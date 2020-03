Nawet o 8 % mniejsze zużycie paliwa i znacznie ograniczona emisja CO 2

MAN konsekwentnie wdraża hasło Simplifying Business w ramach nowej generacji pojazdów ciężarowych

Po raz pierwszy od 20 lat MAN Truck & Bus prezentuje nową generację pojazdów ciężarowych. Uwzględnia ona wyraźnie zmieniające się potrzeby branży transportowej i wytycza nowe standardy, między innymi w zakresie systemów wspomagania pracy kierowcy, otwarcia na klienta i sieci cyfrowych. Nowa generacja pojazdów ciężarowych jest wyrazem zmiany firmy MAN Truck & Bus z producenta pojazdów w oferenta inteligentnych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. Dzięki ograniczeniu zużycia paliwa nawet o 8% nowa generacja pojazdów przyczynia się do znacznej redukcji emisji CO 2 . Nowy, wprowadzony cztery lata przed wymaganym ustawowo terminem asystent przy skręcaniu pozwoli na znaczne ograniczenie ciężkich wypadków w mieście. Asystent zmiany pasa ruchu ostrzega kierowcę przed pojazdami poruszającymi się na sąsiednich pasach. MAN od początku włącza klientów i kierowców w proces projektowania nowej generacji pojazdów ciężarowych, aby konsekwentnie uwzględniać ich wymagania.



„Dzięki nam biznes naszych klientów staje się łatwiejszy efektywniejszy i przez to skuteczniejszy. Simplifying Business – to nasza aspiracja, nasza obietnica. Z nową generacją pojazdów ciężarowych możemy ją zrealizować w niespotykanym dotychczas zakresie”.

Joachim Drees, prezes zarządu MAN Truck & Bus SE

Zaprezentowany w 2000 r. MAN TGA stał się punktem odniesienia dla konstrukcji pojazdów ciężarowych. Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN nie tylko powtarza tę historię, ale także podnosi komfort, bezpieczeństwo, ekonomiczność, niezawodność, serwis oraz możliwość połączeń i cyfryzację na zupełnie inny poziom.

„Simplifying Business” – branża transportowa w okresie przemian

Wymagania wszystkich obszarów branży transportowej są dziś bardziej zróżnicowane i kompleksowe. Z prognoz wynika, że aktualnie fundamentalna zmiana branży jest w toku. Wiążą się z tym duże wyzwania. Wolumen transportu tylko w UE wzrośnie w ciągu najbliższych 20 lat przypuszczalnie o kolejne 40%. Równocześnie rygorystyczne wytyczne dotyczące redukcji emisji CO 2 przewidują spadek o 15% do 2025 r. i o kolejne 30% do 2030 r. Dodatkowym problemem jest coraz wyraźniejszy brak kierowców na rynku pracy. Z aktualnych statystyk wynika, że w Niemczech w ciągu najbliższych dwóch lat będzie brakowało ponad 150.000 wykwalifikowanych kierowców zawodowych. Ponadto zataczająca coraz większe kręgi digitalizacja obejmująca wszystkie procesy logistyczne wyznacza transportowcom ogromne tempo.

„Nasi klienci słusznie oczekują, że otrzymają od nas odpowiedzi na swoje pytania”, tak podsumowuje ten problem prezes zarządu MAN Joachim Drees. „Dla nich musimy być o krok przed wszystkimi nadchodzącymi zmianami oraz ich bezpośrednimi i pośrednimi skutkami. Jest to wielkie, ale jednocześnie wyjątkowo ciekawe zadanie. Oznacza, że jako producent naszych produktów musimy zacząć myśleć w innym, nowym wymiarze. To właśnie robimy, wprowadzając naszą nową generację pojazdów ciężarowych”.

Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN oferuje wszystko, co klient i kierowca od dawna doceniają w swoim MANie i czego od niego oczekują, tylko jeszcze lepiej. Łączy w sobie sprawdzone w praktyce zalety z najnowszymi trendami, aby mimo coraz bardziej złożonych uwarunkowań zdjąć jak najwięcej obowiązków ze spedytorów i kierowców, ułatwiając im codzienną pracę. W tym kontekście MAN skupia się na czterech kluczowych kwestiach: kierowcy i jego stanowisku pracy, efektywności i niezawodnej gotowości pojazdu oraz silnym i kompetentnym partnerstwie dla klienta.

