JAK LEXUS WYKORZYSTUJE BAMBUS W SWOICH SAMOCHODACH

Lexus nieustannie dąży do produkcji swoich aut w sposób jak najbardziej zrównoważony poprzez przyjazne środowisku procesy produkcyjne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, czy stosowanie materiałów z recyklingu oraz powstających w naturalnych procesach. Od 2008 roku marka w swoich samochodach koncepcyjnych wykorzystuje drewno bambusa, a obecnie ten materiał odgrywa ogromną rolę w produkcji aut. Podczas ostatnich targów Japan Mobility Show 2023 zaprezentowano Bamboo CMF Concept. Była to ilustracja postępów Lexusa w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Kluczowym materiałem użytym w koncepcyjnym LF-ZL (Lexus Future Zero-emission Luxury) był bambus – roślina, która dzięki bardzo szybkiemu wzrostowi pochłania znaczące ilości CO2, a jednocześnie jest dobrym materiałem do tworzenia pięknych przedmiotów, z którego Japończycy korzystają od stuleci. Aby uzyskać nadzwyczajny efekt luksusu i piękna, Lexus zastosował różne techniki rzemieślnicze. Dla przykładu, połączenie włókien bambusowych z tkaninami pozwoliło stworzyć wyrafinowane elementy ozdobne, których właściwości zostały podkreślone nastrojowym oświetleniem.

„Oprócz jak najszerszego stosowania zrównoważonych materiałów, naszym celem cały czas jest dostarczanie klientom Lexusa najwyższej jakości oraz możliwości dostosowania elementów do stylu życia” – powiedział Momoko Okamoto, Group Manager w Lexusie

Idealny materiał dla branży motoryzacyjnej Bambus rośnie aż dziesięciokrotnie szybciej niż inne drzewa, a po trzech latach roślina może być już wykorzystana do produkcji różnych materiałów. Oprócz szybkiego tempa wzrastania bambus charakteryzuje się dużą zdolnością do pochłaniania CO2, dzięki czemu ma ogromny potencjał w zrównoważonych procesach. To dlatego Lexus wybrał właśnie bambus do produkcji swoich aut.

Żeby drewno bambusa było odpowiednie do stosowania w samochodach trzeba je było przetestować pod kątem wytrzymałości na obciążenia, ciepło i wilgotność. W rezultacie Lexus opracował serię procesów, w których bambus poddawany jest suchej destylacji i obróbce parą wodną, żeby był zdatny do użytku. Następnie jest przetwarzany na laminy, agregując je równolegle do kierunku włókien przed sklejeniem.

W trakcie procesu potwierdziło się, jak ważne są stabilne źródła bambusa. Lexus pozyskuje drewno odmiany Mousouchiku, które rośnie w prefekturze Koichi na wyspie Sikoku. Bambusowy las ma powierzchnię ponad 4,5 tys. hektarów, ale w ostatnich latach ze względu na zwiększenie wykorzystania plastiku oraz industrializację rolnictwa, zapotrzebowanie na drewno spadło, a firmy z regionu popadły w kryzys. Obecnie Miroku Techno Wood oraz Tokai Rika Group dzięki współpracy z Lexusem zwiększyły zatrudnienie oraz stale udoskonalają procesy pozyskiwania i obróbki drewna. Marka wykorzystuje bambus m.in. do produkcji paneli drzwi czy kierownic.

Prototypy Lexusa z innowacyjnymi rozwiązaniami

Lexus przygotowuje się do wprowadzenia nowej generacji aut, które będą powstawać z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów, a jej prototypowe modele prezentują najnowsze technologie. LF-ZL to koncepcyjny, flagowy SUV z bateryjnym napędem elektrycznym, który umożliwi komunikację pomiędzy kierowcą i autem na nieznanym do tej pory poziomie, a także ułatwi personalizację pojazdu w danej chwili. Stworzenie elementów wnętrza z bambusa to nie tylko odniesienie do japońskiej tradycji, ale też wyraz zrównoważonego rozwoju – przemysłowe wykorzystanie tej szybko rosnącej rośliny jest kluczowe do zapobiegania jej nadmiernemu wzrostowi oraz pomaga chronić przyrodę.

Wodorowy ROV Concept otrzymał przednią szybę z niskoemisyjnej żywicy z ultratwardą jednowarstwową powłokę, która jako pierwsza na świecie spełnia wymagania normy UN/ECE R43 Class L. Ponadto w amortyzatorach zastosowano płyn, który jest biodegradowalny, przedni zderzak oraz maska powstały z połączenia plastiku pochodzącego z recyklingu oraz biomateriału CNF, a włókna siatkowe wykorzystane we wspornikach oparć siedzeń stworzono z materiałów pochodzących z recyklingu.