki cel będzie łatwo osiągnąć, ale dlatego, że nie widzimy innej opcji niż faktyczne ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określone w porozumieniu paryskim z 2016 roku – kontynuuje Alexander Vlaskamp.

Wprowadzając całkowicie nową platformę silnikową dla pojazdów Euro 6 o mocy od 420 do 560 KM, Scania gwarantuje oszczędności paliwa w transporcie dalekobieżnym na poziomie 8%. Wszystkie silniki mają wbudowaną możliwość zasilania paliwem HVO, a dwa z nich można zamówić, jako wersje na biodiesel FAME. Kolejne iteracje będą dotyczyć rynków pozaeuropejskich i rozwiązań na biogaz. Nowy układ napędowy obejmuje również nowe skrzynie biegów i osie, a także usługę premium Scania ProCare dla klientów, którzy potrzebują maksymalnej dyspozycyjności floty. Scania wprowadza również opcję cyfrowych lusterek wstecznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

– W Scania kontynuujemy marsz po ugruntowanej ścieżce – oferujemy klientom całą paletę zrównoważonych rozwiązań. Paliwa odnawialne i zelektryfikowane pojazdy będą dynamicznie zwiększać swój udział rynkowy w ciągu najbliższych kilku lat, ale w codziennym życiu wszyscy wciąż jeszcze polegamy na silnikach spalinowych. Właśnie dlatego nowy silnik Scania jest tak ważny – to on do końca tej dekady będzie znacząco przyczyniał się do dekarbonizacji – dodaje Alexander Vlaskamp.