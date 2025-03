MAN elektryczny i konwencjonalny na targach Bauma 2025.

Konwencjonalne targi MAN Bauma prezentują najnowocześniejszą technologię napędu na wszystkie koła i HydroDrive

MAN Truck & Bus zaprezentuje się odwiedzającym targi Bauma 2025 w Monachium od 7 do 13 kwietnia, konsekwentnie koncentrując się na zastosowaniach. Wystawione portfolio elektrycznych i konwencjonalnych rozwiązań pojazdów do zastosowań w branży budowlanej obejmuje od lekkiej wywrotki MAN TGE o ładowności 3,5 tony z napędem na wszystkie koła po ciągnik siodłowy MAN TGX o masie całkowitej do 180 ton. Nowy całkowicie elektryczny MAN eTGS jako podwozie wywrotki z dźwigiem 6X2-4 zajmie centralne miejsce na wystawie pojazdów na stoisku MAN 721/11 na zewnątrz. Serię elektrycznych ciężarówek MAN eTGS i eTGX można w dużym stopniu dostosować do zróżnicowanych potrzeb branży budowlanej dzięki różnorodnym rozstawom osi, wersjom kabin, klasom mocy silników elektrycznych, przystawkom odbioru mocy, kombinacjom akumulatorów, pozycjom przyłączy ładowania i licznym innym funkcjom specyficznym dla branży. Dzięki temu możliwe jest stworzenie do miliona wariantów konfiguracji, które oferują każdemu klientowi i każdemu producentowi nadwozi odpowiedni elektryczny pojazd bazowy do jego zastosowania. Dzięki przewidywanej żywotności do 1,6 miliona kilometrów lub do 15 lat, w zależności od rodzaju zastosowania, akumulatory są również niezwykle trwałe i dlatego szczególnie nadają się do branży budowlanej z jej długimi okresami utrzymywania pojazdów. „Dziesięciolecia doświadczenia w realizacji operacyjnych, niezawodnych i trwałych pojazdów dla naszych klientów z branży budowlanej oraz ciągła ścisła współpraca z producentami nadwozi stanowią centralną część DNA firmy MAN. I ta orientacja na zastosowanie jest również podstawową kompetencją naszych nowych eTrucków, które w niczym nie ustępują naszym pojazdom z silnikiem Diesla” — mówi Friedrich Baumann, członek zarządu ds. sprzedaży i rozwiązań dla klientów w MAN Truck & Bus SE.

Zwrotny profesjonalista z napędem na wszystkie koła: MAN TGM 18.320 4×4

Nowe MAN eTrucks

Z trzema, czterema, pięcioma lub sześcioma modułowo łączonymi i zmiennie pozycjonowanymi bateriami oraz wyborem mocy 333, 449 lub 544 KM elektrycznych, podwozia MAN eTGX i MAN eTGS o ładowności od 20 do 28 ton oferują dokładnie to, co jest potrzebne do szerokiej gamy rozwiązań nadwozi w sektorze budowlanym: elastyczny prześwit dla elementów nadwozia na ramie pojazdu, szeroki zakres napędów mechanicznych i elektrycznych dla funkcji nadwozia w różnych klasach wydajności, do dziewięciu różnych rozstawów osi, sześć wariantów kabiny, osie wleczone kierowane i niekierowane, zawieszenie pneumatyczne piórowe i pełne pneumatyczne, programy jazdy specjalnie dostosowane do danego zastosowania i wiele innych typowych dla branży cech. I z dużym zasięgiem, ponieważ nawet dla najkrótszego rozstawu osi podwozia wynoszącego 3,75 metra dostępnych jest pięć baterii o pojemności użytkowej do 400 kWh. Odpowiada to zasięgowi do 500 kilometrów bez ładowania pośredniego. Typowe codzienne podróże w logistyce budowlanej są zatem możliwe również przy mniejszej liczbie baterii. W zamian dostępny ładunek zwiększa się aż o 2400 kilogramów.

