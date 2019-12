IVECO, FPT Industrial i Nikola Corporation rozpoczynają współpracę w celu stworzenia bezemisyjnego transportu.

IVECO, FPT Industrial i Nikola zorganizowały wspólne wydarzenie dla europejskiej prasy i interesariuszy branżowych w Turynie, aby przedstawić zakres ich partnerstwa i jego agresywny cel, jakim jest stworzenie transportu z zerową emisją.

Wspólne przedsięwzięcie zaowocowało przedstawieniem pojazdu NIKOLA TRE – zaledwie trzy miesiące po ogłoszeniu partnerstwa. IVECO, FPT Industrial i Nikola Corporation przedstawiły 3 grudnia 2019 roku zakres i plany umowy joint venture i współpracy zawartej w celu przyspieszenia transformacji przemysłu w kierunku neutralności emisji ciężkich samochodów ciężarowych klasy 8 w Ameryce Północnej i Europie poprzez zastosowanie technologii ogniw paliwowych. Dzieje się to zaledwie trzy miesiące po ogłoszeniu przez CNH Industrial, 3 września, strategicznego partnerstwa z Nikolą, przy zaangażowaniu IVECO, marki pojazdów użytkowych oraz FPT Industrial, odpowiedzialnej za układy napędowe. Głównym celem umowy jest wykorzystanie odpowiedniej wiedzy partnerów, w celu wdrożenia na rynek ciężkich pojazdów ciężarowych o zerowej emisji spalin i wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu branży, dzięki nowemu modelowi biznesowemu.

Partnerstwo obejmuje utworzenie europejskiej spółki joint venture, w celu opracowania i dystrybucji pojazdów ciężarowych napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi oraz akumulatorowo-elektrycznymi na rynek europejski. Nikola zapewni wiodącą w swojej klasie wiedzę na temat ogniw paliwowych i zaawansowaną technologię, a także przełomowy model biznesowy zapewniający pierwszy w branży produkt finansowy obejmujący wszystkie usługi pozwalające użytkować pojazd. IVECO, wraz z FPT Industrial, wniosą swoją wiedzę inżynieryjną i produkcyjną do uprzemysłowienia elektrycznych ciężarówek z ogniwami paliwowymi oraz akumulatorami. IVECO, FPT Industrial i Nikola rozpoczęły opracowywanie pierwszej ciężarówki joint venture: akumulatorowej Nikola TRE, która oparta jest na nowej platformie IVECO S-WAY i integruje technologię ciężarówki, elementy sterowania i multimedia firmy Nikola. Testy mają rozpocząć się w połowie 2020 roku, a europejska publiczna premiera planowana jest w trakcie targów pojazdów użytkowych IAA 2020. Wsparcie sprzedaży i obsługi posprzedażnej Nikola TRE zapewni szeroka europejska sieć dealerów IVECO. Partnerstwo zostało zaprezentowane podczas wydarzenia w Turynie, którego gospodarzem byli Hubertus M. Mühlhauser – CEO CNH Industrial, Gerrit Marks – Prezes CNH Industrial, pojazdy użytkowe i specjalne, Annalisa Stupenengo – Prezes CNH Industrial Powertrain, Trevor Milton – CEO Nikola oraz Mark Russell – Prezes Nikola.

Hubertus M. Mühlhauser, CEO CNH Industrial, stwierdził: „Coraz większy nacisk na diametralne ograniczenie emisji z motoryzacji, skłania nasz przemysł do szybkiego poszukiwania zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wspólne przedsięwzięcie z Nikolą jest świadectwem wiedzy technicznej obu partnerów, które przyniesie wymierne korzyści środowiskowe europejskim przewoźnikom działającym w transporcie dalekobieżnym”.

Gerrit Marks, Prezes ds. pojazdów użytkowych i specjalnych, dodał: „Nasz przemysł, napędzany zaostrzeniem przepisów dotyczących emisji, szybko się zmienia, a młode pokolenia domagają się stworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, w celu zapewnienia ochrony środowiska. Wodór i energia elektryczna, w zależności od misji, są jedynymi realnymi rozwiązaniami dla zielonej energii i mają tę zaletę, że pozwalają poszczególnym krajom stać się bardziej niezależnym od paliw kopalnych. Teraz jest czas na działanie i dostarczenie rozwiązania zerowej emisji, które opiera się na technologii elektrycznej ogniw paliwowych. Wykorzystujemy tę technologię w sposób przemyślany i zdecydowany, rozpoczynając proaktywną transformację sektora transportu.”

Trevor Milton, CEO Nikola Motors, stwierdził: „Ta współpraca przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Od momentu wprowadzenia Nikola ONE w 2016 r. kierowcy ciężarówek i urzędnicy pytali kiedy sprowadzimy pojazdy Nikola do Europy. Nikola TRE to wspaniały i innowacyjny pojazd tak różny od innych ciężarówek na świecie. Potrzebowaliśmy odpowiedniego partnera, który pomógłby nam wejść na rynek europejski, a CNH Industrial jest właściwym partnerem handlowym. Podczas gdy inni producenci OEM zwalniają dziesiątki tysięcy pracowników, Nikola tworzy tysiące miejsc pracy i zmusza przemysł transportowy do reagowania i ukierunkowania na zerową emisję. Zobacz, co osiągnęliśmy w ciągu trzech miesięcy, a teraz wyobraź sobie, co osiągniemy za trzy lata dzięki naszemu partnerowi CNH Industrial.”

„3 2 1 0” – Odblokuj następny poziom: temat wydarzenia, spotkanie z przyszłością zerowej emisji

Temat wydarzenia otwierającego, „3 2 1 0”, podsumowuje wspólne przedsięwzięcie: trzy, podobnie jak w Nikola TRE, pierwszy innowacyjny produkt wspólnego przedsięwzięcia; dwie firmy – Nikola i CNH Industrial – tworzą razem jedno partnerstwo, którego wspólnym celem jest zerowa emisja.

Podczas tego wydarzenia partnerzy prezentują przyszłość i przekazują gościom kod dostępu do odblokowania następnego poziomu, na którym znajdą ciężarówkę przyszłości o zerowej emisji.

Premiera rozpoczęła się w Officine Grandi Riparazioni (OGR), imponującym obiekcie przemysłowym w Turynie. Wydarzeniem zorganizowane zostało przy współpracy firmy produkcyjnej Filmmaster Events. Wieczór zakończył się niespodziewanym odsłonięciem bezemisyjnej ciężarówki nowej generacji jako instalacji architektonicznej zamkniętej w zautomatyzowanym, chromowanym pryzmacie skrywającym model Nikola TRE.

Wydarzenie transmitowane było na żywo dla widzów z Ameryki Północnej, a nagranie można obejrzeć na kanale YouTube IVECO: https://www.youtube.com/iveco?hl=it