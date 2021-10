Goodyear prezentuje paliwooszczędne opony FUELMAX ENDURANCE

Goodyear wspiera producentów pojazdów ciężarowych i firmy transportowe w dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Niska emisja zanieczyszczeń i odporność na zużycie.

Wydajne i wszechstronne – zapewniają oszczędność paliwa zarówno na autostradzie, jak i na drogach regionalnych.

Cała linia posiada kategorię ‘B’ na unijnej etykiecie pod względem efektywności paliwowej, a także oferuje wysoki poziom przyczepności i trakcji.

Goodyear wprowadza na rynek nową linię opon FUELMAX ENDURANCE o wszechstronnym zastosowaniu i obniżonym zużyciu paliwa. Ta gama opon na oś kierowaną i napędową stanowi innowacyjne rozwiązanie dla firm transportowych i logistycznych działających zarówno na autostradach, jak i na drogach regionalnych.

Nowa linia będzie wspierać tysiące europejskich flot i producentów pojazdów ciężarowych w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla poprzez połączenie poziomów efektywności paliwowej znanych z zastosowań długodystansowych z trwałością, trakcją i przebiegiem wymaganym do jazdy po drogach regionalnych. Goodyear deklaruje, że nowa linia produktów jest najbardziej wszechstronną pod względem paliwooszczędności, jaką kiedykolwiek wyprodukował i podkreśla, że wszystkie rozmiary posiadają oznaczenie ‘B’ w zakresie efektywności paliwowej [1], oferując jednocześnie wiodące osiągi w zastosowaniach międzyregionalnych.

Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój jest kluczowym obszarem zainteresowania różnych interesariuszy i branż. Komisja Europejska przedstawiła w grudniu 2019 r., Europejski Zielony Ład, zgodnie z którym Europa ma stać się pierwszym kontynentem neutralnym klimatycznie do 2050 r. Pakiet obejmuje ambitny cel podstawowy polegający na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.

Producenci pojazdów, kierownicy flot i operatorzy znajdują się pod coraz większą presją, aby realizować cele zrównoważonego rozwoju, działając przy tym w warunkach niskich marż. Organy regulujące, inwestorzy i klienci końcowi domagają się „czystych” produktów transportowanych w najbardziej zrównoważony sposób. Aby w tak skomplikowanym środowisku, jakim jest transport, rzeczywiście dążyć do neutralnej dla klimatu przyszłości, działania ekologiczne i zwiększające wydajność muszą iść w parze, nie zwiększając przy tym złożoności – mówi Grégory Boucharlat, wiceprezes Goodyear ds. biznesu opon użytkowych w Europie. Dzięki nowej oponie FUELMAX ENDURANCE przenosimy efektywność paliwową znaną z eksploatacji na autostradach na drogi regionalne. Jest to wydajna i wytrzymała opona, oferująca niski poziom emisji spalin i doskonałą przyczepność, a także długotrwałe osiągi i przebiegi. Dzięki nowej linii produktów chcieliśmy wypełnić lukę pomiędzy zrównoważonym rozwojem a codzienną rzeczywistą eksploatacją.

Decyzja Goodyear o wprowadzeniu nowej gamy opon, w której nacisk położono zarówno na efektywność paliwową, jak i wytrzymałość, jest odpowiedzią na dążenie do bardziej zrównoważonego transportu i rosnące zapotrzebowanie na bardziej wszechstronne produkty zarówno ze strony firm transportowych, jak i producentów pojazdów użytkowych.

Wydajność i długotrwałe działanie

Jako nowy standardowy element wyposażenia fabrycznego nowych pojazdów ciężarowych, gama ta przystosowana jest do szerokiego zakresu zastosowań w transporcie, a jednocześnie wspiera producentów w dalszym obniżaniu poziomu emisji nowych pojazdów ciężarowych średnio o 2% w porównaniu z oponami z oznaczeniem ‘C’ w zakresie efektywności paliwowej [1]. Zgodnie z ogólnymi ambicjami Europy, emisja CO2 z nowych pojazdów użytkowych musi zostać zmniejszona o 15% od 2025 r., a następnie do 30% od 2030 r. w porównaniu do poziomu bazowego z lat 2019-20.

Do tej pory operatorzy transportowi często musieli wybierać pomiędzy trwałością, dużym przebiegiem a doskonałą wydajnością paliwową. Opony FUELMAX ENDURANCE zostały zaprojektowane, aby ułatwić ten wybór menedżerom flot, którzy poszukują oszczędności kosztów i paliwa, ponieważ nie są już ograniczeni rodzajem dróg, po których jeżdżą.