Doskonałe dopasowanie do kierowcy – kierowca w centrum uwagi

Optymalizacja i jeszcze lepsze przystosowanie stanowiska pracy w pojeździe do codziennych potrzeb kierowcy oznacza umieszczenie w centrum zainteresowania pracy i motywacji kierowcy. Jego zaangażowanie i zadowolenie są kluczowymi elementami decydującymi o sukcesie ekonomicznym przedsiębiorstwa transportowego. Dlatego nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN wyznacza standardy w takich kwestiach, jak rozwiązania przyjazne dla użytkownika, optymalna ergonomia, połączenie w sieci z urządzeniami cyfrowymi i aplikacjami, a także, nie w mniejszym stopniu, zapewnienie optymalnej przestrzeni, przemyślana koncepcja schowków i idealny komfort snu. Zwłaszcza intuicyjna i bezpieczna obsługa uwzględnia codzienne potrzeby kierowców. W całym procesie projektowania MAN systematycznie brał pod uwagę opinie i informacje przekazywane przez kierowców i właścicieli przedsiębiorstwa. Nowoczesne systemy wspomagania, wśród nich nowy asystent przy skręcaniu, asystent jazdy w korku oraz asystent zmiany pasa ruchu, ułatwiają pracę kierowcy i zapewniają większe bezpieczeństwo na drodze.

Duża wydajność i oszczędność – wyjątkowa ekonomiczność

Zaprezentowana już w 2019 r. rodzina silników Euro 6d w pełni rozwija w nowej generacji pojazdów MAN swój potencjał. Perfekcyjna współpraca agregatów z innymi nowymi komponentami układu napędowego i oprogramowania przyczyniającymi się do ograniczenia zużycia paliwa zapewnia godną naśladowania ekonomiczność tej perspektywicznej rodziny silników. W klasycznym obszarze transportu dalekobieżnego pojazdy nowej generacji MAN redukują zużycie paliwa nawet o 8% w stosunku do pojazdów z silnikami poprzedzającymi wersję Euro 6c, zapewniając równocześnie znaczne ograniczenie emisji CO 2 .

Przyczyniają się do tego także udoskonalone właściwości aerodynamiczne nowego wzornictwa pojazdu. MAN, wprowadzając aplikacje cyfrowe, oferuje dodatkowe możliwości praktycznego szkolenia, aby kierowca mógł jeździć jeszcze efektywniej.

Liczne udoskonalenia komponentów produktów oraz w zakresie przeglądów i serwisu pozwalają na zmniejszenie kosztów cyklu życia. Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN zapewnia także wyraźne korzyści w zakresie obciążenia użytkowego w obszarach zastosowań, w których niska masa własna pojazdu ma istotne znaczenie.



Zoptymalizowany czas wykorzystania pojazdu – najwyższa dostępność w całym cyklu życia

O tym, czy pojazd jest „dobry”, decyduje możliwość ekonomicznej i prostej realizacji stawianych przed nim zadań transportowych. Ważnym parametrem w tym kontekście jest niezawodność. Chcąc także w przyszłości zapewnić jakość produktu potwierdzaną od lat w raportach TÜV, firma MAN postawiła w nowej generacji pojazdów na dalsze ulepszanie sprawdzonych w praktyce rozwiązań. Przykładem może być zaprojektowana całkiem od nowa, uproszczona, sprawniejsza i bardziej przyszłościowa architektura elektroniczna, która istotnie poprawia i rozszerza funkcjonalności pojazdów.

W znacznym stopniu udoskonalony elektroniczny system zarządzania przeglądami przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji i zapewnia maksymalną dostępność nowych pojazdów MAN TG. Liczne funkcjonalności cyfrowe i serwisy wspierają zarówno kierownictwo floty, jak i samych kierowców

Silny partner – osobiste i kompetentne partnerstwo

Wraz z nową generacją pojazdów ciężarowych MAN wprowadza nowy, całkowicie otwarty na potrzeby klienta system doradztwa i usług. Jest on zgodny z logiką produktu opartą na profilu użytkowania, która pozwala z nowego pojazdu MAN TGX, TGS, TGM lub TGL stworzyć ciężarówkę dokładnie pasującą do danego zadania transportowego. Pojazdowi temu towarzyszy idealnie dobrany do niego serwis obejmujący usługi w zakresie przeglądu, finansowania i serwisu cyfrowego, które razem z samochodem tworzą kompleksowe zintegrowane rozwiązanie transportowe. Wszystko z jednej ręki, wraz z kompetentnymi osobistymi opiekunami. MAN Individual oferuje ponadto szeroką paletę możliwości dalszego fabrycznego uszlachetnienia pojazdu i indywidualnych adaptacji specjalnych.

