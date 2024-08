Isuzu 1.9 LSX- komfort i wytrzymałość.

Samochody terenowe od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród kierowców poszukujących pojazdów łączących komfort jazdy z niezawodnością w trudnych warunkach. Najnowszy model, który mieliśmy okazję przetestować, oferuje szereg rozwiązań, które z pewnością zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oto nasze spostrzeżenia dotyczące jego zalet i wad.

Komfort Siedzeń

Podróżując tym samochodem, pierwsze, co rzuca się w oczy, to doskonałe, ergonomicznie zaprojektowane fotele. Komfort jazdy, jaki oferują, jest naprawdę imponujący. Zaprojektowane z myślą o długich trasach, siedzenia zapewniają idealne podparcie dla kręgosłupa, co redukuje zmęczenie nawet podczas wielogodzinnej jazdy. Miękka tapicerka oraz możliwość dostosowania pozycji siedzenia do indywidualnych potrzeb dodatkowo podnoszą komfort użytkowania, co docenią szczególnie osoby często przemierzające dalekie dystanse.

Napędy

Napęd jest skierowany na tylną oś. Można przełączyć go ręcznie na napęd na cztery koła w dwóch opcjach. Pierwsza do jazdy po lekkim terenie do 100 km/h a druga do niskich prędkości i naprawdę ciężkich warunków. Taka rozdzielność jest spowodowana brakiem centralnego dyferencjału. Uniemożliwia to posiadanie włączonego napędu na cztery koła przez cały czas, ale dzięki temu zyskujemy w terenie ponieważ napędy w tym aucie są świetne.

Niezrównane Właściwości Terenowe

Samochód świetnie sprawdza się w trudnym terenie, dzięki dobremu zawieszeniu oraz przemyślanej konstrukcji na ramie. Jest w stanie poradzić sobie z różnorodnymi wyzwaniami, jakie stawia przed nim natura, od szutrowych i przełajowych dróg po strome, skaliste ścieżki. To prawdziwy wybór dla tych, którzy nie boją się zjechać z utartych szlaków i cenią sobie wolność eksploracji nieodkrytych terenów. Oczywiście na oponie drogowej nie przejedziemy nim przez bagna ani nie wjedziemy na podjazd z sypkim piachem ale jest on w stanie dać dużo frajdy w lekkim terenie Dzięki stabilności i solidnej budowie, kierowca czuje się pewnie i bezpiecznie niezależnie od warunków panujących na drodze mimo rozmiarów pojazdu.

Nowoczesne Systemy Bezpieczeństwa

Model ten został wyposażony w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, Jest to pierwszy na rynku pick up z pięciogwiazdkową oceną Euro NCAP. Systemy te znacząco podnoszą poziom ochrony zarówno kierowcy, jak i pasażerów oraz pieszych. Innowacyjne rozwiązania technologiczne­­­- takie jak systemy wspomagające hamowanie, utrzymanie pasa ruchu, czujniki martwej strefy przy zmianie pasa oraz system poduszki powietrzne, zapewniają poczucie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie.

Adaptacyjny Tempomat

Kolejnym elementem, który zasługuje na uwagę, jest adaptacyjny tempomat, który ułatwia długodystansową jazdę po autostradach. System ten dostosowuje prędkość pojazdu do warunków na drodze zwalania lub przyspiesza do ustalonej prędkości, co znacząco redukuje zmęczenie kierowcy podczas dłuższych podróży mimo że nie jest to mistrz autostrad.

System multimedialny­-Android Auto i Apple Carplay

Współczesny kierowca z pewnością doceni integrację samochodu z Android auto i carplay mimo to, że nie działają najlepiej. System multimedialny pojazdu jest przestarzały i mało intuicyjny, a łączenie ze wspomnianymi systemami mogło by być szybsze i prostsze. Jednak faktem jest, że to rozwiązanie jest przydatne i da się przyzwyczaić do jego drobnych niedoskonałości.

Niskie Spalanie

Nie sposób pominąć kwestii spalania które według nas jest niższe niż można by było się spodziewać po około 3 tonowym kolosie. Pomimo swoich imponujących właściwości terenowych, samochód ten cechuje zaskakująco niskie zużyciem paliwa. Jest to istotny atut, zwłaszcza w kontekście rosnących cen benzyny i dbałości o środowisko. W trasie jesteśmy w stanie spalić ok 8L/100Km przy prędkości 130 Km/h a w mieście i cyklu mieszanym będziemy zbliżać się do 9, wiadomo ze jeżeli będziemy chcieli poszaleć trochę w terenie czy na drodze to spalanie będzie wzrastać i osiągnie nawet ponad 10L/100Km

Zabudowa Paki

Testowany przez nas model z wysoką zabudową, cechuje się tym, że jest naprawdę ładowny. Paka po otwarciu jest wielka i nie trzeba się przejmować tym, że coś nam się nie zmieści. Otworzyć można samą szybę w celu dorzucenia siatki z zakupami lub otworzyć obydwie części, mimo że wymaga to siły i wprawy. Do otwarcia, klapę trzeba docisnąć jednocześnie z pociągnięciem za klamkę- to nie jest to co bardzo przeszkadza. Gorsza sprawa to kurzenie się w środku kipy mimo zamknięcia wszystkiego prawidłowo. Jeżeli wjedziemy gdzieś w teren i zakurzy nam się tył samochodu to tego samego możemy spodziewać się w ,,bagażniku”. Od dołu przedostaje się pył.

Grzechotanie Silnika

Kolejną niedogodnością, którą dostrzegliśmy, jest hałas silnika w kabinie i jego licha kultura pracy. Grzechotanie jest szczególnie słyszalne przy ruszaniu z miejsca oraz podczas gwałtownego przyspieszania co jest też spowodowane złym oprogramowaniem skrzyni, które przeciąga biegi co nie jest potrzebne w dieslu. Dźwięk ten może negatywnie wpływać na komfort akustyczny w kabinie, co dla niektórych kierowców może być irytujące na dłuższą metę. Dla osób przyzwyczajonych do cichej jazdy może to być pewne rozczarowanie.

Podsumowanie

Podsumowując, testowany samochód łączy w sobie zalety komfortu oraz doskonałych właściwości terenowych mimo niektórych wad i niedociągnięć jest to solidny wybór i pozycja w klasie pick upów, czyni go to znakomitym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego pojazdu na różnorodne trasy. Jego estetyka i nowoczesny design dodają mu elegancji i charakteru. Dzięki zaawansowanym systemom bezpieczeństwa pojazd ten stanowi doskonały wybór dla współczesnych kierowców. Niemniej jednak, pewne wady, mogą wpływać na ogólne wrażenia z jazdy. Ostateczny wybór należy do kierowcy, który powinien rozważyć wszystkie aspekty w kontekście swoich potrzeb i preferencji.