Oprócz standardowej oferty, dział personalizacji i udoskonalania MAN Individual oferuje liczne inne opcje wyposażenia specjalnego dla pojazdów MAN eTruck, podobnie jak w przypadku pojazdów konwencjonalnych: obejmują one złącze ładowania CCS z tyłu po lewej stronie pojazdu, a także przygotowanie do montażu podnośników koszowych, siódmy akumulator do podwozia 6X2 lub specjalne pakiety wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego Lion S oraz pakiety komfortu – wszystkie te elementy można zamówić bezpośrednio wraz z pojazdem.

Elektryczne i konwencjonalne: pojazdy MAN wystawiane na targach Bauma

MAN eTGS 28.449 6×2-4 BL CH

Specjalista od lekkich pojazdów terenowych: MAN TGE 3.200 4X4 z wywrotką trójstronną Meiller Trigenius

Całkowicie elektryczny trzyosiowy wywrot z dźwigiem oparty na MAN eTGS o mocy 449 KM zaprezentowany na Baumie jest wyposażony w trójstronną wywrotkę Meiller Trigenius D316 i 23-metrowy dźwig Palfinger. PK 24.001 SLD 5 podnosi maksymalnie 6200 kilogramów i można go rozciągnąć do długości prawie 15 metrów. Dzięki modułowej koncepcji akumulatorów eTGS ma solidne hydrauliczne stabilizatory na ramie przed bocznymi pakietami akumulatorów po lewej i prawej stronie, aby zapewnić bezpieczne oparcie podczas pracy. Powstała konfiguracja akumulatorów z czterema pakietami akumulatorów oferuje pojemność 320 kWh i zasięg w jedną stronę do 400 kilometrów. Wąska i średniej długości kabina NN eTGS oferuje optymalne połączenie dobrej widoczności i wysokiego poziomu komfortu obsługi i miejsca pracy.

Idealny do dużych nadwozi dźwigowych: MAN TGS 35.540 8x2H-6

MAN TGS 35.540 8x2H-6 BL CH

Innym pojazdem dźwigowym na stoisku MAN Bauma jest czteroosiowe podwozie TGS z konwencjonalnym silnikiem spalinowym D26 o mocy 540 KM i dodatkowym hydrostatycznym napędem na przednie koła MAN HydroDrive dla lepszej trakcji nawet na luźnym podłożu. 37-tonowa ciężarówka do operacji z bardzo ciężkimi ładunkami ma duży 95-metrowy dźwig Palfinger o maksymalnym udźwigu 30 ton, który można rozszerzyć do maksymalnie 22 metrów. Pojazd ma dodatkowe 20-tonowe podparcie dźwigu w przedniej części specjalnie w tym celu. MAN Individual oferuje odpowiednie wyposażenie wstępne do tego ex works. Ponadto MAN pozwala na przeniesienie czujników radarowych asystenta hamowania awaryjnego, które w przeciwnym razie byłyby zasłonięte przez przednie podpory, za pomocą prowadnicy nadwozia. Funkcja hamowania awaryjnego pozostaje więc dostępna bez ograniczeń. Przestronna kabina TM z kanapą oferuje kierowcy dużo miejsca i komfortu, nawet podczas podróży nocnych.

MAN TGX 33.640 6×4 BL SA

Do zastosowań ciężkich: MAN TGX 33.640 6×4 do 180 ton całkowitej masy zestawu

Ciągnik siodłowy MAN TGX 33.640 na stoisku MAN specjalizuje się również w ciężkich ładunkach. Dzięki dwóm napędzanym osiom bez wysiłku przenosi na drogę dużą moc napędową 16-litrowego silnika MAN D38 o mocy 640 KM. Zaprojektowany do wywrotek i niskopodwoziowych naczep, może być również używany do mas całkowitych pociągów do 180 ton. Dzięki długiej i wysokiej kabinie GM ciężki pojazd trzyosiowy równie dobrze sprawdza się w transporcie regionalnym, jak i dalekobieżnym.

MAN TGS 41.480 8×4 BB CH

Trzeci ciężki TGS na stoisku MAN Bauma jest przeznaczony do eksploatacji w górnictwie poza Europą. Szczególnie wytrzymałe podwozie 8X4 jest przeznaczone do łączenia z dużymi tylnymi wywrotkami, aby transportować dużo materiału w jednym kursie, szczególnie w górnictwie i na dużych placach budowy. Jego silnik D26 o mocy 480 KM bez wysiłku porusza się z masą całkowitą pojazdu do 44 ton (technicznie możliwe jest nawet do 50 ton), nawet w trudnym terenie. Wąska i średniej długości kabina NN zapewnia optymalny przegląd.

