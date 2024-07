Lexus przygotował specjalną ofertę dla małych i średnich firm.

Lexus ma coraz mocniejszą pozycję na polskim rynku flotowym. Firmy chętnie wybierają ekonomiczne samochody klasy premium z wydajnymi napędami hybrydowymi, które gwarantują niskie całkowite koszty użytkowania pojazdu. Dopracowane układy oznaczają nie tylko niewielkie zużycie paliwa, ale też wysoką niezawodność. Hybryda to mniej awaryjnych i kosztownych w naprawie podzespołów oraz dłuższa żywotność elementów eksploatacyjnych, co wpływa na długoterminową opłacalność użytkowania modelu, jego wyższą wartość rezydualną, czy wysokość miesięcznej raty. Klienci doceniają najwyższą jakość wykonania, a na atrakcyjność Lexusa wpływa także pełna oferta samochodów z najpopularniejszymi nadwoziami typu crossover i SUV oraz gama ekskluzywnych limuzyn o ponadczasowym designie.

Lexus ma kompleksowe rozwiązania zarówno dla firm posiadających duże floty aut, jak i doskonałą ofertę dopasowaną do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Wyróżnikiem marki na polskim rynku premium jest najwyższy poziom obsługi klienta, od lat zdobywający uznanie w niezależnych rankingach i zestawieniach. Lexus sam dba o utrzymywanie standardów, a polskie salony wyróżniają się pod tym względem w całej europejskiej sieci. Specjalnie z myślą o firmach w każdej stacji dealerskiej pracują wykwalifikowani doradcy flotowi, który pomogą wybrać odpowiedni model i zaproponują najwłaściwszy sposób finansowania. W salonie można też uzgodnić dogodny termin kilkudniowej jazdy testowej wybranym modelem, czy skorzystać z Akademii Jazdy Lexusa, gdzie w bezpiecznych warunkach można sprawdzić możliwości aut.

„Najwyższy poziom obsługi oraz codzienna wygoda użytkowania naszych aut to dla nas priorytet. Elastycznie podchodzimy do potrzeb klientów. W ofercie mamy konkurencyjne finansowanie KINTO ONE, a także inne rozwiązania dopasowane do charakteru działalności naszych klientów. Co więcej, Lexusa można zamówić nie tylko w salonach marki, ale także u doradców flotowych u dealerów Toyoty” – mówi Mirosław Sochacki, Corporate Sales Senior Manager w Toyota Central Europe.

Nowy Leasing 105%

Specjalnie z myślą o firmach Lexus przygotował nowy Leasing 105%. Teraz wyprodukowane w 2024 roku crossovery i SUV-y Lexusa, a także limuzynę ES można do końca września sfinansować w promocyjnym leasingu z sumą opłat wynoszącą 105% pod warunkiem zamontowania oryginalnego zabezpieczenia antykradzieżowego (GPS lub OBD – w zależności od modelu) oraz zakupu oryginalnych kół zimowych Lexusa. Umowa zawierana jest na okres 36 miesięcy, opłata wstępna wynosi 45%, a wykup to 1%. Ponadto przy zakupie auta z systemem antykradzieżowym można skorzystać ze specjalnej stawki ubezpieczenia, którą ustalono na 1,99%.

W salonach Lexusa można też skorzystać z atrakcyjnych warunków w programie KINTO ONE, w którym obniżono wysokość miesięcznych rat netto nawet o 200 zł (w zależności od modelu). W Najmie KINTO ONE LBX kosztuje teraz od 800 zł netto przy trzyletniej umowie, 15-procentowej opłacie wstępnej oraz z limitem przebiegu, który wynosi 30 tys. km. Przy tych samych parametrach miesięczna rata w przypadku modelu UX wynosi od 990 zł netto, a NX to miesięczny koszt od 1190 zł netto. W przypadku Lexusa RX najwięcej można zyskać wybierając Leasing KINTO ONE. Przy umowie na dwa lata z 30 tys. km limitu przebiegu oraz 10-procentowej wpłacie własnej auto kosztuje miesięcznie od 1940 zł netto.