Od klienta do produktu

Kryjąca się pod hasłem „Simply my truck” aspiracja nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN to nie pusty slogan, ale założenie leżące u podstaw prac projektowych. Chcąc uzyskać z pierwszej ręki informacje o tym, jak powinno wyglądać idealne stanowisko pracy i przestrzeń wypoczynkowa w pojeździe ciężarowym, projektanci MAN zaprezentowali bezpośrednio ponad 700 kierowcom, między innymi podczas wizyt na parkingach i w zajazdach, liczne rozwiązania prototypowe. Informacje przekazane przez profesjonalistów i ich osobiste oczekiwania zostały uwzględnione w pojazdach nowych typów.

MAN zaprosił także do Monachium 300 klientów reprezentujących w sumie 16 krajów, aby wspólnie z nimi zdefiniować podczas warsztatów najważniejsze wymagania stawiane przed nowym pojazdem. Zebrany w ten sposób bogaty i różnorodny materiał informacyjny projektanci porównali z wynikami wywiadów przeprowadzonych z kierowcami. Ustalone na tej podstawie kluczowe zagadnienia zostały później uwzględnione przez projektantów w wielu innowacyjnych rozwiązaniach nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN.

Równocześnie MAN systematycznie rozwija możliwości swoich działów Sales i After Sales. Na podstawie ponad 40.000 indywidualnych ankiet przeprowadzanych co roku u klientów powstały nowe usługi i produkty, dzięki którym klient może optymalnie korzystać ze swoich nowych pojazdów MAN TGX, TGS, TGM lub TGL.

Poważne zmiany w produkcji i procesie sprzedaży

Nowa generacja pojazdów ciężarowych jest dla MAN czymś więcej niż tylko nowym produktem. Wraz z nią wprowadzane są także istotne zmiany w produkcji i sprzedaży.

Aby przygotować się do seryjnej produkcji nowych pojazdów i równolegle oferować w okresie przejściowym do końca 2020 r. także dotychczasowe modele, firma MAN zainwestowała tylko w zakładach w Monachium ponad 100 milionów euro w linię montażową karoserii. Każdego dnia powstaje tam do 500 kabin z bogatej palety pojazdów nowej generacji i dotychczasowej serii TG.

Kolejne inwestycje w wysokości 85 milionów euro dotyczyły nowej lakierni kabin w macierzystym zakładzie, która teraz bez problemu spełnia wyższe wymagania stawiane przed karoserią. Jest to jedna z najnowocześniejszych i ekologicznych instalacji w Europie i stanowi kolejny krok w kierunku tworzenia „zielonej fabryki”, do czego zobowiązała się MAN.

W austriackim zakładzie w Steyr, w którym nadal opuszczają taśmę pojazdy typu TGL i TGM, również została uruchomiona nowa i bardzo nowoczesna lakiernia. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego przeznaczone dla całej sieci zakładów produkcji MAN będą w przyszłości lakierowane wyłącznie tam.

Wraz z wprowadzeniem nowej generacji pojazdów ciężarowych firma MAN, oprócz produkcji, zmodyfikowała także proces ofertowania. Zasadnicza zmiana dotyczyła metody w ramach logiki produktu i polegała na wprowadzeniu nowej procedury i nowych narzędzi konfiguracji. Zmianie tej towarzyszyło założenie, że przy sporządzaniu oferty w centrum zainteresowania powinno się znajdować indywidualne zadanie transportowe klienta. Skutkuje to silniejszym ukierunkowaniem palety produktów na wymagania rynku i klienta oraz powstaniem zintegrowanej oferty obejmującej pojazd ciężarowy, serwis After-Sales, usługi finansowe i cyfrowe. Dzięki temu proces konfiguracji i ofertowania jest nie tylko szybszy, ale daje także dużą elastyczność przy kompletowaniu perfekcyjnego narzędzia do realizacji zadania transportowego klienta.

Nowa generacja pojazdów ciężarowych MAN – projekt w liczbach

Wprowadzenie nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN jest najambitniejszym od 20 lat projektem przedsiębiorstwa:

12.000.000 przepracowanych godzin w ramach projektu

4.000.000 przejechanych kilometrów testowych do momentu wprowadzenia na rynek

2.800.000 zapisanych wierszy kodu programowania

167.000 godzin pracy przy tworzeniu nowego wzornictwa pojazdu

ponad 22.000 nowych numerów katalogowych zintegrowanych we wszystkich działach

3.000 kolorów kabiny dostępnych do wyboru w produkcji seryjnej

2.100 pracowników MAN uczestniczących bezpośrednio w projekcie

8 wielkości kabiny dostępnych w ramach nowej generacji pojazdów ciężarowych MAN

Nawet o 8 % niższe zużycie paliwa

4 typy: MAN TGX, TGS, TGM i TGL

1 zespół: 36.000 pracowników MAN Truck & Bus