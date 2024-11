Gorące premiery BYD Trucks na IAA Transportation 2024

Na targach w Hanowerze BYD zadebiutuje na europejskim rynku z nowym elektrycznym pojazdem użytkowym LCV oraz z ciągnikiem portowym.·

BYD E-VALI, w pełni elektryczny lekki pojazd użytkowy (LCV) z nowoczesną technologią i dużą przestrzenią ładunkową, debiutuje na IAA Transportation w Hanowerze.· BYD wprowadza również BYD EYT 2.0, wytrzymały w pełni elektryczny ciągnik portowy dedykowany do prac w portach, terminalach i centrach dystrybucji.· Obydwa pojazdy są przystosowane do wymogów rynku europejskiego oraz wyposażone w innowacyjne technologie BYD w zakresie bezpiecznych i wysokowydajnych baterii typu Blade Battery oraz układów napędowych.· Wyżej wymienione pojazdy będzie można obejrzeć razem z obecnie sprzedawanymi na rynku europejskim pojazdami elektrycznymi BYD, w tym BYD ETM6 i BYD ETH8.

BYD, światowy lider w produkcji pojazdów nowej generacji, zaprezentuje podczas targów IAA Transportation 2024 szeroką gamę w pełni elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych. W dniach 17-22 września 2024 przedstawiciele firmy będą dostępni dla klientów w hali 21 na stoisku nr B72.IAA Transportation to ważne i prestiżowe wydarzenie dla europejskiego sektora logistyki i transportu. To idealne miejsce na światową premierę BYD E-VALI, nowego lekkiego pojazdu użytkowego (LCV) o masie 3,5 t/4,25 t. Kolejną nowością na rynku europejskim będzie BYD EYT 2.0, w pełni elektryczny ciągnik portowy. Pojazd zaprojektowany do pracy w portach, terminalach oraz centrach dystrybucyjnych zadebiutuje w Europie i będzie można zobaczyć go w strefie pojazdów użytkowych.Pojazdy zaprezentowane przez BYD zostały zaprojektowane z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i preferencji rynku europejskiego, wykorzystują pionierskie rozwiązania obejmujące bezpieczeństwo, wydajność oraz inteligentne technologie pojazdów elektrycznych. BYD posiada 29 lat doświadczenia w projektowaniu i produkcji innowacyjnych akumulatorów, jest jedynym producentem pojazdów nowej energii, który opracował własne układy napędowe, akumulatory, półprzewodniki, silniki oraz systemy sterowania silnikami. Firma opracowała zintegrowaną e-Platformę przeznaczoną wyłącznie dla ciężarówek z napędem elektrycznym, charakteryzującą się imponującą modularyzacją i standaryzacją, które optymalizują wydajność i efektywność, a jednocześnie zmniejszają koszty utrzymania i serwisu.

Premiera BYD E-VALI podczas IAA Transportation 2024

Oficjalna światowa premiera w pełni elektrycznego BYD E-VALI, lekkiego pojazdu użytkowego (LCV) o masie 3,5 t/4,25 t, zaprojektowanego specjalnie na rynek europejski dla usług kurierskich i transportu ostatniej mili, którego pojemność ładunkowa jest większa niż w wielu innych pojazdach tej samej klasy, będzie miała miejsce w Hanowerze podczas IAA Transportation.BYD E-VALI łączy nowoczesny design z energooszczędnymi technologiami i inteligentnymi rozwiązaniami łączności. Wyposażony jest w nowoczesne akumulatory Blade Battery, które wyróżniają się bezpieczeństwem, trwałością i wydajnością, zapewniając długi cykl żywotności. BYD E-VALI to komfortowy pojazd dostawczy z bogato wyposażonym i ergonomicznym wnętrzem kabiny, który posiada zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) zwiększające bezpieczeństwo i komfort jazdy. W zależności od wersji pojazdu jego zasięg utrzymuje się w granicach 220-250 km. Jest to praktyczny i niskobudżetowy pojazd dla flot dbających o zrównoważony rozwój i środowisko.