MAN TGM 18.320 4×4 BB CH

MAN obejmuje klasyczny sektor napędów na wszystkie koła dwoma pojazdami na targach bauma: po pierwsze, MAN TGM 4X4 18-tonowy o mocy 320 KM i wywrotka trójstronna Ressenig, której pojedyncze opony na tylnej osi sprawiają, że jest ona szczególnie zwinna i zwrotna nie tylko na utwardzonym terenie, ale także na drodze. Wąska i krótka kabina CC oferuje wygodne i kompaktowe miejsce pracy kierowcy.

MAN TGE 3.200 4×4 BL

Drugi specjalista od jazdy terenowej pochodzi z serii Transporter firmy MAN. W zeszłym roku MAN TGE przeszedł gruntowną modernizację i oferuje teraz dodatkowe systemy bezpieczeństwa i wspomagania, najnowocześniejszy wyświetlacz dotykowy i wiele innych atrakcji dla kierowcy, takich jak bezkluczykowy system otwierania i wielofunkcyjna kierownica w standardzie. Podwozie TGE 3.200 4X4 prezentowane na targach bauma ma dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony i jest fabrycznie wyposażone w kompaktową i wyjątkowo lekką wywrotkę trójstronną Meiller Trigenius. Jest również wyposażone w specjalne wyposażenie MAN Individual z fabryki. Obejmuje ono szczególnie wytrzymałą wieloczęściową osłonę podwozia, zawieszenie pneumatyczne tylnej osi, zwiększenie mocy do 200 KM i udoskonalenia Individual Lion S w zakresie wyglądu zewnętrznego i wnętrza.

Usługi i doradztwo branżowe

MAN oferuje umowy serwisowe i rozwiązania finansowe specjalnie dostosowane do branży budowlanej zarówno dla pojazdów z napędem konwencjonalnym, jak i elektrycznym, a także liczne cyfrowe pomoce. Należą do nich cyfrowe płatności za procesy tankowania za pośrednictwem pojazdu z MAN SimplePay, a także cyfrowe zarządzanie usługami MAN Service Care i kompleksowe aplikacje do zarządzania flotą od MAN DigitalServices. Narzędzie do monitorowania baterii i zarządzania ładowaniem MAN eManager M, planer tras MAN SmartRoute i taryfa ładowania MAN Charge&Go do korzystania z publicznej infrastruktury ładowania są również dostępne specjalnie dla eTrucks. Wiele aplikacji cyfrowych można również używać za pośrednictwem MAN DriverApp.

MAN oferuje również 360-stopniowe doradztwo w zakresie eMobility, które towarzyszy nowemu eTruckowi. Porady MAN Transport Solutions dotyczące przejścia na elektromobilność obejmują analizy dotyczące wdrożenia pojazdów i wymagań infrastruktury ładowania dostosowane do potrzeb klienta. Same stacje ładowania są również objęte zakresem usług poprzez partnerstwa z dostawcami infrastruktury ładowania. Platforma MAN ABBI dla producentów nadwozi oferuje w szczególności producentom nadwozi wszystkie istotne informacje techniczne, rysunki i specyfikacje konstrukcyjne, których potrzebują do wyposażenia pojazdów MAN z napędem elektrycznym lub konwencjonalnym.

Silniki MAN na targach Bauma

Rozwiązania dla producentów maszyn budowlanych o wysokich wymaganiach wydajnościowych i zastosowaniach górniczych. Silnik MAN D2862 V12 prezentowany na stoisku MAN Truck & Bus charakteryzuje się wysokim poziomem możliwości integracji w szerokim zakresie zastosowań. Dzięki doświadczeniu inżynierów aplikacji MAN Engines można go doskonale zintegrować z dużymi koparkami lub pojazdami górniczymi. Na podstawie najnowszej generacji silników MAN będzie obsługiwał maszyny o wymaganej pojemności skokowej od 20 do 30 litrów.