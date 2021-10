DAF wprowadza Nową generację pojazdów XF, XG i XG+.

Firma DAF opracowała nowy pojazd ciężarowy, wykorzystując do tego przede wszystkim zmienione europejskie przepisy dotyczące mas i wymiarów.

Po wprowadzeniu przez Komisję Europejską nowych przepisów dotyczących mas i wymiarów, których celem jest dalsze zaostrzanie wymagań w zakresie obniżania poziomu emisji CO2, zwiększania bezpieczeństwa na drodze i komfortu kierowcy. DAF jest pierwszym europejskim producentem samochodów ciężarowych, który wprowadził nową generację pojazdów o bardzo atrakcyjnej i dynamicznej sylwetce, wykorzystując dodatkową przestrzeń, jaką dają zmienione przepisy. Rewolucyjna nowa generacja modeli XF, XG i XG+ łączy w sobie największą w klasie wydajność, bezpieczeństwo i komfort kierowcy.

XF od nowa

DAF wprowadza zupełnie nową generację XF. Zastosowano w niej całkowicie nową kabinę wydłużoną o 160 mm do przodu, co zapewnia najlepszą w branży aerodynamikę, najwyższą sprawność i najniższy poziom emisji CO2. Najnowsza generacja XF ma o 70 mm niżej położoną podstawę kabiny w porównaniu z poprzednim modelem. W połączeniu z dużą szybą przednią i bardzo nisko położoną krawędzią okien zapewnia to bezkonkurencyjną widoczność, przyczyniając się do osiągnięcia najwyższego w branży poziomu bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku szczególnie narażonych użytkowników dróg. Wysokość wewnętrzna kabiny w nowym modelu XF jest świetnie dobrana i mieści się w przedziale od 1900 do 2075 mm w zależności od miejsca.

Nowa generacja modeli XG i XG+

Oprócz modelu XF firma DAF wprowadza również modele XG i XG+, tworząc nowy segment rynku pojazdów najwyższej klasy, który w maksymalnym zakresie wykorzystuje zmienione przepisy dotyczące mas i wymiarów. Oba modele flagowe, oprócz wydłużonego o 160 mm przodu, cechuje dodatkowe 330 mm długości tylnej części kabiny, która zapewnia niezrównaną przestrzeń do pracy, życia i snu. Pozycja podstawy kabiny modeli XG i XG+ znajduję się o 120 mm wyżej niż w przypadku nowej generacji XF. Płaska podłoga zapewnia optymalne połączenie łatwego wejścia z zaledwie 3 stopniami i doskonałej pozycji siedzenia, która gwarantuje doskonałą widzialność bezpośrednią.

Wnętrze kabiny DAF XG ma wysokość od 2025 do 2075 mm, a dzięki wydłużeniu kabiny do tyłu zapewnia również ogromną kubaturę wewnętrzną.

Nowy model XG+ przewyższa wszystkie dostępne na rynku pojazdy ciężarowe pod względem ilości miejsca we wnętrzu. Wysokość kabiny została jeszcze bardziej zwiększona, dochodząc do imponującej wartości 2200 mm. XG+ to DAF z krwi i kości najwyższej klasy, oferujący doskonały komfort i przestronność, które są wyjątkowe w skali całej branży. Wszystko to w połączeniu aerodynamiką i zakresem bezpośredniego widzenia.

Atrakcyjna i współczesna stylistyka

Modele XF, XG i XG+ nowej generacji charakteryzują się wyróżniającą się stylistyką zewnętrzną, cechującą się atrakcyjnym, stożkowym kształtem kabiny, idealnie dopasowanymi elementami kabiny oraz idealnie dopasowaną szybą przednią i drzwiami, co zapewnia wyjątkowe parametry aerodynamiczne.

Przednia część pojazdu oferuje piękną stylistykę, a jednocześnie zapewnia zgodność z przepisami dotyczącymi gabarytów pojazdu. Dzięki temu uzyskano aerodynamiczny kształt i większy poziom bezpieczeństwa szczególnie narażonych użytkowników dróg.

Pojazdy ciężarowe XF, XG i XG+ nowej generacji są wyposażone w stylowy grill z chromowanymi akcentami. Wykończono ją wyróżniającym się panelem z logo z błyszczącymi wstawkami, który podkreśla klasę tych pojazdów. Wlot powietrza jest starannie zintegrowany z przodem kabiny, co dodatkowo podkreśla solidną, a zarazem elegancką konstrukcję, którą wyróżnia grill, podkreślający wydłużoną przednią część kabiny.

Elegancko zaprojektowany i zintegrowany stalowy zderzak posiada kompozytową powłokę zewnętrzną i składa się z trzech elementów, które łączą w sobie najniższą podatność na uszkodzenie z niskimi kosztami ewentualnej naprawy.

Główną cechą stylistyczną są stylowe reflektory LED, zwieńczone światłami do jazdy dziennej o charakterystycznym kształcie i zintegrowanymi reflektorami doświetlającymi zakręty, które tworzą niepowtarzalny styl i zapewniają bezprecedensową widoczność w nocy. Wspaniały wygląd pojazdu ciężarowego podkreślają piękne światła LED Skylights — standardowe wyposażenie w modelach XG i XG+ — o wyróżniającym wykończeniu, charakterystycznym dla każdego z modeli.

Boki kabiny cechuje taka sama elegancja, co przód pojazdu. Wzornictwo jest opływowe, a wznoszące linie podkreślają dynamiczny wygląd pojazdu.

Motywy rozwoju

W pełni zgodna z celami nowych rozporządzeń UE dotyczących mas i wymiarów nowa generacja pojazdów DAF została zaprojektowana ściśle według głównych kryteriów rozwojowych: wprowadzenie nowego standardu branżowego w zakresie wydajności, bezpieczeństwa i komfortu kierowcy, bez kompromisu dla najwyższej niezawodności i trwałości.

Firma DAF rozpocznie produkcję seryjną ciągników 4×2 i 6×2 oraz podwozi pod zabudowę w ramach całkowicie nowej generacji pojazdów XF, XG i XG+ w ostatnim kwartale 2021 roku.