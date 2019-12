Artur Sosnowski mianowany Menedżerem Sprzedaży DAF Trucks Polska.

Artur Sosnowski został awansowany na stanowisko Menedżera Sprzedaży DAF Trucks Polska, zastępując na tym stanowisku Mariusza Piszczka, który objął funkcję Dyrektora Zarządzającego DAF Trucks Polska w październiku br.

Artur Sosnowski rozpoczął pracę w firmie DAF Trucks Polska w 2014 roku na stanowisku Regionalnego Menedżera Sprzedaży, i w trakcie swojej kariery obejmował odpowiedzialność za wsparcie kilku dealerów DAF. W wielu przypadkach wynikiem pracy Artura było osiągnięcie przez jego dealerów najwyższych współczynników realizacji celów sprzedaży w Polsce. Wcześniej, przez 15 lat, pracował dla innego znaczącego producenta pojazdów ciężarowych, przechodząc wszystkie etapy kariery w dziale handlowym. Ostatnio zajmowane tam stanowisko to Menedżer ds. Kluczowych Klientów.

Mariusz Piszczek, Dyrektor Zarządzający DAF Trucks Polska: “Znakomite wyniki osiągnięte w sprzedaży na bardzo wymagających rynkach dealerów TB i Wanicki mówią same za siebie, co już jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Warto tu wspomnieć, że doświadczenie Artura obejmuje okresy występowania dwóch największych kryzysów ekonomicznych, przekładających się na znaczne spadki w branży: kryzys rosyjski końca lat dziewięćdziesiątych zeszłego wieku oraz, co jeszcze ważniejsze, ostatni kryzys na rynkach finansowych, którego negatywne skutki były bardzo poważne dla branży transportu. Artur, ponadto, jest osobą znaną i lubianą w całej sieci dealerskiej DAF w Polsce, znającą specyfikę współpracy z niezależnymi dealerami. Jestem przekonany, że wykorzysta cały potencjał Działu Sprzedaży DAF Trucks Polska i przyczyni się do utrzymania dominującej pozycji marki DAF na polskim rynku.”