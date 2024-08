Elektryfikacja transportu dalekobieżnego z MAN eTGX.

Nowy MAN eTGX to innowacyjny ciągnik siodłowy, który wyznacza nowe standardy w transporcie dalekobieżnym, stając się konkurencją dla konwencjonalnych pojazdów spalinowych. Dzięki dziennemu zasięgowi do 800 kilometrów, pojazd ten doskonale sprawdza się na długich dystansach. MAN eTGX, zarówno w wersji ciągnika siodłowego, jak i podwozia z zabudową, wyposażony jest w nowoczesny Megawatt Charging System, który umożliwia ładowanie o mocy do 750 kW. Dzięki temu pojazd może naładować się podczas około 45-minutowej przerwy, uzyskując zasięg do 350 kilometrów, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla długodystansowych tras. Po zakończeniu pracy kierowcy mogą korzystać z komfortowej strefy odpoczynku w kabinie, a cicha i przyjazna dla środowiska praca pojazdu to dodatkowe korzyści dla kierowców i mieszkańców. W cenie zakupu MAN eTGX zawarte są także usługi MAN DigitalServices, takie jak MAN eManager czy MAN SmartRoute.

Wszechstronny i wydajny partner na długich dystansach

MAN eTGX to prawdziwy elektryczny mistrz w transporcie dalekobieżnym. Wysoka wydajność, znakomita ładowność, komfort jazdy i dzienny zasięg do 800 km sprawiają, że jest to idealny pojazd dla szerokiego spektrum zastosowań. Niezależnie od tego, czy używany jest jako standardowy ciągnik, w wersji ultra, czy jako pojazd do przestawiania, manewrowania, i transportu przyczep, naczep czy wymiennych nadwozi na krótkich dystansach – MAN eTGX spełnia wszystkie wymagania.

Kabina kierowcy: Komfort i funkcjonalność

Kabiny MAN eTGX zaprojektowane zostały z myślą o komforcie i funkcjonalności. Dostępne w trzech wariantach, każda z nich oferuje wyjątkowe warunki do pracy, mieszkania i odpoczynku.

Kabina kierowcy MAN GX – oferuje maksymalny komfort na długich trasach w międzynarodowym transporcie dalekobieżnym, dzięki dużej ilości miejsca do przechowywania, wysokiemu wnętrzu, skutecznemu wyciszeniu i wygodnym łóżkom.

– oferuje maksymalny komfort na długich trasach w międzynarodowym transporcie dalekobieżnym, dzięki dużej ilości miejsca do przechowywania, wysokiemu wnętrzu, skutecznemu wyciszeniu i wygodnym łóżkom. Kabina kierowcy MAN GM – uniwersalna i ergonomiczna, dostosowana do najróżniejszych zadań w transporcie dalekobieżnym. Oferuje dużo miejsca do przechowywania, wysokość pozwalającą na stanie powyżej 1,85 m, skuteczne wyciszenie oraz wygodne łóżka.

– uniwersalna i ergonomiczna, dostosowana do najróżniejszych zadań w transporcie dalekobieżnym. Oferuje dużo miejsca do przechowywania, wysokość pozwalającą na stanie powyżej 1,85 m, skuteczne wyciszenie oraz wygodne łóżka. Kabina kierowcy MAN GN – cechuje się małą masą własną, doskonałą zdolnością do przebudowy oraz przestronnością i komfortem, idealna do sporadycznego nocowania na trasie.

Podsumowanie

MAN eTGX reprezentuje przyszłość transportu dalekobieżnego dzięki swojej elektrycznej wydajności, zasięgowi i wygodzie. Zrównoważony i ekologiczny, pojazd ten nie tylko zwiększa efektywność operacyjną, ale także minimalizuje wpływ na środowisko. Dzięki różnorodności dostępnych kabin MAN eTGX oferuje wyjątkowe wrażenia z jazdy i komfort na najwyższym poziomie, spełniając wymagania zarówno kierowców, jak i przewoźników. To doskonały wybór dla firm dążących do nowoczesności i zrównoważonego rozwoju w transporcie.

