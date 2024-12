Ford Transit z podnośnikiem dla wózków inwalidzkich. Auto przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

Produkowany w wielu wersjach Ford Transit VAN to samochód, który zaspokoi wszystkie potrzeby klientów. W oparciu o ten model firma FC Auto System z Częstochowy przygotowała auto do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Na liście wyposażenia znalazła się winda dla wózków inwalidzkich, a pod maską pracuje silnik o mocy 130 KM.

Prezentowany Ford Transit powstałw oparciu o wersję Trend Van 350 L4H3. Imponujących rozmiarów przedział ładunkowy tego pojazdu (15 m3) został przekształcony w bardzo przestronną przestrzeń dla pasażerów z dodatkowym wyposażeniem w postaci winylowej wykładziny podłogi, pełnej tapicerki boków oraz sześciu komfortowych foteli, które zostały zamontowane w dwóch rzędach.

Tylna część zabudowy została zaadaptowana do przewozu osoby poruszającej się na wózku. Na podłodze zostały zamontowane między innymi listwy i zapięcia oraz atestowane pasy mocujące. Samochód został ponadto wyposażony w wykonaną ze wysokiej jakości stali windę dla wózków firmy BraunAbility. Nośność tego urządzenia to 400 kg.

Na liście udogodnień wersji wyposażenia Trend znalazła się m.in. klimatyzacja, czujniki parkowania, a także podgrzewana przednia szyba, tempomat i radio cyfrowe z zestawem głośnomówiącym Bluetooth.

Pod maską Transita pracuje silnik 2.0 New Eco Blue o mocy 130 KM. Jednostka ta występuje również w wersji 165-konnej. Każdy z tych silników spełnia najnowsze normy emisji Euro 6.2, przez co są jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska i ekonomiczne. Pozwalają o 7 procent zmniejszyć zużycie paliwa w porównaniu do poprzedniej generacji.

Podobnie jak w przypadku innych modeli Forda, również Transit występuje w odmianie całkowicie elektrycznej. Jej najnowsza wersja ma akumulator o pojemności 89 kWh i pozwala zwiększyć zasięg E-Transita o 28% – do 402 km. Zapewnia również szybsze ładowanie prądem przemiennym i stałym.

Ford Transit oferowany jest również z innowacyjnym systemem Ford Pro Vehicle Integration System (VIS), który stanowi przełom dla każdego, kto instaluje lub obsługuje skonwertowane pojazdy. To rozwiązanie sprzętowo-programowe pomaga płynnie zintegrować dodatkowy sprzęt z pojazdem i otwiera możliwości, które wcześniej były trudne lub niemożliwe do wdrożenia. Umożliwia obustronną komunikację urządzeń zabudowy z pojazdem z wykorzystaniem informacji z pojazdu do sterowania urządzeniami dodatkowymi. Do sterowania i monitorowania dodatkowego wyposażenia wykorzystywany jest fabryczny 12-calowy ekran dotykowy SYNC.

Na polskim rynku Ford Transit oferowany jest między innymi jako Van lub Van Brygadowy, Kombi, Minibus, a także w trzech wersjach podwozia – z pojedynczą kabiną, z podwójną kabiną oraz jako platforma.