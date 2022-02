Leasing w abonamencie z prawnikiem, księgowym i ubezpieczeniem medycznym.

70% firm z sektora MŚP chce mieć w przyszłości szybki dostęp do wszystkich swoich produktów finansowych w jednym miejscu. Ale jak wskazuje raport EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” same finanse to za mało. Zdecydowana większość przedsiębiorców jest zainteresowana rozbudową platformy leasingowej o wiele dodatkowych usług i produktów związanych z prowadzeniem biznesu. 80% chętnie skorzysta z doradztwa prawnego, 77% z wynajmu auta, a 75% z opieki medycznej czy możliwości załatwienia spraw urzędowych. Eksperci EFL wskazują, że firmy leasingowe chcą być w centrum dowodzenia usługami dla biznesu.

– Idę do firmy leasingowej, kupuję finansowanie samochodu, maszyny budowlanej i sprzętu IT. Ale to już wkrótce będzie za mało. Przedsiębiorcy coraz częściej będą oczekiwać od nas obsługi 360 stopni. Leasing będzie podstawą, a do tego dojdą ubezpieczenie, księgowość, sprawy urzędowe czy usługi doradcze. Wszystko, co spędza sen z powiek przedsiębiorcy, a nie jest jego działalnością. Firmy otrzymają „biuro w pudełku” – mówi Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Systemy biznesowe skupiające różne platformy i różne usługi na bazie partnerstw to przyszłość usług biznesowych dla MŚP. Z takim zjawiskiem już od kilku lat mamy do czynienia w przypadku finansów osobistych – tutaj to bank jest jądrem takiego ekosystemu. – W przypadku mikro, małych i średnich firm – do tej roli aspirują firmy leasingowe – mówi prezes EFL.

Z raportu „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika, że jednym z najważniejszych oczekiwań, jakie formułują przedsiębiorcy wobec firm leasingowych, jest dostęp do wszystkich finansów w jednym miejscu. W ciągu najbliższych 5 lat 70% mikro, małych i średnich firm chciałoby mieć zgromadzone wszystkie produkty finansowe na jednej platformie, a 67% mieć na niej także podsumowanie finansów firmy (z różnych banków i instytucji finansowych).

Zdecydowana większość przedstawicieli MŚP poza finansami z poziomu jednej platformy chciałaby zarządzać także innymi produktami i usługami związanymi z prowadzeniem działalności. 8 na 10 przedsiębiorców jest zainteresowanych doradztwem prawnym, 78% dostępem do wiedzy biznesowej, 77% możliwością wynajęcia samochodu czy rezerwacji noclegu na czas podróży służbowej. 3 na 4 zapytanych chętnie skorzystałaby z opieki medycznej lub innych benefitów do kupienia dla siebie i pracowników. Taka sama grupa jest zainteresowana możliwością załatwienia spraw urzędowych, np. z ZUS czy w Urzędzie Skarbowym.

Z rozbudowanej oferty platform leasingowych nieco chętniej skorzystaliby młodsi szefowie firm. Oni chcą mieć jak najwięcej „tu i teraz”. Na przykład 81% Zetek i 80% Igreków chętnie załatwi poprzez platformę formalności związane z ubezpieczeniem społecznym czy zdrowotnym, podczas gdy wśród przedstawicieli pokoleń X i BB te odsetki wynoszą odpowiednio 74% i 62%.

Usługi w abonamencie

Wiceprezes Credit Agricole Bank wskazuje, że przyszłością rozliczania się za różne usługi związane z prowadzeniem biznesu będzie abonament.

– Oczekiwania firm MŚP wobec instytucji finansowych będą sprowadzały się do prostoty i funkcjonalności kompletowania usług w jednym miejscu. Taka klasyka, z jaką mamy do czynienia od kilkudziesięciu lat np. w zakresie usług finansowych – konkretny rachunek, konkretna tabela opłat i prowizji, standardowe rozliczanie się za czynności, udzielanie kredytu czy jego spłata – ustąpi miejsca abonamentowi. Będziemy pakować usługi w pakiety wygodne do konsumpcji. W przypadku MŚP ta potrzeba szybko zostanie zaspokojona, bo większość firm już pracuje lub myśli nad takimi rozwiązaniami. Otworzyć firmę, zarejestrować ją, założyć rachunek, złożyć wniosek o dotację unijną czy udział w programach wsparcia, prosta księgowość, podstawowa opieka prawna – żaden problem. Przedsiębiorca wszystkie te usługi będzie mógł zlecić z poziomu jednej platformy w miejscu i czasie, jakie sam wybierze. Taki będzie główny kierunek rozwoju instytucji finansowych – mówiDamian Ragan, Wiceprezes Zarządu, Credit Agricole Bank.