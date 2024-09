Apollo Tyres poszerza ofertę opon EnduRace do pojazdów ciężarowych, wprowadzając nowe modele na 19,5-calowe obręcze.

Modele EnduRace RA, RD 2 i RT po raz pierwszy będą dostępne w rozmiarze 19,5 cala.

Nowe opony do ciężarówek i przyczep oferują całoroczne osiągi, co potwierdza symbol „trzech szczytów górskich i płatka śniegu”.

Cała gama charakteryzuje się wysoką trwałością, niskim oporem toczenia i możliwością bieżnikowania, co czyni je idealnym wyborem dla przewoźników na średnich i długich dystansach.

Apollo Tyres rozszerza gamę opon EnduRace do pojazdów użytkowych, wprowadzając pierwsze modele na 19,5-calowe koła. Opony EnduRace RA, RD 2 oraz RT (wszystkie w rozmiarze 265/70 R 19.5) są już dostępne w Europie i zostaną zaprezentowane na targach IAA w Hanowerze w dniach 16–22 września.

Opony EnduRace, zaprojektowane i produkowane w Europie, zapewniają wyjątkową trwałość, oszczędność paliwa i przyczepność. Symbol alpejski na bocznej ścianie opony potwierdza ich całoroczne zastosowanie.

EnduRace RA (265/70 R 19.5)

EnduRace RA to opona do ciężarówek na każdą oś, zaprojektowana z myślą o wysokiej trwałości i doskonałej przyczepności przez cały rok. Niski opór toczenia zwiększa efektywność paliwową. Model ten wyróżnia się smukłym wzorem bieżnika o szerokiej powierzchni styku oraz zygzakowatymi rowkami, które optymalizują stabilność kierunkową i równomierne zużycie. Wzmocniona osnowa zapewnia trwałość 1,5 razy wyższą od wymagań norm europejskich, a zaawansowana mieszanka bieżnika jest odporna na ścieranie i zapewnia długą żywotność opony.

EnduRace RD 2 to opona napędowa przeznaczona do transportu regionalnego, zapewniająca wysokie osiągi w każdych warunkach pogodowych. Dzięki technologii „Invisible Groove Technology” i blokom barkowym „Multi-Edge” opona gwarantuje doskonałą przyczepność na śliskich nawierzchniach. Wzmocniony szkielet i zoptymalizowana osnowa ułatwiają bieżnikowanie, co przedłuża okres eksploatacji opony. Trwałość opony RD 2 przekracza wymogi norm europejskich o 1,7 razy.

EnduRace RT (265/70 R 19.5)

EnduRace RT to opona do przyczep ciężarówek, która zapewnia doskonałe właściwości jezdne i trwałość na średnich i długich dystansach. Zaawansowany wzór bieżnika gwarantuje równomierne zużycie i minimalizuje opór toczenia oraz poziom hałasu. Szeroka krawędź i specjalna mieszanka gumy zwiększają odporność na ścieranie, a wzmocniona osnowa zapewnia trwałość 1,7 razy wyższą od wymagań norm europejskich. Konstrukcja umożliwia bieżnikowanie, co wydłuża okres użytkowania i obniża koszty eksploatacji.

Yves Pouliquen, wiceprezes ds. handlowych na Europę w Apollo Tyres, stwierdził: „Rozszerzenie oferty opon na 19,5-calowe obręcze to ważny krok dla Apollo Tyres w Europie. Zaspokojenie potrzeb szerszego grona klientów było naszym priorytetem, a rozszerzenie popularnej gamy EnduRace wzmacnia naszą pozycję na europejskim rynku i kontynuuje naszą strategię rozwoju.”