Nowy BYD EYT 2.0 elektryczny ciągnik portowy wkracza do Europy

Na targach w Hanowerze premierę będzie miał również ciągnik portowy BYD EYT 2.0 Electric Yard Tractor. To nowoczesny elektryczny ciągnik portowy, zaprojektowany specjalnie na rynek europejski, uwzględniający jego potrzeby i specyfikę pracy. Ulepszone funkcje pojazdu sprawiają, że idealnie nadaje się do pracy w portach, terminalach i centrach dystrybucyjnych, które przechodzą na ekologiczne, elektryczne rozwiązania. W odświeżonym i nowoczesnym wyglądzie został zachowany charakterystyczny projekt z przesuniętą kabiną, zapewniającą kierowcy wygodę i doskonałą widoczność. Ciągnik oferuje do 75 ton dopuszczalnej masy całkowitej (GCW), wyróżnia go wytrzymałość, zwrotność i łatwość w manewrowaniu pojazdem, bez problemu obsługuje duże kontenery i przyczepy. BYD EYT 2.0 jest wyposażony w bardzo bezpieczną baterię Blade, która pozwala na pracę do 16 godzin. Dzięki szybkiemu i wydajnemu ładowaniu między zmianami, ciągnik zapewnia wysoką produktywność.

BYD ETM6 w pełni elektryczna ciężarówka – idealny partner do dystrybucji w miastach

Prezentowany podczas IAA Transportation 2024 wielozadaniowy eTruck ETM6 dedykowany na rynek europejski to zwrotne, 7,5-tonowe podwozie do zabudowy z szerokim zakresem zastosowań, idealne do dystrybucji w środowisku miejskim i nie tylko. Charakteryzuje się nowoczesnym i opływowym wyglądem oraz wygodną i przestronną kabiną. Podwozie można konfigurować do różnych zastosowań. BYD ETM6 to niezawodny elektryczny samochód ciężarowy, który jest dostępny na rynku europejskim od ponad trzech lat. Opiera się na nowoczesnej platformie ePlatform BYD, specjalnie zaprojektowanej dla elektrycznych ciężarówek, co gwarantuje bezpieczeństwo, oszczędność energii i wysoką wydajność. Pojazd ma zasięg do 200 km przy pełnym obciążeniu, a jego ładowanie prądem stałym (120 kW) od 20% do 100% trwa tylko godzinę, co sprawia, że jest praktyczny i wygodny w użytkowaniu.BYD ETH8 z wszechstronną platformą wielofunkcyjnąBYD ETH8, 19-tonowy eTruck, idealny do logistyki i usług komunalnych, z wielofunkcyjną platformą do różnych zastosowań oraz dwoma opcjami rozstawu osi. ETH8 to cicha, w pełni elektryczna ciężarówka z doskonałymi możliwościami manewrowymi i łatwością prowadzenia, a jej zasięg to 250 km. Posiada przestronną, ergonomiczną kabinę z bogatym wyposażeniem zaprojektowaną dla komfortu kierowcy. Podobnie jak BYD ETM6, wykorzystuje platformę eTruck oraz przełomową technologię opracowaną przez firmę BYD, m.in. innowacyjny kontroler 5-w-1 dla optymalnej wydajności i efektywności. Posiada dużą pojemność akumulatora wynoszącą 255 kWh, który można wygodnie naładować od 20% do 100% w 2 godziny. Zaprojektowany z myślą o rynku europejskim stanowi wszechstronne uzupełnienie flot pojazdów użytkowych, które w ramach zrównoważonego rozwoju poszerzają swoją flotę o elektryczne pojazdy.

BYD stawia sobie bardzo ambitny cel: ochłodzenie Ziemi o jeden stopień, co jest wizją wymagającą szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań. Z radością prezentujemy kolejny krok w realizacji tej wizji na targach IAA, przedstawiając naszą gamę pojazdów użytkowych, w tym nowe modele dostosowane do potrzeb rynku europejskiego. Wierzymy, że pojazdy takie jak E-VALI i EYT 2.0 mogą odegrać kluczową rolę w budowaniu bardziej zrównoważonego transportu, zarówno w zakresie dostaw ostatniej mili, jak i w głównych centrach dystrybucyjnych.

powiedział Michael Shu, dyrektor zarządzający BYD EuropeBYD jest zaangażowany w zrównoważony rozwój, inwestując w innowacyjne pojazdy elektryczne dla transportu komercyjnego, tworząc rozwiązania dostosowane do rynku europejskiego we współpracy z lokalnymi partnerami i wspierając floty w realizacji ich strategii na rzecz zielonej przyszłości.