Oferta FUELMAX ENDURANCE jest prawdziwym przełomem w branży oponiarskiej i transportowej, ponieważ jest wydajna i wszechstronna, przy tym charakteryzuje się niską emisją spalin, doskonałym przebiegiem i trakcją. – mówi Maciej Szymański, Dyrektor Marketingu ds. opon użytkowych Goodyear w Europie. Zmniejszenie emisji CO2 o 2% przekłada się na oszczędność około 1 tony CO2 i 400 l paliwa na samochód ciężarowy rocznie. Gdyby flota składająca się ze 100 pojazdów zmieniła opony klasy C na paliwooszczędne klasy B, takie jak FUELMAX ENDURANCE, oznaczałoby to potencjalne oszczędności rzędu 100 ton CO2 i 40 000 litrów paliwa rocznie. Możemy sobie wyobrazić potencjał, gdy zaczniemy mnożyć liczbę pojazdów i flot.

Kluczowe obszary rozwoju

Wyznaczając nowe standardy, inżynierowie Goodyear skupili się na połączeniu trzech sprzecznych ze sobą aspektów, a więc przebiegu, trakcji i wszechstronności, aby zapewnić oszczędność paliwa i niską emisję spalin.

Punktem wyjścia przy opracowywaniu nowej linii produktów były sprawdzone technologie Goodyear. Ponadto specjalnie opracowane innowacje dla opon na oś kierowaną i napędową zwiększają możliwości produktów Goodyear w aspekcie efektywności paliwowej na szerszym zakresie tras, zapewniając jednocześnie trakcję, przyczepność i przebieg dzięki solidnej, wszechstronnej konstrukcji.

Opona na oś kierowaną FUELMAX S ENDURANCE łączy w sobie sprawdzoną technologię Goodyear IntelliMax Rib w układzie 5- lub 6-żebrowym z pomysłowym rozmieszczeniem żeber i geometrią rowków. Usztywnienia w rowkach barkowych łączą się, gdy opona się toczy, zwiększając jej wytrzymałość i ograniczając zużycie w bardziej wymagających warunkach terenowych, gdzie jazda w trybie stop-start, uderzenia w krawężniki, częstsze skręcanie i manewrowanie oraz intensywniejsze hamowanie stawiają przed oponami dodatkowe wyzwania.

Zwiększona głębokość bieżnika w wybranych rozmiarach opon na oś kierowaną skutkuje większą ilością ścieralnej gumy , co zapewnia lepszą przyczepność w późniejszym okresie eksploatacji. Innowacyjna, niskoenergetyczna mieszanka bieżnika kompensuje wytwarzanie ciepła spowodowanego siłami działającymi na oponę na osi kierowanej. W wielu modelach z nowej linii na oś kierowaną zastosowano również zoptymalizowaną mieszankę ściany bocznej, która przyczynia się do obniżenia emisji spalin i zużycia paliwa, ponieważ zmniejsza uginanie i deformację ściany bocznej podczas jazdy w terenie.

Oprócz innowacyjnej mieszanki bieżnika przeznaczonej na oś napędową, w oponie zastosowano specjalny proces utwardzania, aby jeszcze bardziej zoptymalizować opory toczenia. Kierunkowy wzór bieżnika wyposażony w dużą liczbę głębokich lameli, rowków centralnych i wgryzających się krawędzi, poprawia trakcję i skuteczniej odprowadza wodę.

Dzięki połączeniu uznanych i nowych technologii, cała gama opon FUELMAX ENDURANCE zapewnia wysoką efektywność paliwową (kategoria B), a także zwiększoną wytrzymałość, przyczepność i trakcję nawet w późnym okresie eksploatacji. Zarówno opony na oś kierowaną, jak i napędową posiadają certyfikat 3PMSF i są wyposażone w system identyfikacji radiowej RFID umożliwiający zarządzanie oponami.

Większa trwałość dzięki dodatkowej żywotności w ramach programu bieżnikowania opon Goodyear i inteligentnym rozwiązaniom

Podkreślając zaangażowanie Goodyear w gospodarkę o obiegu zamkniętym, nowa opona FUELMAX ENDURANCE jest w pełni zgodna z programem bieżnikowania opon opracowanym przez producenta. Model na oś napędową będzie dostępny w postaci bieżnikowanej na gorąco opony premium TreadMax, która zapewnia dodatkowe przebiegi, a jednocześnie te same cechy i korzyści, co nowy, innowacyjny bieżnik, obniżając jednocześnie koszty opon nawet o 30% [4]. W połączeniu z rozwiązaniami Goodyear do inteligentnego monitorowania opon, takimi jak system monitorowania ciśnienia Goodyear TPMS, czytnik najazdowy Drive-Over-Reader i ostatnio wprowadzony system DrivePoint, można znacznie wydłużyć żywotność produktów i zwiększyć ich efektywność paliwową. To kolejne wsparcie dla firm transportowych w ich dążeniu do bardziej zrównoważonej przyszłości.