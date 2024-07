Ford E-Transit z funkcją Pro Power Onboard, pomoże kiedy nie ma prądu.

Ford E-Transit, pierwszy w historii marki w pełni elektryczny samochód dostawczy, oferuje 22 możliwości konfiguracji oraz dostęp do nowoczesnych rozwiązań i technologii. Jedną z nich jest system Pro Power Onboard – pierwsze takie rozwiązanie w branży pojazdów dostawczych w Europie.

Nowy Ford E-Transit spotkał się ze znakomitym przyjęciem klientów, a jego gama obejmuje w Polsce wiele możliwości spersonalizowanych konfiguracji. Samochód dostępny jest w sprzedaży zarówno jako van, van brygadowy, a także podwozie z kabiną. Do wyboru są trzy długości oraz dwie wysokości nadwozia.

W tym roku Ford Pro zaprezentował wersję E-Transita o powiększonej pojemności baterii . Nowa bateria o pojemności 89 kWh pozwala zwiększyć zasięg samochodu o 28 procent – do 402 kilometrów. Zapewnia również szybsze ładowanie prądem zmiennym (ładowarka pokładowa ma moc 22kW) i stałym. W przypadku prądu stałego maksymalna moc ładowarki z jakiej można skorzystać została podniesiona z 115 kW do 180 kW. Korzystając z takiej ładowarki, po 10 minutowym ładowaniu można uzyskać do 116 kilometrów zasięgu, a doładowanie od 10 do 80 procent trwa około 28 minut.

Nowa wersja jest obsługiwana przez środowisko oprogramowania, ładowania, serwisowania i finansowania Ford Pro, a na liście systemów pomagających w pracy znalazły się między innymi modem 5G gwarantujący superszybką łączność, kompleksowy zestaw usług sieciowych czy nowy system multimedialny SYNC 4.

Na liście opcji dostępny jest również Pro Power Onboard. To system, który przekształca elektrycznego Forda E-Transit w mobilne źródło prądu 230 V o mocy do 2,3 kW. To unikalne rozwiązanie – pierwsze w branży pojazdów dostawczych w Europie – eliminuje konieczność transportowania generatora prądu zapewniając możliwość zasilania narzędzi i urządzeń elektrycznych takich jak np. piła stołowa, szlifierka tarczowa, sprężarka oraz ładowarki akumulatorów potrzebnych do narzędzi bezprzewodowych.

Pro Power Onboard znajduje się z tyłu samochodu. Posiada kontrolkę i dwa gniazda 230 V, a całością steruje się z kabiny za pomocą interfejsu SYNC 4. Wydajność samego systemu jest na wysokim poziomie – dla przykładu E-Transit posiada akumulator o pojemności 89 kWh, a betoniarka wymaga około 0,5 kW/h. Oznacza to, że można zasilić takie urządzenie przez ponad 7 dni bez przerwy.

System Pro Power Onboard sprawdza się również przy nietypowych aktywnościach. Jedną z nich jest projekt Ford Polska i Mobilne Studio E-Transit, w którym nagrywany jest program Autentyczne Rozmowy w E-Transicie. Prowadzącą program jest Beata Sadowska, a do Mobilnego Studia E-Transit zaprasza gości, którzy odmienili swoje życie i – w zgodzie z własnymi marzeniami – wybrali swoją pasję.

Do stworzenia Mobilnego Studia E-Transit został wykorzystany Ford E-Transit Van, w odmianie nadwozia L4H3 – najdłuższej i najwyższej wersji w ofercie. Mobilne Studio E-Transit zostało wyposażone w system Pro Power Onboard. Dzięki temu można zasilać potrzebne urządzenia – światła, kamery, itp. – niezależnie od miejsca, w którym akurat realizowane są nagrania.

Ford E-Transit w zabudowie Mobilnego Studia był również się sceną zasilającą gitary i wzmacniacze podczas występu Zespołu Electric Cowboyz na Placu Zamkowym w Warszawie.