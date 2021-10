Clicktrans dobrym źródłem nowych zleceń dla przewoźników

Serwis Clicktrans pozwala przewoźnikom na sprawną realizację zleceń transportowych w ramach doładunku oraz przewozów dedykowanych. Dzięki zaawansowanej wyszukiwarce zleceń i szerokiemu wachlarzowi filtrów przewoźnik może znajdować interesujące go zlecenia, zapisywać wyniki wyszukiwania, znajdować zlecenia przy pokonywanej trasie i korzystać z wielu innych udogodnień.

Z pomocą Clictrans wysyłane są najróżniejsze przesyłki: od mebli, samochodów, palet czy paczek, po żywe zwierzęta, antyki czy przedmioty wymagające szczególnej ostrożności. Nie brakuje także zleceń na przeprowadzki, zarówno krajowe jak i międzynarodowe.

Przewoźnicy mogą korzystać z funkcjonalnej i ułatwiającej pracę aplikacji mobilnej dostępnej w Google Play i Appstore. Konto przewoźnika w serwisie nie podlega żadnym opłatom abonamentowym, a prowizje naliczane są jedynie od zrealizowanych zleceń.

Obecnie platforma Clicktrans liczy ponad 700 tys. użytkowników, w tym 81 tys. przewoźników.

Clicktrans za granicą

Clicktrans dynamicznie rozwija się za granicą: w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi napawa optymizmem.

– Już teraz ok. 1/3 wszystkich ogłoszeń pochodzi z zagranicy, a szacujemy, że ich liczba będzie się systematycznie zwiększać – mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans.

Właśnie wystartowała włoska wersja serwisu, dzięki której zarejestrowani przewoźnicy mają dostęp do jeszcze większej liczby zleceń. Zakładając konto w serwisie Clicktrans przewoźnik zyskuje bowiem dostęp do zleceń wystawionych we wszystkich krajach.

– Nasze doświadczenie zdobyte na zagranicznych rynkach pomoże nam w rozwoju Clicktrans we Włoszech. Przybywa już ogłoszeń, więc jest to dla przewoźników najlepszy moment do szukania interesujących ich zleceń – dodaje Michał Brzeziński.

Łącznie przez 11 lat działalności w serwisie Clicktrans wystawiono już ponad 1 670 000 przesyłek.