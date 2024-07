20 Zlot Ciężarówek Master Truck

XX Zlot Ciężarówek Master Truck, który odbył się w dniach 19-21 lipca 2024 roku na lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej Wsi, okazał się ogromnym sukcesem, przyciągając tłumy uczestników i zwiedzających. W tegorocznej edycji wzięło udział około 100 wystawców z branży motoryzacyjnej, którzy prezentowali swoje pojazdy i produkty.

Program zlotu był niezwykle różnorodny i obfitował w atrakcje. Uczestnicy mogli podziwiać pokazy kaskaderskie, brać udział w konkursach sprawnościowych, takich jak „Przenoszenie beczki” i „Wjazd do dziury”, oraz śledzić emocjonujące wyścigi wraków. Wieczorne koncerty dodatkowo podgrzewały atmosferę, przyciągając licznych fanów muzyki na żywo.

Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, przyciągając kilka tysięcy odwiedzających, co świadczy o jej rosnącej popularności. Wydarzenie kulminacyjne stanowiło wręczenie nagród. Tytuł „Master Truck of the Year” przypadł ciężarówce wyróżniającej się zarówno wyjątkowym wyglądem, jak i innowacjami technicznymi.

Podczas gali wręczono także puchary w kilku prestiżowych kategoriach:

Nagroda od Policji: Firma Lontex została uhonorowana za wzorowe zabezpieczenie techniczne pojazdu, bezpieczeństwo na drodze oraz kulturę jazdy. Nagroda od Inspekcji Transportu Drogowego: Firma Delta Trans otrzymała wyróżnienie za najlepsze wyniki w przeglądzie technicznym oraz zgodność z normami ekologicznymi. Nagroda od Ministra Infrastruktury: Firma Pekaes została nagrodzona za innowacyjność i zaangażowanie w poprawę infrastruktury transportowej. Nagroda od Marszałka Województwa Opolskiego: Firmie Opoltrans przyznano nagrodę za promocję regionu opolskiego poprzez wyjątkowe osiągnięcia w branży transportowej.

XX Zlot Ciężarówek Master Truck okazał się nie tylko pokazem najnowszych osiągnięć w branży motoryzacyjnej, ale również doskonałą okazją do rodzinnej zabawy i spotkań pasjonatów motoryzacji z całej Polski. Wydarzenie zakończyło się ogromnym sukcesem, a uczestnicy z niecierpliwością oczekują na kolejną edycję.