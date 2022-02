Hyundai podsumowuje rekordowy 2021 rok.

Hyundai zaliczył rekordowy rok uzyskując ponad 6% udział w polskim rynku samochodów osobowych i zajmując 5 miejsce wśród importerów, awansując o 4 pozycje



W 2021 roku w Polsce zarejestrowano 26 838 nowych samochodów Hyundai, o 8 434 sztuk więcej niż w roku ubiegłym, a marka była najszybciej rosnącą spośród top 10 – wzrost o 46%



Najpopularniejsze w ubiegłym roku były modele Tucson oraz i30, a ich wzrost sprzedaży należał do największych na całym rynku



Udział wersji zelektryfikowanych zwiększył się ponad 4-krotnie i wyniósł ponad 20 procent przybliżając markę do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej

Hyundai zakończył rok 2021 wyjątkowo wysokim wynikiem 26 383 rejestracji, uzyskując przy tym ponad 6 procentowy udział w rynku. Dzięki działaniom polskiego oddziału marki Hyundai i zapewnieniu wysokiej dostępności do Klientów trafiło o 8 434 sztuk więcej niż w 2020 roku. Wzrost wyniósł 46 procent i był ponad 10-krotnie wyższy niż rynku, który urósł jedynie o 4,3 procent.

Hyundai zakończył ubiegły rok na 5 miejscu pod względem rejestracji samochodów osobowych, awansując aż o 4 pozycje. Natomiast licząc jedynie rejestracje przez Klientów indywidualnych Hyundai osiągnął jeszcze wyższą 4 lokatę zyskując jedną pozycję względem 2020 roku.

Najpopularniejsze w gamie były modele TUCSON oraz i30, które trafiły do top 10 najchętniej wybieranych modeli, a ich wzrost sprzedaży należał do najwyższych na rynku. Hyundai TUCSON znalazł 9 585 nabywców, o 49 procent więcej niż rok wcześniej. Natomiast model i30 zaliczył jeszcze bardziej spektakularny wzrost o ponad 100 procent osiągając wynik 7 793 rejestracji.

Rekordowy wynik udało się osiągnąć dzięki szerokiej gamie modeli z nowoczesnymi napędami. Większość modeli Hyundai ma mniej niż 18 miesięcy, dzięki czemu gama marki jest jedną z najmłodszych na rynku. Na wiosnę 2021 roku do salonów trafiła już 7. generacja modelu ELANTRA, której dynamiczny wygląd przekonał do siebie Klientów, do których trafiło 949 egzemplarzy nowej generacji. Tuż przed okresem wakacyjnym w salonach pojawił się BAYON. Zupełnie nowy bazowy SUV marki Hyundai w zaledwie kilka miesięcy po rozpoczęciu sprzedaży już 564 egzemplarze trafiły do polskich Klientów. Następnie w ofercie pojawił się zeroemisyjny IONIQ 5, pierwszy model submarki IONIQ, a także pierwszy samochód zbudowany na platformie E-GMP stworzonej dla samochodów w pełni elektrycznych (BEV) Hyundai Motor Group. W 2021 roku zarejestrowano 68 sztuk modelu IONIQ 5. W 2022 roku czyli pierwszym pełnym roku sprzedaży modeli ELANTRA i BAYON sprzedaż powinna być wyższa i możliwe będzie osiągniecie 4-cyfrowych wyników sprzedaży. Również oczekiwania wobec modelu IONIQ 5 są wysokie, a we wzroście sprzedaży powinien pomóc dodatkowo program dopłat rządowych do samochodów elektrycznych „Mój elektryk”, pozwalający na uzyskanie do 27 000 złotych dotacji, która sprawia że IONIQ 5 dostępny jest już od 159 900 złotych.

W ubiegłym roku poza debiutem kolejnego modelu elektrycznego (BEV) nastąpiły również inne znaczące zmiany w gamie napędowej marki Hyundai. W trakcie roku do oferty modeli TUCSON i SANTA FE dołączyły niskoemisyjne wersje hybrydowe plug-in (PHEV). Popularne SUV-y marki już wcześniej w ofercie miały wersje hybrydową (HEV) oraz hybrydową 48V (MHEV). Pod koniec roku nastąpiło zakończenie pewnego rozdziału, gdy z gamy tych modeli bezpowrotnie zostały wycofane wersje z silnikiem Diesla. Hyundai posiada najszerszą gamę zelektryfikowanych napędów, która składa się z hybrydowych 48V (MHEV), hybrydowych (HEV), hybrydowych plug-in (PHEV), elektrycznych bateryjnych (EV) oraz elektrycznych z ogniwami paliwowymi (FCEV). Wersje zelektryfikowane zwiększyły udział ponad 4-krotnie z 5 do 22 procent. W 2021 roku zarejestrowano 5 884 egzemplarzy samochodów zelektryfikowanych marki Hyundai. Największy udział miały wersje hybrydowe MHEV (3 044 egz.) i HEV (2 436 egz.), głównie dzięki wysokiej popularności modelu TUCSON, którego ponad 40 procent sprzedaży stanowiły wersje zelektryfikowane. Hyundai SANTA FE miał jeszcze większy udział wersji zelektryfikowanych, który wyniósł prawie 80 procent, między innymi dzięki wersji PHEV. Łączna liczba rejestracji hybryd plug-in (PHEV) wyniosła 117 sztuki, w tym 36 egzemplarzy modelu SANTA FE, którego pierwsze egzemplarze trafiły dopiero w drugim półroczu do salonów. W 2022 roku dzięki pełnym 12 miesiącom sprzedaży i lepszej dostępności oczekiwany jest dalszy wzrost sprzedaży wersji PHEV. Modele elektryczne Hyundai znalazły 269 nabywców, a najpopularniejszym modelem była KONA Electric. W bieżącym roku sprzedaż modeli EV powinna być dużo wyższa dzięki większym dostawom nowego modelu IONIQ 5 oraz możliwości skorzystania z dopłat rządowych przez Klientów indywidualnych, a także firmy. W 2021 roku zarejestrowano również pierwszych 18 sztuk zasilanego wodorem SUV-a NEXO, który jest zeroemisyjny, a także oczyszcza powietrze.

We wrześniu 2021 roku, Hyundai ogłosił, że do 2035 roku planuje zaprzestanie sprzedaży samochód z silnikami spalinowymi i zaoferuje wyłącznie pojazdy zeroemisyjnych. W ramach dążenia do czystej mobilności, Hyundai zamierza w nadchodzących latach umocnić swoją pozycję lidera w dziedzinie elektryfikacji i dążyć do osiągnięcia celu – sprawienia, aby 30 procent światowej sprzedaży marki stanowiły pojazdy o zerowej emisji (ZEV). Firma szacuje, że do 2040 roku pojazdy z napędem elektrycznym (BEV) i pojazdy elektryczne z ogniwami paliwowymi (FCEV) będą stanowić już 80 procent jej całkowitej sprzedaży. Koncern pracuje nad osiągnięciem neutralności węglowej do 2045 roku oraz rozwojem wizji „Postępu dla Ludzkości” opierającej się na dążeniu do zapewnienia powszechnie dostępnej mobilności przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju społeczeństwa bezemisyjnego. Poprzez partnerstwa strategiczne Hyundai angażuje się także w rozwój bezemisyjnej mobilności powietrznej.