Corolla 2022 – nowy system multimedialny i nowe kolory nadwozia

• Corolla z rocznika 2022 otrzymuje aktualizację wyposażenia

• Nowy system multimedialny – szybsze reakcje i większa funkcjonalność

• Nowe lakiery i dwukolorowe kompozycje nadwozia oraz nowy wzór felg

Corolla to najpopularniejszy samochód w historii motoryzacji, którego sprzedaż przekroczyła 50

milionów aut w ciągu 55 lat obecności na rynku. Jednocześnie współczesna Corolla 12. generacji

jest bardzo nowoczesnym samochodem zaprojektowanym na modułowej platformie TNGA, w

którego gamie napędów figurują aż dwa układy hybrydowe najnowszej, czwartej generacji.

Ponad pół wieku obecności na rynku i 12 generacji Corolli to czas nieustannych udoskonaleń,

zgodnie z zasadą Kaizen, która stanowi jeden z filarów filozofii Toyota Way. W duchu Kaizen

Corolla z rocznika 2022 z nadwoziem Hatchback, Sedan i TS Kombi staje się jeszcze bardziej

nowoczesna i stylowa, a jej wyposażenie wzbogaciło się o nowe technologie.

Nowy system multimedialny

Corolla 2022 otrzymała najnowszy system multimedialny Toyota Smart Connect o znacznie

rozbudowanych usługach internetowych oraz większej funkcjonalności i łatwości w obsłudze.

System ten będzie dostępny w standardzie w wersjach GR Sport i Executive oraz w pakiecie dla

wersji Comfort.

Nowy system ma mocniejszą jednostkę sterującą CPU, która działa 2,4 razy szybciej niż w

obecnych multimediach. Dzięki temu szybciej reaguje na polecenia użytkownika. Do korzystania z

niego służy 8-calowy ekran dotykowy HD, który daje natychmiastowy dostęp do wielu

inteligentnych usług internetowych, w tym do nawigacji w chmurze ze stale aktualizowanymi

informacjami o sytuacji na drogach.

Corolla 2022 ma własny bezprzewodowy dostęp do internetu poprzez moduł DCM, dlatego nie

trzeba parować systemu multimedialnego z telefonem kierowcy, aby móc korzystać ze wszystkich

funkcji i informacji opartych na połączeniu z siecią. Korzystanie z modułu DCM i transmisja danych

nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla użytkownika. System Toyota Smart Connect

będzie na bieżąco aktualizowany bezprzewodowo przez internet.

Wygodę korzystania z samochodu zwiększa nowy inteligenty asystent głosowy, który rozpoznaje

naturalne, konwersacyjne polecenia do obsługi multimediów i nawigacji oraz innych funkcji,

takich jak otwieranie i zamykanie okien