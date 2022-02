GOODYEAR i here umożliwiają predykcyjną konserwację opon

• Goodyear integruje usługi lokalizacyjne HERE we własnym kompleksowym rozwiązaniu do zarządzania flotą.



• Goodyear i HERE pomagają zminimalizować czas przestoju pojazdów i zwiększyć wydajność flot.

HERE Technologies, wiodąca platforma danych i technologii lokalizacyjnych, ogłosiła, że jej usługi lokalizacyjne zostały zintegrowane z kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania flotą Goodyear Total Mobility. W ten sposób powstał pakiet narzędzi do zarządzania operacjami związanymi z pojazdami i flotą, który można w pełni dostosować do potrzeb klienta.

To kompleksowe rozwiązanie do zarządzania flotą pojazdów łączy dane z systemu Goodyear do monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) z usługami lokalizacyjnymi HERE. System Goodyear TPMS, bazujący na zaawansowanych czujnikach i algorytmach predykcyjnych, pomaga flotom uniknąć nawet do 90% awarii związanych z oponami. Dzięki usługom lokalizacyjnym HERE operatorzy flot i dostawcy usług Goodyear mogą zlokalizować pojazd wymagający interwencji serwisu lub pomocy drogowej w promieniu kilku metrów i poprowadzić go do najbliższej stacji obsługi. Ponadto Goodyear korzysta z zestawu HERE SDK (Software Development Kit) do udostępniania kierowcom transportowym aplikacji mobilnej.

HERE SDK to zestaw interfejsów programistycznych, który umożliwia dostęp do bogatej oferty usług HERE, takich jak nawigacja samochodowa, alerty drogowe, informacje o przejazdach i funkcje zarządzania flotą. Pakiet HERE SDK udostępnia mapy wektorowe w ponad 190 krajach i w 60 językach o zoptymalizowanym rozmiarze danych mapowych, aby zminimalizować opóźnienia w pobieraniu i zapewnić szybki czas reakcji przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia wierności skalowania. Narzędzia do dostosowywania map umożliwiają wprowadzanie różnych zmian, takich jak wyróżnianie ważnych obiektów na mapie poprzez zmianę kolorów i ikon, a także edycję dynamicznych właściwości obiektów kartograficznych, w tym budynków, dróg i zagospodarowania terenu. Funkcje mapowania, wyznaczania tras i wyszukiwania dostępne w HERE SDK uwzględniają informacje o drogach dla samochodów ciężarowych, przepisy dotyczące pojazdów, a także punkty szczególne. HERE Routing umożliwia również menedżerom flot dostarczanie zoptymalizowanych tras nawigacyjnych uwzględniających atrybuty drogi, ograniczenia prawne i fizyczne oraz dostosowaną hierarchię i topologię dróg.

„Technologia lokalizacji HERE stanowi wyraźną wartość dodaną dla naszych klientów korzystających z systemu Goodyear Total Mobility. W codziennej pracy floty liczy się każda minuta, a możliwość szybkiego i precyzyjnego zlokalizowania pojazdu jest kluczem do zminimalizowania przestojów. W przypadku konieczności wykonania usługi można nią zarządzać w sposób przyjazny dla użytkownika – za pomocą aplikacji mobilnej w wersji dla kierowców i dyspozytorów. Współpraca z HERE pozwala nam oferować najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie danych, które zapewniają wydajne i trwałe wyniki” – wyjaśnił Grégory Boucharlat, wiceprezes Goodyear ds. handlowych w Europie.

„Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z jednym z czołowych producentów opon i dostawców usług mobilnych na świecie. Integrując nasze zaawansowane usługi danych i lokalizacji z łatwymi w użyciu rozwiązaniami Goodyear, przyczyniamy się do budowania bezpieczniejszego, wydajniejszego i czystszego świata”- powiedział Gino Ferru, dyrektor generalny na region EMEAR i wiceprezes HERE Technologies.

