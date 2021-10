Duże zainteresowanie Fordem na Fleet Electric Day 2021. Mustang Mach-E doskonale przyjęty przez klientów biznesowych.

Ford podczas Fleet Electric Day zaprezentował klientom biznesowym m.in. Mustanga Mach-E.

Pierwszy elektryczny SUV Forda cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników. W ciągu całego wydarzenia odbyło się bowiem 120 jazd testowych.

Ford był jedną z najczęściej testowanych marek podczas czwartej edycji Fleet Electric Day. Hitem wydarzenia skierowanego do klientów biznesowych okazał się Mustang Mach-E. Pierwszy elektryczny SUV Forda cieszył się bowiem niezwykłym zainteresowaniem.

Ogromna ilość jazd testowych

Ford pojawił się na Autodromie Słomczyn z siedmioma egzemplarzami Mustanga Mach-E. Sześć z nich przeznaczonych było do jazd testowych, a jeden brał udział w próbach organizowanych przez redakcję „Fleet”.

Łącznie Ford odnotował aż 120 jazd testowych Mustangiem Mach-E, a to znakomity wynik. Warto podkreślić, że wrażenia decydentów branży flotowej były niezwykle pozytywne. Uczestników szczególnie zaskoczyło przyspieszenie samochodu oraz zachowanie w zakrętach. Dużo pochwał zebrało także wnętrze samochodu – jego przestronność oraz najwyższa jakość materiałów.

Wiedzieliśmy, że Mustang Mach-E spotka się zainteresowaniem podczas tego wydarzenia, ale jego skala zaskoczyła nas samych. Co ważniejsze, uczestnicy często wychodzili z samochodu z uśmiechem na ustach, co doskonale zdradzało ich nastrój po jeździe testowej – powiedział Paweł Kujda, Fleet Sales Zone Manager Ford Polska.

Mach-E polskim hitem sprzedaży

Pierwszy elektryczny SUV Forda spotyka się w Polsce z ogromnym zainteresowaniem. Już w drugim miesiącu obecności w rankingach sprzedaży został najlepiej sprzedającym się elektrycznym samochodem osobowym w Polsce.

Model z imponującym zasięgiem do 610 km i mocą do 351 KM doskonale sprawdzi się jako samochód flotowy. Oferuje możliwość napędu na tylne lub wszystkie koła, bogate wyposażenie, najnowsze technologie i korzystne ceny. Jego atrakcyjna sylwetka przyciąga spojrzenia, a świetne właściwości jezdne dają dużą frajdę z prowadzenia.

Elektryfikacja wkracza do firm

Fleet Electric Day to coroczne wydarzenie zamknięte, skierowane do przedstawicieli firm, jednostek samorządowych, spółek Skarbu Państwa, które są obecnymi lub potencjalnymi nabywcami samochodów z napędami alternatywnymi.

Podczas czwartej edycji wydarzenia Fleet Electric Day na Autodromie Słomczyn pojawiło się aż 110 samochodów, w tym prawie 50 elektrycznych. Byli też przedstawiciele rynku ładowarek oraz firm oferujących finansowanie.

Duże zainteresowanie wydarzeniem wśród właścicieli firm, kadry menedżerskiej oraz osób zarządzających flotami jasno pokazuje rozwój tego segmentu samochodów. Widać to szczególnie na przestrzeni lat, bowiem Ford uczestniczy w wydarzeniu od jego początku w 2018 roku.